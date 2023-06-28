https://ukraina.ru/20230628/1047635101.html

Советник президента ЦАР: в случае ухода "Вагнера" мы согласны на "моцартов и бетховенов"

Советник президента ЦАР: в случае ухода "Вагнера" мы согласны на "моцартов и бетховенов" - 28.06.2023 Украина.ру

Советник президента ЦАР: в случае ухода "Вагнера" мы согласны на "моцартов и бетховенов"

Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в случае ухода из страны ЧВК "Вагнер" примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую направит в страну российское руководство. Об этом заявил советник президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика, его слова приводит Financial Times

2023-06-28T13:19

2023-06-28T13:19

2023-06-28T13:19

новости

чвк "вагнер"

африка

пригожин

мятеж

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Власти Центрально-Африканской Республики согласны принять любую другую помощь из России в случае ухода ЧВК "Вагнер", передает Financial Times.При этом дипломаты в ЦАР считают, что в стране не произошло никаких очевидных изменений после попытки ЧВК "Вагнер" устроить мятеж в России 23-24 июня.Работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) будет продолжена, в настоящее время там находится несколько сот человек, заявил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров.28 июня министерство финансов США сообщило о том, Вашингтон ввел санкции против одного физического и четырех юридических лиц, связав их деятельность с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным.В санкционный список попали гражданин РФ Андрей Иванов, две компании из Центральной Африканской Республики Diamville Sau и Midas Ressources Sarlu, фирма из Объединенных Арабских Эмиратов Industrial Resources General Trading и российское ООО "ДМ".В Минфине США утверждают, что все они якобы участвовали в торговле золотом для дальнейшего финансирования операций ЧВК "Вагнер" на Украине и в Африке.В пятницу, 23 июня глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня Пригожин объявил вооруженный поход на Москву.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.

https://ukraina.ru/20230628/1047622999.html

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новости, чвк "вагнер", африка, пригожин, мятеж