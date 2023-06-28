Помогали "Вагнеру" материально? США ввели санкции против структур, связанных с Пригожиным
09:20 28.06.2023 (обновлено: 10:48 28.06.2023)
Вашингтон ввел санкции против одного физического и четырех юридических лиц, связав их деятельность с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом 28 июня сообщило министерство финансов США
А именно в санкционный список попали гражданин РФ Андрей Иванов, две компании из Центральной Африканской Республики Diamville Sau и Midas Ressources Sarlu, фирма из Объединенных Арабских Эмиратов Industrial Resources General Trading и российское ООО "ДМ".
А американском минфине утверждают, что все они якобы участвовали в торговле золотом для дальнейшего финансирования операций ЧВК "Вагнер" на Украине и в Африке.
"Структуры в ЦАР, ОАЭ и России, в отношении которых вводятся санкции, участвовали в незаконных операциях с золотом для финансирования обеспечения и расширения вооруженных сил группы "Вагнер", в том числе на Украине и в Африке", - говорится в сообщении министерства финансов США, где также указано, что гражданин Иванов якобы координировал операции "Вагнера" в Мали.
05:11"Бояться их не надо". Что будет делать "Вагнер" в гостях у Лукашенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня выступил в Минске с рядом заявлений, касающихся произошедшего в России несколькими днями ранее. Речь, напомним, идёт о ситуации вокруг вооружённого выступления Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер", в урегулировании которой белорусский лидер принял самое активное участие
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.
Вчера, 17:37"В обнимку со смертью": Лукашенко ответил, будут ли в Белоруссии пункты по набору в группу "Вагнер"В Белоруссии не будет пунктов по набору в группу "Вагнер". Строительства лагерей этой ЧВК в стране также не планируется. Такие заявления 27 июня сделал президент республики Александр Лукашенко, передает местное издание "БелТА"