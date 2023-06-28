Военные Тайваня обнаружили вблизи острова два фрегата ВМФ РФ - 28.06.2023 Украина.ру
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Военные Тайваня обнаружили вблизи острова два фрегата ВМФ РФ
Военные Тайваня обнаружили вблизи острова два фрегата ВМФ РФ - 28.06.2023 Украина.ру
Военные Тайваня обнаружили вблизи острова два фрегата ВМФ РФ
Военные Тайваня сообщили о проходе двух фрегатов ВМФ РФ вдоль восточного побережья острова. Об этом сообщило министерство обороны острова 27 июня
2023-06-28T10:55
2023-06-28T11:26
новости
тайвань
вмф
флот
китай
нэнси пелоси
трасс (лиз трасс)
зарубежье
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Вечером 27 июня военные Тайваня отследили появление двух российских фрегатов недалеко от острова и наблюдали за их проходом на протяжении всего пути.Корабли направлялись с юга на север через восточные воды, после чего ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао. Тайваньские военные следили за перемещениями фрегатов ВМФ РФ с помощью самолетов, кораблей и береговых ракетных комплексов, заявили в Минобороны Тайваня.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.В мае с пятидневным визитом Тайвань посетила экс-премьера Великобритании Лиз Трасс. Данный визит стал первым визитом бывшего британского премьера за 27 лет.В КНР заявили, что визит является "политическим шоу" и "провокационным шагом, который не принесет Лондону пользы".Тайвань — единственная реальная угроза, в рамках которой Китай может начать военные действия, об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов.Тайвань для Китая это не просто вопрос национальной безопасности, а вопрос национальной гордости и стабильности власти, сможет ли она решить этот вопрос, добавил Маслов.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, тайвань, вмф, флот, китай, нэнси пелоси, трасс (лиз трасс), зарубежье
Новости, Тайвань, ВМФ, флот, Китай, Нэнси Пелоси, Трасс (Лиз Трасс), Зарубежье

Военные Тайваня обнаружили вблизи острова два фрегата ВМФ РФ

10:55 28.06.2023 (обновлено: 11:26 28.06.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевые корабли Тихоокеанского флота приступили к развертыванию в рамках учений "Восток-2022"
Боевые корабли Тихоокеанского флота приступили к развертыванию в рамках учений Восток-2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Военные Тайваня сообщили о проходе двух фрегатов ВМФ РФ вдоль восточного побережья острова. Об этом сообщило министерство обороны острова 27 июня
Вечером 27 июня военные Тайваня отследили появление двух российских фрегатов недалеко от острова и наблюдали за их проходом на протяжении всего пути.
Корабли направлялись с юга на север через восточные воды, после чего ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао. Тайваньские военные следили за перемещениями фрегатов ВМФ РФ с помощью самолетов, кораблей и береговых ракетных комплексов, заявили в Минобороны Тайваня.

"По состоянию на 23.00 (18.00 по мск. - Ред.) были обнаружены два российских фрегата, которые продвигались с юга на север по нашей восточной акватории", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
В мае с пятидневным визитом Тайвань посетила экс-премьера Великобритании Лиз Трасс. Данный визит стал первым визитом бывшего британского премьера за 27 лет.
В КНР заявили, что визит является "политическим шоу" и "провокационным шагом, который не принесет Лондону пользы".
Тайвань — единственная реальная угроза, в рамках которой Китай может начать военные действия, об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов.
Тайвань для Китая это не просто вопрос национальной безопасности, а вопрос национальной гордости и стабильности власти, сможет ли она решить этот вопрос, добавил Маслов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Маслов интервью
20 июня, 06:43
Алексей Маслов о том, в чем Китай опережает Россию и кто выиграет от войны за ТайваньВ вопросе конфликта на Украине Китай занял позицию пророссийского нейтралитета, считает востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов
 
НовостиТайваньВМФфлотКитайНэнси ПелосиТрасс (Лиз Трасс)Зарубежье
 
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