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Военные Тайваня обнаружили вблизи острова два фрегата ВМФ РФ

Военные Тайваня обнаружили вблизи острова два фрегата ВМФ РФ - 28.06.2023 Украина.ру

Военные Тайваня обнаружили вблизи острова два фрегата ВМФ РФ

Военные Тайваня сообщили о проходе двух фрегатов ВМФ РФ вдоль восточного побережья острова. Об этом сообщило министерство обороны острова 27 июня

2023-06-28T10:55

2023-06-28T10:55

2023-06-28T11:26

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Вечером 27 июня военные Тайваня отследили появление двух российских фрегатов недалеко от острова и наблюдали за их проходом на протяжении всего пути.Корабли направлялись с юга на север через восточные воды, после чего ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао. Тайваньские военные следили за перемещениями фрегатов ВМФ РФ с помощью самолетов, кораблей и береговых ракетных комплексов, заявили в Минобороны Тайваня.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.В мае с пятидневным визитом Тайвань посетила экс-премьера Великобритании Лиз Трасс. Данный визит стал первым визитом бывшего британского премьера за 27 лет.В КНР заявили, что визит является "политическим шоу" и "провокационным шагом, который не принесет Лондону пользы".Тайвань — единственная реальная угроза, в рамках которой Китай может начать военные действия, об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов.Тайвань для Китая это не просто вопрос национальной безопасности, а вопрос национальной гордости и стабильности власти, сможет ли она решить этот вопрос, добавил Маслов.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230620/1047381642.html

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новости, тайвань, вмф, флот, китай, нэнси пелоси, трасс (лиз трасс), зарубежье