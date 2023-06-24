https://ukraina.ru/20230624/1047534843.html

Доброволец Ярослав Манцевич: Пацанам из "Вагнера", которые сейчас с Пригожиным, будет стыдно

Доброволец Ярослав Манцевич: Пацанам из "Вагнера", которые сейчас с Пригожиным, будет стыдно - 24.06.2023 Украина.ру

Доброволец Ярослав Манцевич: Пацанам из "Вагнера", которые сейчас с Пригожиным, будет стыдно

Своими действиями глава ЧВК "Вагнер" поставил под удар соотечественников на фронте, предав их и родину. Российские военные силы вынуждены работать на 360 градусов, в том числе в тылу защищать государство. Соответственно, нашим бойцам подкрепление на Украине в ближайшее время не ждать.

2023-06-24T17:46

2023-06-24T17:46

2023-06-24T17:46

интервью

пригожин

чвк "вагнер"

ростов

мятеж

всу

фронт

артёмовск (бахмут)

артиллерия

добровольцы

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Доброволец российского батальона "Барс-13" Ярослав Манцевич дал свою оценку действиям Евгения Пригожина в интервью изданию Украина.ру.В ночь на 24 июня в социальных сетях от имени главы ЧВК "Вагнер" появились обвинения в адрес российских военных. Евгений Пригожин уличил их в нанесении удара по тыловым лагерям компании. За этим последовали угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. Национальный антитеррористический комитет России (НАК) сообщил о возбуждении против Пригожина уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.— Ярослав, как Евгений Пригожин решился на такие действия – захватить Ростов, организовать мятеж в такое тревожное для России время?— Пригожин слишком сильно поверил в себя, в свою власть и безнаказанность — поверил в свою правду и решился на такие действия. К сожалению, как показывает практика в России, мы проигрываем информационную войну. А глава "Вагнера" показал на телевидении и ТГ-каналах, что он красавчик. Последнее время по информации, поступающей от него, складывалось ощущение, что кроме вагнеровцев никто не воюет: военные действия ведут только они, побеждают ВСУ тоже они, а все остальные бегут.— Вы российский доброволец "Барс-13". Как можете оценить такие действия Пригожина и вагнеровцев?— Ни для кого не секрет, что человек, который повернул оружие против своих, является предателем. В данной ситуации Пригожин — конкретно предатель нашей Родины, нашей страны. Войну проигрывают те страны, в которых происходит революция, и, к сожалению, мы это уже проходили в 1917 году. Тогда, во время Первой мировой войны, примерно те же условия были, и в итоге произошла революция в нашем государстве.Заслуги, о которых говорил Пригожин (благодаря, которым он считает себя победителем) — если верить названным им цифрам в 20 тысяч живых потерь во время взятия Бахмута — это не победа. Такой ценой победы России не нужны.В прошлом интервью мы с вами говорили, что невозможно дать оценку действиям главы "Вагнера". Сейчас это можно сделать на 100%. К сожалению, то, что проглядывалось давно, теперь ясно всем: нельзя в частные руки давать такое количество оружия и столько власти — рано или поздно это может привести к военному перевороту, мятежу.— Как вы считаете, на чьей стороне Евгений Викторович?— Он говорит, что на стороне россиян, что не парализовал работу Генштаба и так далее. На самом деле всё это враньё, потому что работа в любом случае парализована, российские военные силы вынуждены работать на 360 градусов, в том числе в тылу защищать государство. Соответственно, нашим ребятам подкрепление на Украине в ближайшее время не ждать.— Какие варианты развития событий вы видите в данной ситуации? Пойдет Пригожин на Москву, укрепится в Ростове, потеряет поддержку бойцов ЧВК "Вагнер"?— Поддержку бойцов ЧВК он потеряет, конечно, но не полностью. Когда человек идёт на такой поступок, он обычно уверен в своих приближённых людях. Но я не понимаю, во что эти люди верят. Я думаю, что в течение двух дней мы будем наблюдать вялые попытки вести переговоры, уговорить господина Пригожина и его бойцов сложить оружие. Как только прольется первая кровь, начнётся тотальная зачистка и контртеррористическая операции развернется в полном масштабе. Я считаю, что это продлится недолго.