Советник президента ЦАР: в случае ухода "Вагнера" мы согласны на "моцартов и бетховенов" - 28.06.2023 Украина.ру
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Советник президента ЦАР: в случае ухода "Вагнера" мы согласны на "моцартов и бетховенов"
Советник президента ЦАР: в случае ухода "Вагнера" мы согласны на "моцартов и бетховенов" - 28.06.2023 Украина.ру
Советник президента ЦАР: в случае ухода "Вагнера" мы согласны на "моцартов и бетховенов"
Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в случае ухода из страны ЧВК "Вагнер" примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую направит в страну российское руководство. Об этом заявил советник президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика, его слова приводит Financial Times
2023-06-28T13:19
2023-06-28T13:19
новости
чвк "вагнер"
африка
пригожин
мятеж
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Власти Центрально-Африканской Республики согласны принять любую другую помощь из России в случае ухода ЧВК "Вагнер", передает Financial Times.При этом дипломаты в ЦАР считают, что в стране не произошло никаких очевидных изменений после попытки ЧВК "Вагнер" устроить мятеж в России 23-24 июня.Работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) будет продолжена, в настоящее время там находится несколько сот человек, заявил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров.28 июня министерство финансов США сообщило о том, Вашингтон ввел санкции против одного физического и четырех юридических лиц, связав их деятельность с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным.В санкционный список попали гражданин РФ Андрей Иванов, две компании из Центральной Африканской Республики Diamville Sau и Midas Ressources Sarlu, фирма из Объединенных Арабских Эмиратов Industrial Resources General Trading и российское ООО "ДМ".В Минфине США утверждают, что все они якобы участвовали в торговле золотом для дальнейшего финансирования операций ЧВК "Вагнер" на Украине и в Африке.В пятницу, 23 июня глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня Пригожин объявил вооруженный поход на Москву.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.
https://ukraina.ru/20230628/1047622999.html
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новости, чвк "вагнер", африка, пригожин, мятеж
Новости, ЧВК "Вагнер", Африка, Пригожин, мятеж

Советник президента ЦАР: в случае ухода "Вагнера" мы согласны на "моцартов и бетховенов"

13:19 28.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы группы "Вагнер" в окрестностях Артемовска
Бойцы группы Вагнер в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в случае ухода из страны ЧВК "Вагнер" примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую направит в страну российское руководство. Об этом заявил советник президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика, его слова приводит Financial Times
Власти Центрально-Африканской Республики согласны принять любую другую помощь из России в случае ухода ЧВК "Вагнер", передает Financial Times.

"Если Москва решит их (группу "Вагнер". - Ред.) отозвать и прислать нам "бетховенов" или "моцартов" вместо вагнеровцев, они у нас будут", — сказал советник президента ЦАР.

При этом дипломаты в ЦАР считают, что в стране не произошло никаких очевидных изменений после попытки ЧВК "Вагнер" устроить мятеж в России 23-24 июня.
Работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) будет продолжена, в настоящее время там находится несколько сот человек, заявил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров.
28 июня министерство финансов США сообщило о том, Вашингтон ввел санкции против одного физического и четырех юридических лиц, связав их деятельность с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным.
В санкционный список попали гражданин РФ Андрей Иванов, две компании из Центральной Африканской Республики Diamville Sau и Midas Ressources Sarlu, фирма из Объединенных Арабских Эмиратов Industrial Resources General Trading и российское ООО "ДМ".
В Минфине США утверждают, что все они якобы участвовали в торговле золотом для дальнейшего финансирования операций ЧВК "Вагнер" на Украине и в Африке.
В пятницу, 23 июня глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня Пригожин объявил вооруженный поход на Москву.
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.
09:20
Помогали "Вагнеру" материально? США ввели санкции против структур, связанных с ПригожинымВашингтон ввел санкции против одного физического и четырех юридических лиц, связав их деятельность с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом 28 июня сообщило министерство финансов США
 
НовостиЧВК "Вагнер"АфрикаПригожинмятеж
 
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