https://ukraina.ru/20230628/1047593211.html

Петр Акопов о том, как Байден переоценивает роль Америки в современном мире и к чему это ведет

Петр Акопов о том, как Байден переоценивает роль Америки в современном мире и к чему это ведет - 28.06.2023 Украина.ру

Петр Акопов о том, как Байден переоценивает роль Америки в современном мире и к чему это ведет

Тренд на ухудшение отношений, на потерю доверия между США и Китаем продолжается, и вряд ли американцам в ближайшее время удастся это как-то исправить. Хотя такие попытки они будут предпринимать, считает обозреватель "РИА Новости" Пётр Акопов.

2023-06-28T05:05

2023-06-28T05:05

2023-06-28T05:05

интервью

петр акопов

сша

джо байден

си цзиньпин

атэс

зарубежье

владимир путин

тайвань

энтони блинкен

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Петр Эдуардович, недавно все обсуждали визит Блинкена в Китай, успехи, которые ему удалось достичь, обещали значительный прорыв. И тут заявления Байдена, которые фактически перечеркивают все возможные достижения Блинкена. Все впустую или же нет? Насколько сейчас осложнены отношения между США и Китаем?– Отношения находятся в очень плохом состоянии. И это было понятно – они находятся в этом состоянии уже несколько лет, фактически с момента, когда Трамп начал торговую войну с Китаем, это 2017 год. Они за все это время только деградируют, хотя были и встречи Трампа с Си Цзиньпином, и потом у Байдена была одна личная встреча с Си. Но это не приводит ни к чему. Постепенная деградация продолжается.Контактов все меньше, отношения все напряженнее. И это не удивительно, потому что Штаты практически в открытую провозгласили курс на сдерживание Китая. Сдерживание в их понимании – это окружение военно-геополитическое Китая, сдерживание его экономического развития, давление по всем фронтам.Поэтому наша операция на Украине только добавила напряженности в американо-китайские отношения, но принципиально не изменила направление их движения вниз.Поездка Блинкена – на нее возлагали надежды американцы. Китайцы тоже хотели поговорить хотя бы нормально, потому что поговорить нормально не получалось уже очень давно.В феврале американцы сами сорвали визит своей истерикой из-за китайского аэростата, которого они вначале испугались, потом его сбили, накрутили сами себя, хотя понятно было, что он был не военным, а как говорили китайцы – атмосферным, изучающим погоду метеорологическим аэростатом. Естественно, любой метеорологический объект может иметь двойное назначение. Это понятно. Тогда не запускать никакие зонды метеорологические ни Америке, ни Китаю, никому? Это бред.Американцы себя так накрутили, что февральскую поездку они сами отменили. После чего сейчас - на днях - Блинкен приехал. Китайцы выставили сложную систему переговоров: в начале семь часов с министром иностранных дел, потом два часа с бывшим министром, который сейчас на повышение пошел – Ван И, который фактически главный в Политбюро по внешней политике. А потом уже - короткий получасовой прием у Си. Этот прием был выстроен совершенно необычно в плане протокола. Си сидел во главе стола. Делегации американская и китайская – сидели по обе стороны. Впервые применяемая Китаем такая практика.Цель американцев была простая. Им нужно было возобновить отношения с Китаем, в том числе, и для лучшего сдерживания России. Конечно, все их намерения, что Китай будет как-то от России дистанцироваться, что Китай не будет с Россией – они сами в это не верят. Но диалог с Китаем на фоне войны в Европе им нужен. Как минимум, хотели американцы показать Китаю, что их давление на Китай не увеличивается, что они не стремятся к обострению ситуации, что они готовы переговариваться по разным вещам, начиная от экономической глобализации, заканчивая вопросом Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня и всего остального.Китайцы, видя, как американцы себя вели в прошлом году с тем же Тайванем - мы помним провокации, и не только визит Пелоси, но и в принципе разыгрывание темы... Китайцы были готовы к диалогу, но - к уважительному. То есть, когда обе стороны признают наличие друг у друга разных интересов, пытаются хоть каким-то минимальным образом это обсудить и, если не снять противоречия - это невозможно - то хотя бы ввести их в конструктивное русло. Не в то русло, которое ведет к войне.Это же американцы последние все годы, и особенно в последний год, заявляют, что - вот, Китай готовит нападение на Тайвань в 2024, нет, в 2027, нет, в 2029 году... или раньше. То есть, они накручивают. Не китайцы накручивают тему военного столкновения, а американцы.Поэтому вся поездка (Блинкена — Ред.) могла стать началом возобновления диалога, хотя бы. Тут же речь не идет о примирении каком-то – нет, просто о возобновлении нормального диалога.