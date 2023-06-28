Песков прокомментировал замену вагнеровцев в Центрально-Африканской Республике
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 июня ответил на вопрос журналистов о возможной замене сил ЧВК "Вагнер" в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) на другие военные формирования по инициативе РФ
"У нас по государственной линии сотрудничество с ЦАР. Мы будем его продолжать. Оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность", - указал представитель Кремля.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов в ЦАР сообщила о том, что в республике не заметили очевидных перемен в обстановке после развернувшихся в России событий с участием ЧВК "Вагнер".
При этом советник президента Центрально-Африканской Республики Фидель Гуанджика заявил газете, что власти республики будут готовы сотрудничать с любой организацией, которую направит РФ, если решит отозвать силы "Вагнера".
13:19Советник президента ЦАР: в случае ухода "Вагнера" мы согласны на "моцартов и бетховенов"Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в случае ухода из страны ЧВК "Вагнер" примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую направит в страну российское руководство. Об этом заявил советник президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика, его слова приводит Financial Times