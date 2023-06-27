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"Алые паруса" 2023: о чем мечтают российские школьники во время войны?

"Алые паруса" 2023: о чем мечтают российские школьники во время войны? - 27.06.2023 Украина.ру

"Алые паруса" 2023: о чем мечтают российские школьники во время войны?

В ночь с 24 на 25 июня в Санкт-Петербурге прошел 50-й, юбилейный фестиваль выпускников "Алые паруса"

2023-06-27T04:13

2023-06-27T04:13

2023-06-27T04:13

культура

эксклюзив

санкт-петербург

сво

алые паруса (праздник выпускников)

культура

пригожин

днр

мариуполь

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Суббота вышла, в целом, тревожная. В течении всего дня приходили новости о том, что "мятеж Евгения Пригожина" распространился на какой-нибудь новый город, регион, в Москве и на юге переносили мероприятия, в Ростове-на-Дону происходили и вовсе резонансные события, но "Алые паруса" в Питере – состоялись. В городе на Неве, хотя и переживали по поводу происходящгом, но праздник ждали с нетерпением. Невский проспект, Дворцовая и Петроградская набережная заранее были перекрыты для проезда автомобилей, что у некоторых гостей города вызывало легкую тревогу, но местные благодушно отмахивались: "Алые паруса" ведь! Так – каждый год. И с каждым годом мероприятие бьет все российские и международные рекорды, собирая все больше и больше гостей, совершенствуя шоу фейерверков, концерт, церемонию, организацию праздника.Едва ли праздник 2023 года напоминает первый, исторический, прошедший в белую петербургскую ночь 27-28 июня 1968 года. Концерт тогда проходил во Дворце пионеров имени Жданова (сейчас он называется Дворцом творчества юных), а кроме песен, танцев, и парусника выпускников развлекали конкурсами, розыгрышами призов, прогулками на речном трамвайчике.Ответственная роль у ведущих праздничного концерта: в разные годы она выпадала Ивану Урганту, Сергею Лазареву, Александру Гудкову*, Ольге Шелест, Алсу [Абрамовой] и другим звездам телевидения. В этом году ведущими стали Ида Галич и петербуржец Дмитрий Хрусталев: о любви к родному городу он говорил много и эмоционально. Музыкальная программа, впрочем, восхитила не всех: некоторые вчерашние школьники ждали совсем других исполнителей. Хедлайнер мероприятия – советская и российская рок-группа "Чайф" больше впечатлила взрослую аудиторию, а выпускники восторженными визгами и аплодисментами встретили певиц Тосю Чайкину, Юлианну Караулову, группу The Hatters.Танцующие на концерте выпускники, в основном, одеты в джинсы, свободные юбки и удобные футболки: совсем мало мы встретили девушек в вечерних платьях и локонах, а парней – в костюмах. Однако один молодой человек в костюме что называется с иголочки, рассказал, что программа концерта – совсем не то, что он ожидал, ему хотелось бы, чтобы прозвучала русская классика, чтобы выступил симфонический оркестр, и чтобы непременно были романтичные медленные танцы: – Что же это за концерт в самом деле: в Санкт-Петербурге, и без Чайковского! Другая группа ребят поделилась тем, что очень ждали SHAMANа (Ярослав Дронов): он, по словам ребят, – настоящий символ российской молодежи, а то, что на "Алые паруса" его не позвали – странно и подозрительно. Дети из ДНР: "Мы были в шоке, потому что все прохожие махали нам в ответ" На праздник, как и в прошлом году, власти Петербурга пригласили выпускников из Донецкой Народной Республики: больше всего приехало детей из Мариуполя, и они (в отличии от местных выпускников), в совершенно неоспоримом восторге. "Ждем впечатлений!", – единогласно признаются ребята, хотя и выглядят довольно уставшими после долгой дороги. "По сравнению с нашим родным Мариуполем, в Питере, конечно, невероятно красиво. Но не только Питер, мы ехали по окраинам Москвы и Воронежа – там такая красота, я представить себе не мог!", – рассказывает парень по имени Богдан. "Еще в автобусе, до питерских подарков, мы впечатлились, как радостно нас встречают!, – подхватывает другая девушка из Мариуполя, Марина. "Мы махали руками, и нам махали в ответ, посылали воздушные поцелуйчики, сердечки, я чуть не расплакалась." "Я очень, всегда мечтала о Санкт-Петербурге! Простите, что я плачу, но, боже мой, я увидела Исаакиевский собор и Медного всадника!", – восклицает еще одна девочка из Мариуполя, Алина, и действительно плачет, рассказывая нам об этом. Письма на фронт, билеты в Тбилиси: о чем мы поговорили с выпускниками Компания вчерашних школьников из Невского района Санкт-Петербурга – как раз те ребята, которые очень ждали SHAMANа. Без каких-либо наших расспросов, они сами объясняют: "SHAMAN – очень классный парень, потому что он – за Россию, ну и поет хорошо. Это важно, мы же тоже – за Россию!", – говорит Егор. Его вчерашняя одноклассница Дарья, очень серьезная девушка, просит товарищей не шутить и не смеяться, и рассказывает о том, что, если ты "за Россию", мало слушать патриотическую музыку:"Я ходила в Петропавловскую крепость на митинг в честь присоединения новых областей, и это было самое радостное и дружелюбное мероприятие, на котором я когда-нибудь бывала. Мы поднимали флаги, пели песни, это было так хорошо.