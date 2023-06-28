"Эта банда имеет боевой опыт". Белорусский эксперт рассказал, чем займутся "вагнеровцы" в республике - 28.06.2023 Украина.ру
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"Эта банда имеет боевой опыт". Белорусский эксперт рассказал, чем займутся "вагнеровцы" в республике
"Эта банда имеет боевой опыт". Белорусский эксперт рассказал, чем займутся "вагнеровцы" в республике - 28.06.2023 Украина.ру
"Эта банда имеет боевой опыт". Белорусский эксперт рассказал, чем займутся "вагнеровцы" в республике
Вероятность внешней агрессии против Белоруссии со стороны Польши, Литвы и Украины низкая. Вместе с тем характер гибридных угроз довольно высокий, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский
2023-06-28T17:30
2023-06-28T17:30
новости
чвк "вагнер"
белоруссия
гур моу
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Прямое военное вторжение в Белоруссию на сегодняшнем этапе вряд ли произойдет. Но попытки маршрутирования на территорию республики бандформирований, которые будут действовать под видом повстанцев, как это было в Белгородской области, вполне возможны.Под эгидой местных спецслужб на полигонах Польши и Литвы готовят такие бандформирования. А на территории Украины под прямым руководством ГУР Минобороны этой страны создано бандформирование "полк Калиновского". Оно насчитывает более 100 человек, несколько десятков из них уже погибли в боях с ВС России.По его словам, одним из перспективных направлений властями республики видится работа инструкторов компании в сотрудничестве с силами специальных операций Беларуси по подготовке личного состава.Кроме того, есть ряд перспективных задач с точки зрения подготовки вооруженных сил, обеспечения безопасности отечественных проектов на африканском континенте и иных задач, связанных с недружественной позицией западных стран и Украины.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, чвк "вагнер", белоруссия, гур моу
Новости, ЧВК "Вагнер", Белоруссия, ГУР МОУ

"Эта банда имеет боевой опыт". Белорусский эксперт рассказал, чем займутся "вагнеровцы" в республике

17:30 28.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы группы "Вагнер" в окрестностях Артемовска
Бойцы группы Вагнер в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Вероятность внешней агрессии против Белоруссии со стороны Польши, Литвы и Украины низкая. Вместе с тем характер гибридных угроз довольно высокий, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский
Прямое военное вторжение в Белоруссию на сегодняшнем этапе вряд ли произойдет. Но попытки маршрутирования на территорию республики бандформирований, которые будут действовать под видом повстанцев, как это было в Белгородской области, вполне возможны.
Под эгидой местных спецслужб на полигонах Польши и Литвы готовят такие бандформирования. А на территории Украины под прямым руководством ГУР Минобороны этой страны создано бандформирование "полк Калиновского". Оно насчитывает более 100 человек, несколько десятков из них уже погибли в боях с ВС России.
"Эта банда имеет боевой опыт и ее главари и кураторы не скрывают намерений осуществить вооруженное вторжении в Беларусь и постоянно этим угрожают. Мы готовимся отразить такую угрозу — и ЧВК "Вагнер" в этой ситуации лишней не будет", - сказал эксперт.
По его словам, одним из перспективных направлений властями республики видится работа инструкторов компании в сотрудничестве с силами специальных операций Беларуси по подготовке личного состава.
Кроме того, есть ряд перспективных задач с точки зрения подготовки вооруженных сил, обеспечения безопасности отечественных проектов на африканском континенте и иных задач, связанных с недружественной позицией западных стран и Украины.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
05:11
"Бояться их не надо". Что будет делать "Вагнер" в гостях у Лукашенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня выступил в Минске с рядом заявлений, касающихся произошедшего в России несколькими днями ранее. Речь, напомним, идёт о ситуации вокруг вооружённого выступления Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер", в урегулировании которой белорусский лидер принял самое активное участие
 
НовостиЧВК "Вагнер"БелоруссияГУР МОУ
 
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