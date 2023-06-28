"Это страшно". Русофобская политика Прибалтики получила юридическое оформление – МИД РФ - 28.06.2023 Украина.ру
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"Это страшно". Русофобская политика Прибалтики получила юридическое оформление – МИД РФ
"Это страшно". Русофобская политика Прибалтики получила юридическое оформление – МИД РФ - 28.06.2023 Украина.ру
"Это страшно". Русофобская политика Прибалтики получила юридическое оформление – МИД РФ
Русофобская политика в Прибалтике получила юридическое оформление. Она выражается в угрозах и уголовном преследовании лиц, оказывающих поддержку России. Об этом сообщил заместитель директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев, сообщают РИА Новости 28 июня
2023-06-28T10:35
2023-06-28T10:35
новости
прибалтика
памятник
русофобия
мид
зарубежье
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Русофобия властей Прибалтики выражается не только в борьбе с памятниками советским воинам, но и в уголовном преследовании лиц, оказывающих поддержку России, заявил Андреев.Андреев добавил, что со стороны Прибалтики это неправильно, "это страшно", а уголовное преследование за сочувствие - юридическое оформление русофобии.30 мая в Риге демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. За последние полгода скульптуру трижды оскверняли. В российском посольстве предположили, что "определенные заинтересованные силы" умышленно создавали вокруг памятника ауру нестабильности и готовили общественное мнение к его сносу.В латвийском Даугавпилсе в ночь на 31 октября 2022 демонтировали два монумента советским воинам – стелу в сквере Славы и мемориал напротив Братских кладбищ на улице 18 Новембра. Политолог Дмитрий Линтер в интервью Украина.ру объяснил, что линия политики прибалтийских республик - это дерусификация и уничтожение любых русских или прорусских символов. Это уничтожение любого смыслового наполнения памятников и культурных моментов, способных повлиять на сознание людей, проживающих на территории Прибалтики, добавил Линтер.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230621/1047445568.html
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новости, прибалтика, памятник, русофобия, мид, зарубежье
Новости, Прибалтика, памятник, Русофобия, МИД, Зарубежье

"Это страшно". Русофобская политика Прибалтики получила юридическое оформление – МИД РФ

10:35 28.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСнос памятника Освободителям Риги
Снос памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Русофобская политика в Прибалтике получила юридическое оформление. Она выражается в угрозах и уголовном преследовании лиц, оказывающих поддержку России. Об этом сообщил заместитель директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев, сообщают РИА Новости 28 июня
Русофобия властей Прибалтики выражается не только в борьбе с памятниками советским воинам, но и в уголовном преследовании лиц, оказывающих поддержку России, заявил Андреев.
"Это ещё конкретные угрозы каждому, кто высказывается в поддержку, в понимание, в сочувствие российской линии в международных делах, во внутренних, в ситуации с Украиной, сразу попадает под угрозу уголовного преследования", - указал дипломат.
Андреев добавил, что со стороны Прибалтики это неправильно, "это страшно", а уголовное преследование за сочувствие - юридическое оформление русофобии.
30 мая в Риге демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. За последние полгода скульптуру трижды оскверняли. В российском посольстве предположили, что "определенные заинтересованные силы" умышленно создавали вокруг памятника ауру нестабильности и готовили общественное мнение к его сносу.
В латвийском Даугавпилсе в ночь на 31 октября 2022 демонтировали два монумента советским воинам – стелу в сквере Славы и мемориал напротив Братских кладбищ на улице 18 Новембра.
Политолог Дмитрий Линтер в интервью Украина.ру объяснил, что линия политики прибалтийских республик - это дерусификация и уничтожение любых русских или прорусских символов. Это уничтожение любого смыслового наполнения памятников и культурных моментов, способных повлиять на сознание людей, проживающих на территории Прибалтики, добавил Линтер.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 21.06.2023
21 июня, 15:19
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