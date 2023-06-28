Помогали "Вагнеру" материально? США ввели санкции против структур, связанных с Пригожиным

"Бояться их не надо". Что будет делать "Вагнер" в гостях у Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня выступил в Минске с рядом заявлений, касающихся произошедшего в России несколькими днями ранее. Речь, напомним, идёт о ситуации вокруг вооружённого выступления Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер", в урегулировании которой белорусский лидер принял самое активное участие