Если честно, мне бы очень хотелось съездить туда, посмотреть все своими глазами: мои знакомые волонтеры бывают в Луганске и Запорожской области. Когда Крым присоединили, я поехала на следующий год, и своими глазами видела, как там все начало меняться. Я бы очень хотела увидеть, что в новых регионах сейчас тоже так". Класс, в котором учились Дарья и Егор, кроме прочего, писал и отправлял письма и посылки на фронт: в письмах, рассказывают ребята, поздравляли с праздниками – с Днем Победы, благодарили за "то, что они нас защищают, за мирное небо". Перед самым шоу фейерверков мы пообщались с Соней и Иваном, которые переехали в Петербург из Пермского края, как говорит сам Иван – "из маленького поселка, который – такая дыра, что нет смысла его называть".Соня и Иван оба мечтают поступать на юридический, и очень бояться провалить экзамены, особенно парень: больше всего ему не хотелось бы попасть в армию. Работать ему бы хотелось юристом в авиации, уже сейчас Иван прошел обучение и подрабатывает в международном аэропорту Пулково.– Самое прекрасное, что есть – путешествия, общение с людьми из разных стран, знакомство с чужими традициями, и все вот эти милые мелочи, которые в своей культуре не замечаем. А теперь всего этого нет и не будет, у нас самолеты летят в четыре страны: Армения, Грузия, Турция, Катар. Я думаю, это катастрофа, Россия попадает в какую-то бессрочную и беспросветную изоляцию. Вы вообще видели билеты в Тбилиси?! В Тбилиси, и те – по 200 тысяч. Катастрофа. Соня с другом согласна: тоже мечтает путешествовать, хотела бы увидеть Флоренцию и Милан, но "теперь уже только Минск нам светит", разочарованно рассказывает девушка. Обо всем, происходящем в стране, и о спецоперации ребята говорят осторожно: очевидно боятся последствий за случайно брошенную реплику. Впрочем, одной историей они поделились охотно: в их классе училась девочка из Луганска, а прошлой осенью из прифронтовых поселков в Петербург приехали ее родственники, и одноклассники всем миром собирали им гуманитарную помощь, водили на экскурсии по родному городу, постоянно приносили что-нибудь, чтобы порадовать переселенцев. "Что бы мы все не думали, но люди выбрались буквально из ада, мы же не можем не поддержать их", – признается Соня. В пестрой толпе выпускников мы встретили также троих парней, на плечи которых накинуты триколоры: – Мы сами местные, но самое главное в этом празднике, это то, что мы все тут объединяемся, все едины, – говорит один из парней.– Мы тут пообщались с парнями из разных городов, и все такие умные, приличные, воспитанные – настоящие русские! Сами же знаете, что сейчас происходит, нам просто необходимо сейчас всем объединиться, иначе государство просто не сможет существовать.На наши вопросы о планах после школы ребята отвечают дружно:– Конечно, очень хотим поступить. Но если не получится – на Донбасс, Родину защищать, это же очевидно. Самое яркое – в конце. Впечатления от встречи, церемоний и концерта, все-таки, померкли и у нас, и у вчерашних школьников, когда на Дворцовой площади, у волнующейся Невы и разведенного Дворцового моста, наконец, началось грандиозное шоу фейерверков. С самого первого года проведения фестиваля на празднике звучит только русская музыка: один из негласных гимнов "Алых парусов" – увертюра к фильму "Дети капитана Гранта" Исаака Дунаевского, в разные годы звучали симфонические произведения Сергея Прокофьева, Эдуарда Артемьева, Антона Грызлова. Шоу фейерверков в этом году сопровождали песни, которые единодушно подпевала многотысячная толпа: это и песня мушкетеров из советской экранизации Дюма (композитор – Максим Дунаевский), и песня группы "Самоцветы": "Все, что в жизни есть у меня", а легендарный парусник проплыл перед восторженными выпускниками под симфоническую обработку всем знакомой песни группы "Браво": "Этот город".Алый цвет парусов Александр Грин, автор феерии, подарившей фестивалю название и идею, считал цветом ликования, "осознанной радости бытия". Такой в представлении Грина была сбывшаяся мечта: огненно яркой, притягательной, поэтичной, словно парусник, который каждый год встречают восторженные крики питерских выпускников, – глаз не оторвать. Абсолютно все гости и участники праздника единодушны в своих эмоциях: самый прекрасный подарок фестиваля – почти получасовое шоу салютов и фейерверков. Увидеть нечто подобное снова – мечта каждого, кто в эту светлую и радостную ночь был на Дворцовой набережной Петербурга. *Лицо выполняет функцию иноагента в РФ

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, санкт-петербург, сво, алые паруса (праздник выпускников), культура, пригожин, днр, мариуполь