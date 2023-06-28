https://ukraina.ru/20230628/1047627154.html
Военные Тайваня обнаружили вблизи острова два фрегата ВМФ РФ
Военные Тайваня обнаружили вблизи острова два фрегата ВМФ РФ - 28.06.2023 Украина.ру
Военные Тайваня обнаружили вблизи острова два фрегата ВМФ РФ
Военные Тайваня сообщили о проходе двух фрегатов ВМФ РФ вдоль восточного побережья острова. Об этом сообщило министерство обороны острова 27 июня
2023-06-28T10:55
2023-06-28T10:55
2023-06-28T11:26
новости
тайвань
вмф
флот
китай
нэнси пелоси
трасс (лиз трасс)
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047628931_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aae3145e876f327ae61f81f33321dab0.jpg
Вечером 27 июня военные Тайваня отследили появление двух российских фрегатов недалеко от острова и наблюдали за их проходом на протяжении всего пути.Корабли направлялись с юга на север через восточные воды, после чего ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао. Тайваньские военные следили за перемещениями фрегатов ВМФ РФ с помощью самолетов, кораблей и береговых ракетных комплексов, заявили в Минобороны Тайваня.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.В мае с пятидневным визитом Тайвань посетила экс-премьера Великобритании Лиз Трасс. Данный визит стал первым визитом бывшего британского премьера за 27 лет.В КНР заявили, что визит является "политическим шоу" и "провокационным шагом, который не принесет Лондону пользы".Тайвань — единственная реальная угроза, в рамках которой Китай может начать военные действия, об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов.Тайвань для Китая это не просто вопрос национальной безопасности, а вопрос национальной гордости и стабильности власти, сможет ли она решить этот вопрос, добавил Маслов.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230620/1047381642.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047628931_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_05e7451f0fdd7b598261026196beb54f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, тайвань, вмф, флот, китай, нэнси пелоси, трасс (лиз трасс), зарубежье
Новости, Тайвань, ВМФ, флот, Китай, Нэнси Пелоси, Трасс (Лиз Трасс), Зарубежье
Военные Тайваня обнаружили вблизи острова два фрегата ВМФ РФ
10:55 28.06.2023 (обновлено: 11:26 28.06.2023)
Военные Тайваня сообщили о проходе двух фрегатов ВМФ РФ вдоль восточного побережья острова. Об этом сообщило министерство обороны острова 27 июня
Вечером 27 июня военные Тайваня отследили появление двух российских фрегатов недалеко от острова и наблюдали за их проходом на протяжении всего пути.
Корабли направлялись с юга на север через восточные воды, после чего ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао. Тайваньские военные следили за перемещениями фрегатов ВМФ РФ с помощью самолетов, кораблей и береговых ракетных комплексов, заявили в Минобороны Тайваня.
"По состоянию на 23.00 (18.00 по мск. - Ред.) были обнаружены два российских фрегата, которые продвигались с юга на север по нашей восточной акватории", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
В мае с пятидневным визитом Тайвань посетила экс-премьера Великобритании Лиз Трасс. Данный визит стал первым визитом бывшего британского премьера за 27 лет.
В КНР заявили, что визит является "политическим шоу" и "провокационным шагом, который не принесет Лондону пользы".
Тайвань — единственная реальная угроза, в рамках которой Китай может начать военные действия, об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов.
Тайвань для Китая это не просто вопрос национальной безопасности, а вопрос национальной гордости и стабильности власти, сможет ли она решить этот вопрос, добавил Маслов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь