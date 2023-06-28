https://ukraina.ru/20230628/1047639301.html

Песков прокомментировал замену вагнеровцев в Центрально-Африканской Республике

Песков прокомментировал замену вагнеровцев в Центрально-Африканской Республике - 28.06.2023 Украина.ру

Песков прокомментировал замену вагнеровцев в Центрально-Африканской Республике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 июня ответил на вопрос журналистов о возможной замене сил ЧВК "Вагнер" в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) на другие военные формирования по инициативе РФ

2023-06-28T14:18

2023-06-28T14:18

2023-06-28T14:18

дмитрий песков

чвк "вагнер"

африка

новости

зарубежье

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"У нас по государственной линии сотрудничество с ЦАР. Мы будем его продолжать. Оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность", - указал представитель Кремля.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов в ЦАР сообщила о том, что в республике не заметили очевидных перемен в обстановке после развернувшихся в России событий с участием ЧВК "Вагнер". При этом советник президента Центрально-Африканской Республики Фидель Гуанджика заявил газете, что власти республики будут готовы сотрудничать с любой организацией, которую направит РФ, если решит отозвать силы "Вагнера".

https://ukraina.ru/20230628/1047635101.html

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дмитрий песков, чвк "вагнер", африка, новости, зарубежье