То, что разрушено полностью между Россией и США как таковое – у нас нет вообще диалога. С начала СВО диалога не существует. Он есть на уровне, понятно, разведок, на уровне неофициальных посредников, на уровне — минимальном - Госдепа и посольства, но это не серьзный диалог. Никакого диалога серьезного людей, принимающих решения, на уровне первых лиц, вторых, третьих – его нет.Китайцы готовы с американцами были все это возобновить, американцы этого хотели. Блинкену это получилось сделать. Он уверял, что мы (США — Ред.) не хотим против Китая устраивать альянсы и сдерживать его. Китайцы, понятное дело, не верили, но - слушали. Формально американцы выполнили некие требования, которые предъявлял Пекин в начале диалога.– И тут выступает Байден...– Да. Блинкен, довольный, улетает из Пекина в Лондон, Байден в первый день комментирует, говорит, что Блинкен проделал чертовски хорошую работу, что вообще он молодец, все прекрасно. На следующий день в Сан-Франциско он выступает перед спонсорами своей предвыборной кампании, но там же были не только спонсоры – там были журналисты. Если бы он говорил просто с богатым калифорнийским американцам, который деньги ему дает на кампанию – это было бы одно, но там была и пресса. Там не было ТВ-камер, но была пресса, которая все это слушала.В итоге он наговорил такого, что - это говорит о его состоянии... в том плане, что он не может себя уже изменить. Он начал с того, что хорошее начало у Блинкена, дальше будет продолжение, поедет Керри туда (в Китай — Ред.), бывший госсекретарь США. А потом его понесло. И понесло его в ту сторону, которую не нужно было совершенно, если бы он хоть на секундочку думал о том, чтобы диалог наладить.Он все время хвастается, что он провел с Си больше времени, чем кто бы то ни был. Это давно уже не так, потому что Путин провел с Си сорок встреч за последние десять лет. А Байден просто с ним летал по Китаю, по Америке, и помимо этих перелетов много разговаривали. Это было давно – 2009 год, 2010, 2011. Но типа, что он знает все (о Си — Ред.) лучше всех на свете.И вот он умудрился сказать, что Си был смущен и чуть ли не извинялся за то, что китайский аэростат летел над Штатами, что он не знал, что он там находится. Потом он сказал, что диктаторы смущаются, не могут терпеть, когда они что-то не знают – фактически назвал его диктатором, назвал его некомпетентным.Параллельно вспомнил про то, что Си расстроился из-за того, что Байден сколачивает кулак, четверку – Индия, Япония, Австралия и Штаты – который фактически занимается военным сдерживанием. И сказал, что у Китая экономические трудности, и Китай вообще… что Си хочет с нами (с Америкой — Ред.) контакты устанавливать.Если бы он выступал в каком-нибудь клубе перед американскими избирателями и пытался как-то их успокоить: "Ребята, мы сильные", если бы это была предвыборная кампания – еще можно было как-то понять. Но нет! Это был совершенно ненужный месседж для передачи китайцам, но тут же переданный на все мировые агентства разговор, который в Пекине восприняли как очередное, даже не оскорбление, а как просто пренебрежение и демонстрация истинного отношения американцев к Китаю, и Байдена к Си.То есть, ни о каком равноправном диалоге речи быть не может. Ни о каком невмешательстве в дела Китая, о котором говорил в свое время Блинкен в Пекине, тоже нет. У Байдена в голове по-прежнему, Америка – это такой непререкаемый мировой лидер, который раздает моральные и прочие оценки всем остальным, который может назвать неугодные ему страны диктатурами, который может говорить, что "мы сильнее всех, а эти в нас нуждаются".Но это совсем не так уже давно. И Америка нуждалась в диалоге с Пекином не меньше, а то и больше, чем Пекин. Поэтому Байден фактически своими руками загубил работу, которая была сделана Блинкеном. Прорыва все равно никакого не было бы, но был бы диалог. Теперь этот диалог будет затруднен.Американцы попытаются сгладить, сказать, что - не обращайте внимания, мало ли что он (Байден — Ред.) говорит. Он говорил до этого и про Тайвань, что "мы будем Тайвань защищать", потом они все это дезавуировали, говорили - нет, не это он имел в виду.Они будут пытаться организовать встречу Байдена и Си в ноябре на форуме АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско. Американцам важно добиться, чтобы Си приехал на форум. Например, от нас Путин не поедет в Штаты, хотя это его право, форум АТЭС не относится к Америке, а проводится по очереди в разных странах.Американцам будет важно в ноябре провести встречу Байдена и Си на этом форуме. К ней они будут пытаться как-то сгладить углы. Но в целом тренд на ухудшение отношений, на потерю доверия продолжается, и я не вижу, каким образом американцы могли бы это исправить.

https://ukraina.ru/20230627/1047569414.html

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https://ukraina.ru/20230623/1047498072.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, петр акопов, сша, джо байден, си цзиньпин, атэс, зарубежье, владимир путин, тайвань, энтони блинкен, кнр (китай), керри, дональд трамп