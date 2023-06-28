https://ukraina.ru/20230628/1047639545.html

Александр Шпаковский о том, с кем сойдется в бою ЧВК "Вагнер" ради защиты Белоруссии

Александр Шпаковский о том, с кем сойдется в бою ЧВК "Вагнер" ради защиты Белоруссии - 28.06.2023 Украина.ру

Александр Шпаковский о том, с кем сойдется в бою ЧВК "Вагнер" ради защиты Белоруссии

Полк имени Кастуся Калиновского — это банда, которая имеет боевой опыт, а ее главари и кураторы не скрывают намерений осуществить вооруженное вторжении в Беларусь и постоянно этим угрожают, считает директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский

2023-06-28T14:38

2023-06-28T14:38

2023-06-28T16:24

интервью

чвк "вагнер"

белоруссия

украина

сво

гур моу

александр шпаковский

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Накануне Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в одном чтении законопроект о ратификации соглашения с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.— Александр, какую роль ЧВК «Вагнер» будет играть в строительстве вооружённых сил Белоруссии?— Еще рано говорить о роли частой военной компании «Вагнер» в системе обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Прока только формируются правовые рамки сотрудничества нашей страны с этой организацией.Естественно, мы учитываем положительные аспекты существования «Вагнера», которые были в его истории и истории кооперации с российским государством и негативные стороны, которые привели к кризису в отношениях между государством и ЧВК «Вагнер».То есть к попытке вооруженного мятежа, которая, к счастью, была купирована.Одной из основных причин мы видим как раз отсутствие правового регулирования деятельности частных военных компаний. Поэтому сейчас между представителями Белоруссии и командованием ЧВК «Вагнер» идет переговорный процесс, который должен определить направление нашего вероятного взаимодействия, условия размещения и правовые рамки, в которых будет работать ЧВК «Вагнер».Одним из перспективных направлений нами видится работа инструкторов компании в сотрудничестве с силами специальных операций Беларуси по подготовке личного состава. В том числе и тех российских мобилизованных, которых готовят на наших полигонах. Если, конечно, подобная концепция будет акцептована российской стороной.— Бойцы ЧВК «Вагнер» зарекомендовали себя как мастера боя в городских условиях. Зачем такой опыт белорусской армии?— Белорусской армии нужен любой опыт, востребованный в современной войне. Опыт СВО на Украине, опыт Карабахской войны показал нам, что есть несколько составляющих крайне значимых для боевых действий на современном этапе.Это наличие флота БПЛА, сил специальных операций, реактивные системы залпового огня, артиллерия и, конечно, городской бой, если необходимо освобождать густонаселенные города с плотной застройкой. Но конкретной информации о специфике взаимодействия ЧВК «Вагнер» и белорусских вооруженных сил пока нет. Эти параметры определяются, как и правовые рамки, в которых организация будет существовать в нашей стране.— Александр Лукашенко, наверное, именно это и имел в виду, когда говорил, что бояться вагнеровцев не надо, но следует «держать ухо востро»?— Мы стремимся контролировать любые процессы, которые происходят в Беларуси, особенно если они касаются систем безопасности. У нас есть определенный опыт взаимодействия с этой структурой. Если предварительно договориться и очертить юридическую конфигурацию наших отношений, то никого бояться не нужно. Просто нужно соблюдать договоренности и той, и другой стороне. Не думаю, что с ЧВК «Вагнер» у Республики Беларусь возникнут трудности.У нас есть ряд перспективных задач с точки зрения подготовки вооруженных сил, обеспечения безопасности отечественных проектов на африканском континенте и иных задач, связанных с недружественной позицией западных стран и Украины.— Лично вы рассматриваете возможность вооруженной агрессии против Белоруссии со стороны ее соседей Польши, Литвы и Украины?— На настоящем этапе мы оцениваем вероятность такой агрессии как низкую. Вместе с тем характер гибридных угроз довольно высокий. Прямое военное вторжение на сегодняшнем этапе вряд ли произойдет. Но попытки маршрутирования на нашу территорию бандформирований, которые будут действовать под видом повстанцев, как это было в Белгородской области, вполне возможны.Нам известно, что под эгидой местных спецслужб на полигонах Польши и Литвы готовят такие бандформирования. А на территории Украины под прямым руководством ГУР Минобороны этой страны создано бандформирование «полк Калиновского». Оно насчитывает более 100 человек, несколько десятков уже погибших. Они используются в конфликте на территории Украины против войск России.Эта банда имеет боевой опыт и ее главари и кураторы не скрывают намерений осуществить вооруженное вторжении в Беларусь и постоянно этим угрожают. Мы готовимся отразить такую угрозу — и ЧВК «Вагнер» в этой ситуации лишней не будет.

https://ukraina.ru/20201223/1030075524.html

https://ukraina.ru/20230628/1047607801.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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интервью, чвк "вагнер", белоруссия, украина, сво, гур моу, александр шпаковский