Песков прокомментировал замену вагнеровцев в Центрально-Африканской Республике - 28.06.2023 Украина.ру
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Песков прокомментировал замену вагнеровцев в Центрально-Африканской Республике
Песков прокомментировал замену вагнеровцев в Центрально-Африканской Республике - 28.06.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал замену вагнеровцев в Центрально-Африканской Республике
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 июня ответил на вопрос журналистов о возможной замене сил ЧВК "Вагнер" в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) на другие военные формирования по инициативе РФ
2023-06-28T14:18
2023-06-28T14:18
дмитрий песков
чвк "вагнер"
африка
новости
зарубежье
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"У нас по государственной линии сотрудничество с ЦАР. Мы будем его продолжать. Оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность", - указал представитель Кремля.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов в ЦАР сообщила о том, что в республике не заметили очевидных перемен в обстановке после развернувшихся в России событий с участием ЧВК "Вагнер". При этом советник президента Центрально-Африканской Республики Фидель Гуанджика заявил газете, что власти республики будут готовы сотрудничать с любой организацией, которую направит РФ, если решит отозвать силы "Вагнера".
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дмитрий песков, чвк "вагнер", африка, новости, зарубежье
Дмитрий Песков, ЧВК "Вагнер", Африка, Новости, Зарубежье

Песков прокомментировал замену вагнеровцев в Центрально-Африканской Республике

14:18 28.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 июня ответил на вопрос журналистов о возможной замене сил ЧВК "Вагнер" в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) на другие военные формирования по инициативе РФ
"У нас по государственной линии сотрудничество с ЦАР. Мы будем его продолжать. Оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность", - указал представитель Кремля.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов в ЦАР сообщила о том, что в республике не заметили очевидных перемен в обстановке после развернувшихся в России событий с участием ЧВК "Вагнер".
При этом советник президента Центрально-Африканской Республики Фидель Гуанджика заявил газете, что власти республики будут готовы сотрудничать с любой организацией, которую направит РФ, если решит отозвать силы "Вагнера".
Бойцы группы Вагнер в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
13:19
Советник президента ЦАР: в случае ухода "Вагнера" мы согласны на "моцартов и бетховенов"Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в случае ухода из страны ЧВК "Вагнер" примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую направит в страну российское руководство. Об этом заявил советник президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика, его слова приводит Financial Times
 
Дмитрий ПесковЧВК "Вагнер"АфрикаНовостиЗарубежье
 
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