Для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО – Зеленский - 28.06.2023 Украина.ру
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Для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО – Зеленский
Для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО – Зеленский - 28.06.2023 Украина.ру
Для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО – Зеленский
Россия заинтересована в том, чтобы Украину включили в состав НАТО. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде 28 июня
2023-06-28T16:34
2023-06-28T16:35
новости
украина
нато
владимир зеленский
россия (рф)
алексей резников
дмитрий песков
сергей лавров
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Россия заинтересована в том, что Украины приняли в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский.По словам Зеленского, как полноправный член НАТО Украина якобы будет гарантировать, что в регионе будет царить "мир и свобода". Зеленский верит в то, что государства НАТО защищают народы. О "гуманитарных бомбардировках" Югославии, Ирака и других стран Зеленский не упомянул. "Россия как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах, а, следовательно, и Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО", - добавил Зеленский.Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина – единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт "сдерживания русских" и применяет для этого оружие НАТО. "Какой еще аргумент нужен, чтобы пригласить Украину в НАТО?" – добавил Резников.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее высказался, что НАТО заявляет, что не ведёт войну против России. При этом в Североатлантическом альянсе признают, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась. Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно напоминал, что именно стремление Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции.
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новости, украина, нато, владимир зеленский, россия (рф), алексей резников, дмитрий песков, сергей лавров
Новости, Украина, НАТО, Владимир Зеленский, Россия (РФ), Алексей Резников, Дмитрий Песков, Сергей Лавров

Для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО – Зеленский

16:34 28.06.2023 (обновлено: 16:35 28.06.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Верховная Рада
Зеленский Верховная Рада
© Пресс-служба президента Украины
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Россия заинтересована в том, чтобы Украину включили в состав НАТО. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде 28 июня
Россия заинтересована в том, что Украины приняли в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский.
"И для России сейчас было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО, потому что члены НАТО обороняются, не уничтожают", - заявил Зеленский.
По словам Зеленского, как полноправный член НАТО Украина якобы будет гарантировать, что в регионе будет царить "мир и свобода". Зеленский верит в то, что государства НАТО защищают народы. О "гуманитарных бомбардировках" Югославии, Ирака и других стран Зеленский не упомянул.
"Россия как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах, а, следовательно, и Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО", - добавил Зеленский.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина – единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт "сдерживания русских" и применяет для этого оружие НАТО. "Какой еще аргумент нужен, чтобы пригласить Украину в НАТО?" – добавил Резников.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее высказался, что НАТО заявляет, что не ведёт войну против России. При этом в Североатлантическом альянсе признают, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась. Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно напоминал, что именно стремление Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции.
14 июня, 11:30Главное в деталях
Всё об армиях НАТО. Аналитический доклад издания Украина.ру
 
НовостиУкраинаНАТОВладимир ЗеленскийРоссия (РФ)Алексей РезниковДмитрий ПесковСергей Лавров
 
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