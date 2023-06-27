https://ukraina.ru/20230627/1047567960.html

Накануне саммита НАТО. Зачем власти Украины готовят страну и Европу к ядерному апокалипсису

Накануне саммита НАТО. Зачем власти Украины готовят страну и Европу к ядерному апокалипсису - 27.06.2023 Украина.ру

Накануне саммита НАТО. Зачем власти Украины готовят страну и Европу к ядерному апокалипсису

На этой неделе в Киеве снова стали пугать Запад и украинцев подрывом Запорожской атомной станции. Зеленский и глава ГУР МОУ Буданов в унисон заявили, что ВС РФ якобы заминировали станцию и намерены ее подорвать.

2023-06-27T03:38

2023-06-27T03:38

2023-06-27T03:38

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Украинский президент также посетовал, что на Западе недостаточно реагируют на эти угрозы. В воскресенье 25 июня он даже созванивался по этому поводу с президентами США и Польши, а также с премьер-министром Канады.Накануне в МАГАТЭ опровергали заявление главы украинской разведки Буданова о том, что российские войска заминировали Запорожскую АЭС, включая пруд-охладитель. Миссия МАГАТЭ на днях посещала и проверяла станцию. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 июня тоже заявил о бредовости предположений о минировании станции. "Это бред, мы уже многократно все это комментировали", - сказал Лавров, подчеркнув также, что сами эти заявления являются частью информационной войны Киева.Однако такие заявления вполне могут предшествовать военным провокациям против станции с целью привлечения внимания мировой общественности, как это было при подрыве силами ВСУ Каховской ГЭС. Атомные станции, конечно, проектировались и строились с расчетом даже на вероятность падения самолета. Однако ВСУ вполне могут обстрелять станцию, после чего заявить о ее подрыве россиянами и даже запустить фейк о распространении радиации в сторону ЕС. Катастрофу также может вызвать обстрел дамбы пруда-охладителя или использование "грязной бомбы" в регионе, когда источником загрязнения в реальности будет не ЗАЭС.На прошлой неделе ФСБ заявила о задержании группировки, которая планировала устроить постановочное применение оружия массового поражения на Украине. По утверждению ФСБ, пятеро задержанных пытались вывезти за границу 1 кг радиоактивного Цезия-137 стоимостью 3,5 миллиона долларов.Кроме того, рядом с ЗАЭС находится хранилище ядерных отходов. В 2022 году РФ начала строительство над ним защитного купола, но систематический и целенаправленный ракетный удар может его разрушить.Целью провокации может быть втягивание стран восточной Европы из НАТО в украинский конфликт. Украинский Telegram-канал "Резидент" также сообщает, что провокация на ЗАЭС может быть приурочена к саммиту НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. К саммиту Украина должна показать хоть какие-то значимые успехи в своем контрнаступлении, а если их не будет, то можно будет свалить неудачи на ядерный взрыв – дескать, если бы россияне не подорвали ЗАЭС, то ВСУ уже были в Крыму. Буданов в недавнем интервью уже заявлял, что РФ может осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации как "превентивную меру", чтобы остановить наступательную операцию Украины и заморозить линию фронта в нынешнем виде.Очевидно, что РФ совершенно не нужно радиационное заражение своей территории, что предполагает экстренную эвакуацию сотен тысяч человек и миллиарды на устранение последствий. Однако на Западе уже принято принимать на веру все заявления официального Киева с обвинениями РФ, даже если в таких действиях нет никакой логики. По версии Киева, РФ подорвала "Северный поток", Крымский мост, Каховскую ГЭС, а Донецк уже девять лет сам себя обстреливает.Ради убеждения западных союзников глава МВД Украины даже объявил, что экстренные службы уже развернули штабы на случай теракта на ЗАЭС и в ближайшие дни будут проведены учения спасателей.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что нагнетание ситуации вокруг ЗАЭС является элементом торга с кредиторами Украины. "Очень хочется надеяться на правоту наблюдателей, объявляющих такие шаги элементом торга с союзниками за гарантии безопасности и финансы на восстановление Украины. Но так же надо понимать, что учения с эвакуацией из зоны поражения станут тем последним предупреждением, после которого или всё порешают, или нас снова проигнорируют. И в последнем случае мне страшно представить, какие еще аргументы найдет Банковая", - пишет Азаров.Еще одним следствием провокации может стать усиление давления на страны Третьего мира, которые заняли нейтральную позицию, с целью их отмежевания от торговли с РФ и присоединения к западным санкциям. Киев по указаниям Лондона сейчас активно окучивает Бразилию, ЮАР и Индию, а радиационное заражение, в котором он заведомо обвинит РФ, может стать очередным аргументом для усиления давления.Ожидаемой реакцией части украинского населения стали панические настроения, скупка в аптеках йода, йодида калия и прочих йодсодержащих препаратов. В аптеках Украины, как обычно при ажиотажном спросе на эти препараты в два-три раза взвинтили цены. "Еще один-два дня, и будет паника. Ее сейчас активно подпитывают некоторые недобросовестные сети, рассчитывая хорошо заработать на рекордных продажах", — говорит глава объединения "ФармРада" ЕленаПрудникова.В Минздраве Украины пытаются погасить панику заявлениями об опасности бесконтрольного приема таких препаратов, особенно в условиях, когда никакой утечки радиации не было. Украинский врач и видеоблогер доктор Комаровский успокаивает киевлян, утверждая, что Киев не почувствует последствий от теракта на ЗАЭС. Глава МВД Украины также обещает в случае взрыва на ЗАЭС снизить радиационное заражение на 80% в течение суток, не уточняя, как именно он это собирается сделать.Глава украинской Запорожской областной администрации Юрий Малашко тоже записал обращение, заявив, что сейчас поводов для паники нет, обстановка на ЗАЭС в норме, как и радиационный фон в районе станции, а воды в пруде-охладителе достаточно. Однако такие заявления местных властей идут вразрез с заявлениями Киева, который нагнетает ситуацию для воздействия на международное сообщество. И поскольку, по словам Зеленского международное сообщество пока вяло реагирует на такие угрозы, президенту Украины действительно может понадобиться маленький ядерный апокалипсис или хотя его инсценировка.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, россия, зарубежье, запорожская аэс