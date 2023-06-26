https://ukraina.ru/20230626/1047556967.html

Еще поживем! Душный уик-энд в Донецке

Еще поживем! Душный уик-энд в Донецке - 26.06.2023 Украина.ру

Еще поживем! Душный уик-энд в Донецке

Минувшая неделя от души покатала дончан на эмоциональных качелях. Мы радовались успехам на фронте, ужасались происходящим на "большой земле", изнывали от жары и мокли под дождем. И все это время работали-работали-работали. Привычка – вторая натура.

2023-06-26T09:55

2023-06-26T09:55

2023-06-26T09:55

эксклюзив

новые регионы

донецк

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К вечеру стало прохладнее, а в трубах зашумела вода. Наполнив опустившие емкости, вымыв посуду и зарядив стиральную машину, сел за понедельничный блог. Работа – смысл жизни, но День воды – это День воды.Где-то в пределах километра пулеметчик гоняет украинского "карлсона", время от времени просыпается то наша, то украинская артиллерия, соседи кормят уличных кошек и собак. Прифронтовая идиллия.А в это время в другой части города коммунальщики наверняка засыпают песком лужу крови восемнадцатилетнего мальчишки, убитого "гуманитарным" НАТОвским боеприпасом.Песочком зачем? Так он кровь свежую здорово впитывает. К утру сметут веничком и не будет пятна. Только тем десятый (батюшки, уже десятый!) год и спасаемся, а то гуляли бы по бурому асфальту.Многоумные эксперты из телевизора говорят, что война – нечто мудреное и очень геополитическое, а на самом деле – это когда кровь и содержимое черепных коробок людей, так и не успевших толком пожить мирной жизнью, посыпают песочком и уже даже не горюют по данному поводу. Слезы, как показала практика, высыхают быстрее, чем кровь.Зато вчера Донецк на целые сутки отвлекся от грустных мыслей, придавшись мыслям тревожным. В то время, как прочие россияне опасались гражданской войны, дончане и луганчане имели все основания полагать, что даже ее не успеют увидеть. Фронт, знаете ли, близко. Не до художеств."Вы слышали новости? Я утром из Ростова ехал и видел колонну! Подумал еще, что не в ту сторону ребята едут. А потом ка-а-ак приехал домой, ка-а-ак почитал новости! Вообще мне груз нужно было везти в Ростов, но сегодня решил потаксовать. Только решил – дороги перекрыли. Как чувствовал!" - тараторил молоденький, но уже изрядно бородатый таксист, мчавший меня в центр, где есть люди, информация и приличный кофе.- Добрый день! Лонг флэт, пожалуйста!- Добрый, Игорь! Сегодня меняем кофе на ответ.- И что за вопрос?- Какого черта вообще происходит?- Пожалуй, что без кофе обойдусь. Водички нальете?Может предчувствие гражданской войны, а может проливные дожди, сменявшиеся влажной жарой, разогнали дончан по домам и квартирам. Впервые за долгое время бродил по центру города, почти не встречая людей и машин.- Открыт кинотеатр! Работаем!- Да я знаю. Смотрю, что показываете.- Смотрите-смотрите.- А на что сейчас ходят?- На мультики в основном. Надо же малышню развлекать. К морю ехать – не у всех деньги есть. Детвора по домам киснет.- И много народу собирается?- Да вот сеанс был – пятнадцать человек.- Негусто.- Пусть уж так, чем вообще никого. Как-то живем и слава Богу!Мимо кинотеатра проносится белая 99-я без крыльев и бампера. Из колонок ревет набившая оскомину "Знаешь ли ты". Либо эта песня меня преследует, либо у одного из подразделений появился максимально неожиданный гимн.Надо сказать, что с тех пор, как немецкие "леопарды" запылали в украинским степях, чудовищное напряжение, тянувшееся долгие месяцы, стало помаленьку спадать, а вояки в частных беседах чуточку реже песочили большое начальство. Однако ж вести из Ростова вернули город в исходное состояние.- Нет, ты подумай, а? Только я решил, что жизнь налаживается, а тут такое!- Не могу понять, почему колонна спокойно идет и никто ее не останавливает?- Потому, что липа все это. Не верю я, что взаправду!- Да не способно наше государство на такие многоходовочки. Не умеют и не хотят учиться.- Понеслась конспирология!- А ты чего ухмыляешься? Тебя, как журналиста, хохол первым расстреляет, если в Донецк войдет.- Знаю, но он не войдет.- Не войдет. Мы не пустим.Принято считать, что война очищает человека, делает его лучше. Чепуха! Война, как и всякая кризисная ситуация, лишь побуждает демонстрировать лучшие и худшие качества. Эпический героизм тут соседствует с зауряднейшей трусостью, щедрость с жадностью, а всеобъемлющее участие с холодным равнодушием.Последнее, кстати, заметно усложняет без того непростую донбасскую жизнь. Вот соседа моего, к примеру, взять, да? Работает мужчина электриком, гоняет с бригадой по опасным районам и устраняет последствия обстрелов. Благодаря ему и таким, как он, мы еще не забыли о том, что такое электричество.А не так давно он и его коллеги угодили под обстрел. Все живы, но почти все "300". Соседу моему осколок прямо в локоть прилетел, лишив трудоспособности. О том, что средствами индивидуальной защиты эти и другие специалисты не обеспечены, даже не заикаюсь. Тут и в войска-то не всем бронежилетов хватает.Тем не менее, уже несколько месяцев человек бегает по врачам и чиновникам, добиваясь положенного, но все тщетно. "Вот если бы вы лишились конечности, тогда могли бы претендовать на третью группу инвалидности", - процитировал он мне слова доктора, пораженного чиновобесием. Это притом, что дифирамбы коммунальщикам поют все, начиная с главы республики и заканчивая распоследним чинушей. На практике же коммунальщику (как и многим другим) после ранения нужно иметь богатырское здоровье, чтоб чего-то от Родины добиться. Стыдно.Но чиновник не с Марса прилетел. Чиновник – плоть от плоти. Так, например, другие соседи, убежавшие от войны, то потопами "радуют", то набегами тараканов, а любые просьбы вернуться и навести в квартирах порядок, цинично игнорируют. Иные даже не пытаются скрывать, что ждут прилета в родные хоромы, чтоб получить компенсацию и лучше устроиться на новом месте. О брошенных собаках и кошках, которых не самые богатые местные кормят всем миром, говорить нечего.С другой стороны, город благоухает розами, в кофейнях все еще варят пристойный латте, фронт держится и даже гражданской войны удалось избежать. К тому же надвигается июль, а это значит (если верить Денису Пушилину), что воды в кранах прибавится. Значит, еще поживем.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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2023

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, новые регионы, донецк