https://ukraina.ru/20230628/1047649583.html
"Эта банда имеет боевой опыт". Белорусский эксперт рассказал, чем займутся "вагнеровцы" в республике
"Эта банда имеет боевой опыт". Белорусский эксперт рассказал, чем займутся "вагнеровцы" в республике - 28.06.2023 Украина.ру
"Эта банда имеет боевой опыт". Белорусский эксперт рассказал, чем займутся "вагнеровцы" в республике
Вероятность внешней агрессии против Белоруссии со стороны Польши, Литвы и Украины низкая. Вместе с тем характер гибридных угроз довольно высокий, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский
2023-06-28T17:30
2023-06-28T17:30
2023-06-28T17:30
новости
чвк "вагнер"
белоруссия
гур моу
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Прямое военное вторжение в Белоруссию на сегодняшнем этапе вряд ли произойдет. Но попытки маршрутирования на территорию республики бандформирований, которые будут действовать под видом повстанцев, как это было в Белгородской области, вполне возможны.Под эгидой местных спецслужб на полигонах Польши и Литвы готовят такие бандформирования. А на территории Украины под прямым руководством ГУР Минобороны этой страны создано бандформирование "полк Калиновского". Оно насчитывает более 100 человек, несколько десятков из них уже погибли в боях с ВС России.По его словам, одним из перспективных направлений властями республики видится работа инструкторов компании в сотрудничестве с силами специальных операций Беларуси по подготовке личного состава.Кроме того, есть ряд перспективных задач с точки зрения подготовки вооруженных сил, обеспечения безопасности отечественных проектов на африканском континенте и иных задач, связанных с недружественной позицией западных стран и Украины.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230628/1047607801.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чвк "вагнер", белоруссия, гур моу
"Эта банда имеет боевой опыт". Белорусский эксперт рассказал, чем займутся "вагнеровцы" в республике
Вероятность внешней агрессии против Белоруссии со стороны Польши, Литвы и Украины низкая. Вместе с тем характер гибридных угроз довольно высокий, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский
Прямое военное вторжение в Белоруссию на сегодняшнем этапе вряд ли произойдет. Но попытки маршрутирования на территорию республики бандформирований, которые будут действовать под видом повстанцев, как это было в Белгородской области, вполне возможны.
Под эгидой местных спецслужб на полигонах Польши и Литвы готовят такие бандформирования. А на территории Украины под прямым руководством ГУР Минобороны этой страны создано бандформирование "полк Калиновского". Оно насчитывает более 100 человек, несколько десятков из них уже погибли в боях с ВС России.
"Эта банда имеет боевой опыт и ее главари и кураторы не скрывают намерений осуществить вооруженное вторжении в Беларусь и постоянно этим угрожают. Мы готовимся отразить такую угрозу — и ЧВК "Вагнер" в этой ситуации лишней не будет", - сказал эксперт.
По его словам, одним из перспективных направлений властями республики видится работа инструкторов компании в сотрудничестве с силами специальных операций Беларуси по подготовке личного состава.
Кроме того, есть ряд перспективных задач с точки зрения подготовки вооруженных сил, обеспечения безопасности отечественных проектов на африканском континенте и иных задач, связанных с недружественной позицией западных стран и Украины.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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