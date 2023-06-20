https://ukraina.ru/20230620/1047381642.html

Алексей Маслов о том, в чем Китай опережает Россию, и кто выиграет от войны за Тайвань

Алексей Маслов о том, в чем Китай опережает Россию, и кто выиграет от войны за Тайвань - 20.06.2023 Украина.ру

Алексей Маслов о том, в чем Китай опережает Россию, и кто выиграет от войны за Тайвань

В вопросе конфликта на Украине Китай занял позицию пророссийского нейтралитета, считает востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов

2023-06-20T06:43

2023-06-20T06:43

2023-06-20T06:43

интервью

китай

тайвань

сша

украина

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Первый за пять лет визит госсекретаря США в Китай состоялся на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов. Противоречия между двумя странами обострились вокруг Тайваня, инцидента со сбитым над США китайским аэростатом, а также разногласиями в торговой и технологической областях.- Алексей Александрович, останутся ли отношения США и Пекина на прежнем уровне после визита Энтони Блинкена?- Они, как минимум, начали стабилизироваться. Но до какого-то улучшения отношений очень далеко. До конца года, судя по всему, Китай посетят министры торговли и финансов США, то есть будет обсуждение с самых разных сторон. И вот, когда каждое из ведомств даст свою экспертизу о том, где можно улучшить или ухудшить отношения с Китаем без удара по американской экономике, мы сможем говорить, куда могут развиваться эти отношения. Поэтому сейчас это первая попытка выяснить позиции обеих сторон.- Какое место сейчас в китайско-американских отношениях занимает конфликт на Украине? Пытается ли Вашингтон перетянуть Пекин на свою сторону?- Если брать конфликтный потенциал, то это, скорее, конфликт №2, потому что первый – это тайваньский. Но здесь вопрос не конфликта на Украине, а позиции Китая по этому вопросу. Потому что Китай занял позицию пророссийского нейтралитета. Многие заявления Китая носят характер, скорее, выгодный для России, а не для США. Очевидно, что США хотят отжать Россию от Китая в обмен, например, на сохранение технологических и торговых связей.Китай, конечно, крайне заинтересован в этих связях, но абсолютно не заинтересован сдавать свои позиции, потому что на Китай смотрят очень многие страны, в том числе и партнеры в юго-восточной и центральной Азии. Если будет видно, что Китай уменьшает уровень отношений с Россией, то многие страны начнут сомневаться в стабильности Китая, а это чревато относительно большими потерями.- А насколько вероятен военный конфликт вокруг Тайваня, и циничный вопрос – выгоден ли он для России?- Безусловно, такая возможность сейчас сохраняется и никакого очевидного отступления от красной черты нет. Тайвань единственная реальная угроза, в рамках которой Китай может начать военные действия. Очень важный момент – для Китая это не просто вопрос национальной безопасности, а вопрос национальной гордости и стабильности власти, может ли она решить этот вопрос или нет.На самом деле, военный конфликт не выгоден никому, в том числе и России. Потому что любые вооруженные действия рядом с нашими границами, как минимум, дестабилизируют ситуацию. Мы получаем целый ряд непредсказуемых факторов. Например, непредсказуемое поведение Северной Кореи, которая может выполнить пуски своих ракет. Мы понимаем, что в Южной Корее, на Тайване расположены американские военные базы. И в этом плане локальный конфликт может перерасти в конфликт глобальный. Поэтому даже Тайваню это невыгодно.Это выгодно только одной стране – США, которая создаст воронку, в которую упадут экономики многих азиатских стран, и доллар от этого укрепится.- На Западе периодически обвиняют китайские компании в военно-техническом сотрудничестве с Россией. А нужна ли России помощь Китая для проведения СВО?- Надо понимать, что мы стоим на единых позициях с точки зрения безопасности, поэтому военно-техническое и политическое взаимодействие является хорошим фактором.Технически Китай не опережает Россию. Китай опережает Россию по объемам производства некоторых военных технологий. Но вряд ли стоит говорить, что Китай может поставлять в Россию боеприпасы. Судя по всему, Россия спокойно обходится без этого.

https://ukraina.ru/20220805/1037315336.html

https://ukraina.ru/20230619/1047360033.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, китай, тайвань, сша, украина