https://ukraina.ru/20230628/1047625926.html
"Это страшно". Русофобская политика Прибалтики получила юридическое оформление – МИД РФ
"Это страшно". Русофобская политика Прибалтики получила юридическое оформление – МИД РФ - 28.06.2023 Украина.ру
"Это страшно". Русофобская политика Прибалтики получила юридическое оформление – МИД РФ
Русофобская политика в Прибалтике получила юридическое оформление. Она выражается в угрозах и уголовном преследовании лиц, оказывающих поддержку России. Об этом сообщил заместитель директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев, сообщают РИА Новости 28 июня
2023-06-28T10:35
2023-06-28T10:35
2023-06-28T10:35
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памятник
русофобия
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зарубежье
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Русофобия властей Прибалтики выражается не только в борьбе с памятниками советским воинам, но и в уголовном преследовании лиц, оказывающих поддержку России, заявил Андреев.Андреев добавил, что со стороны Прибалтики это неправильно, "это страшно", а уголовное преследование за сочувствие - юридическое оформление русофобии.30 мая в Риге демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. За последние полгода скульптуру трижды оскверняли. В российском посольстве предположили, что "определенные заинтересованные силы" умышленно создавали вокруг памятника ауру нестабильности и готовили общественное мнение к его сносу.В латвийском Даугавпилсе в ночь на 31 октября 2022 демонтировали два монумента советским воинам – стелу в сквере Славы и мемориал напротив Братских кладбищ на улице 18 Новембра. Политолог Дмитрий Линтер в интервью Украина.ру объяснил, что линия политики прибалтийских республик - это дерусификация и уничтожение любых русских или прорусских символов. Это уничтожение любого смыслового наполнения памятников и культурных моментов, способных повлиять на сознание людей, проживающих на территории Прибалтики, добавил Линтер.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230621/1047445568.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, прибалтика, памятник, русофобия, мид, зарубежье
Новости, Прибалтика, памятник, Русофобия, МИД, Зарубежье
"Это страшно". Русофобская политика Прибалтики получила юридическое оформление – МИД РФ
Русофобская политика в Прибалтике получила юридическое оформление. Она выражается в угрозах и уголовном преследовании лиц, оказывающих поддержку России. Об этом сообщил заместитель директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев, сообщают РИА Новости 28 июня
Русофобия властей Прибалтики выражается не только в борьбе с памятниками советским воинам, но и в уголовном преследовании лиц, оказывающих поддержку России, заявил Андреев.
"Это ещё конкретные угрозы каждому, кто высказывается в поддержку, в понимание, в сочувствие российской линии в международных делах, во внутренних, в ситуации с Украиной, сразу попадает под угрозу уголовного преследования", - указал дипломат.
Андреев добавил, что со стороны Прибалтики это неправильно, "это страшно", а уголовное преследование за сочувствие - юридическое оформление русофобии.
30 мая в Риге демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. За последние полгода скульптуру трижды оскверняли. В российском посольстве предположили, что "определенные заинтересованные силы" умышленно создавали вокруг памятника ауру нестабильности и готовили общественное мнение к его сносу.
В латвийском Даугавпилсе в ночь на 31 октября 2022 демонтировали два монумента советским воинам – стелу в сквере Славы и мемориал напротив Братских кладбищ на улице 18 Новембра.
Политолог Дмитрий Линтер в интервью Украина.ру объяснил, что линия политики прибалтийских республик - это дерусификация и уничтожение любых русских или прорусских символов. Это уничтожение любого смыслового наполнения памятников и культурных моментов, способных повлиять на сознание людей, проживающих на территории Прибалтики, добавил Линтер.
Полный текст интервью можно прочитать здесь