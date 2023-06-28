https://ukraina.ru/20230628/1047625926.html

"Это страшно". Русофобская политика Прибалтики получила юридическое оформление – МИД РФ

"Это страшно". Русофобская политика Прибалтики получила юридическое оформление – МИД РФ - 28.06.2023 Украина.ру

"Это страшно". Русофобская политика Прибалтики получила юридическое оформление – МИД РФ

Русофобская политика в Прибалтике получила юридическое оформление. Она выражается в угрозах и уголовном преследовании лиц, оказывающих поддержку России. Об этом сообщил заместитель директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев, сообщают РИА Новости 28 июня

2023-06-28T10:35

2023-06-28T10:35

2023-06-28T10:35

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Русофобия властей Прибалтики выражается не только в борьбе с памятниками советским воинам, но и в уголовном преследовании лиц, оказывающих поддержку России, заявил Андреев.Андреев добавил, что со стороны Прибалтики это неправильно, "это страшно", а уголовное преследование за сочувствие - юридическое оформление русофобии.30 мая в Риге демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. За последние полгода скульптуру трижды оскверняли. В российском посольстве предположили, что "определенные заинтересованные силы" умышленно создавали вокруг памятника ауру нестабильности и готовили общественное мнение к его сносу.В латвийском Даугавпилсе в ночь на 31 октября 2022 демонтировали два монумента советским воинам – стелу в сквере Славы и мемориал напротив Братских кладбищ на улице 18 Новембра. Политолог Дмитрий Линтер в интервью Украина.ру объяснил, что линия политики прибалтийских республик - это дерусификация и уничтожение любых русских или прорусских символов. Это уничтожение любого смыслового наполнения памятников и культурных моментов, способных повлиять на сознание людей, проживающих на территории Прибалтики, добавил Линтер.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230621/1047445568.html

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новости, прибалтика, памятник, русофобия, мид, зарубежье