— Получил ли Пригожин поддержку от народа, на которую рассчитывал?— Судя по тому, что пишут в соцсетях и Интернет-каналах, очень многие люди встали на противоположную от него сторону, вопреки ожиданиям Пригожина. Ранее граждане смотрели на ЧВК "Вагнер" с гордостью, как на пусть и частное подразделение, но состоящее из российских солдат. Сейчас пошла обратная реакция.Лично мне жалко пацанов-вагеровцев, которые сейчас воюют на стороне Пригожина. Они ранее выполняли свой долг и действительно заслужили полученные награды. Сейчас я думаю, им будет стыдно говорить, что они из ЧВК "Вагнер".— Как попытки Пригожина дестабилизировать Россию изнутри скажутся на фронте и на состоянии наших и украинских солдат?— Украинская армия, конечно, воодушевилась. Весь мир, настроенный против России, хлопает в ладоши преступным действиям Пригожина. Жаль, что сейчас не сталинские времена — здесь нужно применять высшую меру наказания. Потому что в реальности из-за действий главы ЧВК Россия упала в грязь лицом.Что касается духа наших солдат, я думаю, это никак не повлияет на удержание линии фронта. Наши ребята будут также держаться, идти вперед и выполнять боевые задачи. Кроме того, остались только добровольцы и ребята из Министерства обороны, которые не очень положительно относятся к Пригожину. Как я сказал, он забирал все лавры себе, говоря, что никто, кроме ЧВК, больше не воюет. А пацаны точно так же находились на одной линии с вагнеровцами, проводили зачистки того же Бахмута после их ухода оттуда, удерживают эти позиции.Единственное, что меня тревожит — нарушится логистика и непонятно, куда будут эвакуировать пострадавших солдат с фронта. Потому что ранее по налаженной дороге всех раненых бойцов оперативно увозили в Ростов, где распределяли по другим объектам и госпиталям. Также может пострадать логистика в плане подпитки фронта боеприпасами. Как ни крути, у Генштаба сейчас голова болит в основном о том, как сохранить целостность страны.— Всю ночь на 24-е июня ВС РФ наносили удары по Киеву, Днепру и другим украинским областям. Действия Пригожина не повлияли на ход спецоперации?— Это обычная плановая работа: была возможность провести атаку — это сделали. Мы должны победить нацизм, должны рано или поздно наступать. Сейчас в летний период — активная фаза для наступления, взятия новых позицию и укрепления на них.— Вы были под Артемовском до того, как попали в госпиталь с травмами. Что происходит на этом направлении?— В Бахмуте противник периодически контрнаступает: проверяет наши позиции, несет потери, отходит. Наши ребята держатся, местами производят прощупывание обороны Украины — то есть провоцируют ВСУ на какие-то действия, отрабатывает артиллерия. Больше стало контрнаступлений с вражеской и нашей стороны.В общем — рабочая обстановка. Потери увеличились по сравнению с теми, что были зимой — при этом много не убитых, а трудно раненых. С военной точки зрения все это ожидаемо, мы к этому в принципе были готовы. Сейчас идёт пополнение ВС РФ новыми силами — вводятся бойцы из запаса.Замечу, что артиллерия работает по-другому — не так, как было под Бахмутом. Раньше у артиллеристов было несколько минут для того, чтобы навести прицел, произвести выстрел. Теперь у них этого времени нет — ответку получают практически моментально. Квадрокоптеры со стороны Украины работают очень хорошо, и движение в местности затрудняется — приходится большие дистанции держать между друг другом. Скапливаться числом более трёх человек нельзя — птичка сразу видит и накрывает. Под Бахмутом несколько сложнее воевать, чем в других направлениях.

https://ukraina.ru/20230527/1046626306.html

https://ukraina.ru/20230624/1047533986.html

https://ukraina.ru/20230624/1047535240.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, пригожин, чвк "вагнер", ростов, мятеж, всу, фронт, артёмовск (бахмут), артиллерия, добровольцы, россия