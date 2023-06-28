https://ukraina.ru/20230628/1047635101.html
Советник президента ЦАР: в случае ухода "Вагнера" мы согласны на "моцартов и бетховенов"
Советник президента ЦАР: в случае ухода "Вагнера" мы согласны на "моцартов и бетховенов" - 28.06.2023 Украина.ру
Советник президента ЦАР: в случае ухода "Вагнера" мы согласны на "моцартов и бетховенов"
Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в случае ухода из страны ЧВК "Вагнер" примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую направит в страну российское руководство. Об этом заявил советник президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика, его слова приводит Financial Times
2023-06-28T13:19
2023-06-28T13:19
2023-06-28T13:19
новости
чвк "вагнер"
африка
пригожин
мятеж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/0d/1044302017_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_d6893afdb6f42f04688670fdfc385c6a.jpg
Власти Центрально-Африканской Республики согласны принять любую другую помощь из России в случае ухода ЧВК "Вагнер", передает Financial Times.При этом дипломаты в ЦАР считают, что в стране не произошло никаких очевидных изменений после попытки ЧВК "Вагнер" устроить мятеж в России 23-24 июня.Работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) будет продолжена, в настоящее время там находится несколько сот человек, заявил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров.28 июня министерство финансов США сообщило о том, Вашингтон ввел санкции против одного физического и четырех юридических лиц, связав их деятельность с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным.В санкционный список попали гражданин РФ Андрей Иванов, две компании из Центральной Африканской Республики Diamville Sau и Midas Ressources Sarlu, фирма из Объединенных Арабских Эмиратов Industrial Resources General Trading и российское ООО "ДМ".В Минфине США утверждают, что все они якобы участвовали в торговле золотом для дальнейшего финансирования операций ЧВК "Вагнер" на Украине и в Африке.В пятницу, 23 июня глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня Пригожин объявил вооруженный поход на Москву.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.
https://ukraina.ru/20230628/1047622999.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/0d/1044302017_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea86922138ba4e8c4ea8a5d0073fc7a7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чвк "вагнер", африка, пригожин, мятеж
Советник президента ЦАР: в случае ухода "Вагнера" мы согласны на "моцартов и бетховенов"
Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в случае ухода из страны ЧВК "Вагнер" примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую направит в страну российское руководство. Об этом заявил советник президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика, его слова приводит Financial Times
Власти Центрально-Африканской Республики согласны принять любую другую помощь из России в случае ухода ЧВК "Вагнер", передает Financial Times.
"Если Москва решит их (группу "Вагнер". - Ред.) отозвать и прислать нам "бетховенов" или "моцартов" вместо вагнеровцев, они у нас будут", — сказал советник президента ЦАР.
При этом дипломаты в ЦАР считают, что в стране не произошло никаких очевидных изменений после попытки ЧВК "Вагнер" устроить мятеж в России 23-24 июня.
Работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) будет продолжена, в настоящее время там находится несколько сот человек, заявил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров.
28 июня министерство финансов США сообщило о том, Вашингтон ввел санкции против одного физического и четырех юридических лиц, связав их деятельность с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным.
В санкционный список попали гражданин РФ Андрей Иванов, две компании из Центральной Африканской Республики Diamville Sau и Midas Ressources Sarlu, фирма из Объединенных Арабских Эмиратов Industrial Resources General Trading и российское ООО "ДМ".
В Минфине США утверждают, что все они якобы участвовали в торговле золотом для дальнейшего финансирования операций ЧВК "Вагнер" на Украине и в Африке.
В пятницу, 23 июня глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня Пригожин объявил вооруженный поход на Москву.
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.