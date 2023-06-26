https://ukraina.ru/20230626/1047555823.html

США перед Вильнюсским саммитом НАТО. Две недели для подготовки новых антироссийских провокаций

США перед Вильнюсским саммитом НАТО. Две недели для подготовки новых антироссийских провокаций - 26.06.2023 Украина.ру

США перед Вильнюсским саммитом НАТО. Две недели для подготовки новых антироссийских провокаций

Не может не умилять официальная позиция США по вопросу о краткосрочном российском кризисе, вспыхнувшем в ночь на субботу, 24 июня, угрозой гражданской войны, но счастливо преодолённом.

2023-06-26T08:00

2023-06-26T08:00

2023-06-26T08:00

эксклюзив

зарубежье

россия

провокации

ядерное оружие

атомная бомба

сша

украина

пригожин

чвк "вагнер"

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Вашингтон сказал новое слово в истории дипломатии, официально сообщив Кремлю, что США о подготовке вооружённого мятежа в России знали, а российским властям не сообщали, чтобы те не подумали, что американцы являются соучастниками.По этой извращённой логике, Эрдоган должен был бы обвинить Россию в соучастии в подготовке против него военного заговора. Его, ведь Путин предупредил. А турецкий лидер почему-то на американцев обиделся, а российскому президенту по сей день благодарен.У меня нет доказательств соучастия американцев в подготовке мятежа. Не факт, что строгие доказательства (прямые, а не косвенные) когда-нибудь появятся и у российских спецслужб. Ведь это американцы знают, с кем они поддерживали контакт и от кого получили информацию о готовящемся мятеже. Если ФСБ ещё надо этих людей вычислить, то ЦРУ надо их только устранить и концы в воду.Поэтому примем в качестве рабочей версию, что США случайно узнали о готовящемся событии и просто решили промолчать. Не могу их осуждать. Они с нами открыто воюют, публично заявили своей задачей насильственную смену власти в России и раздел страны на несколько мелких государств, каждое из которых будет априори не способно представлять какую-либо угрозу США, а все вместе они будут зависимы от Вашингтона.Для американцев было естественным попытаться воспользоваться случаем. Они даже не скрывают своё разочарование тем, что всё завершилось так быстро и бескровно. Они рассчитывали на кровавую бойню, которая продлится достаточно долго и унесёт достаточно много жертв, чтобы ослабить российское государство и расколоть российское общество.Поэтому вчера-позавчера на полях сражений СВО вновь массово появилась отведённая было в тыл западная техника, а сегодня её уже опять нету и Украина вновь переходит к имитации наступления при помощи отправки в самоубийственные "банзай-атаки" пехотных подразделений на гантраках. Даже если бы американцы не поделились с украинцами информацией о готовящемся мятеже (а они поделились – слишком неприкрыто украинские блогеры готовились к каким-то российским проблемам и слишком скоординировано вступили в информационную игру против российских властей, распространяя массовую дезинформацию о липовых успехах мятежа), то всё равно они поставили бы перед украинской армией задачу быть готовой к внезапным переменам в России в определённые дни и приурочить к этому времени свои атаки.Дело в том, что профессионалам не надо даже знать точную дату выступления мятежников. Любой мятеж может долго находиться в латентной стадии, которая заключается в разговорах нескольких заинтересованных лиц о желательности изменений и возможности провести нужные решения угрожая власти оружием. Однако, если он вступает в фазу непосредственной подготовки, то постоянно увеличивающееся количество людей начинает совершать действия, которые долго невозможно держать в секрете. В этот момент начинается заочное соревнование между мятежниками и спецслужбами: что произойдёт раньше, спецслужбы получат информацию о готовящемся событии и предпримут соответствующие меры или мятежники успеют выступить.Внезапность выступления очень важна, так как ресурс власти всегда многократно превосходит ресурс мятежа. Если власть своевременно получает информацию и успевает принять меры, мятеж подавляется в зародыше, не успев начаться или не успев принять угрожающие масштабы. Поэтому от начала непосредственной подготовки к выступлению, до самого выступления должны пройти считанные дни, максимум пара недель. Это предел. Даже если подготовку не удалось уложить в неделю, риск становится слишком велик, но если не уложились в две, можно считать, что игра проиграна до её начала. Только чудом спецслужбы за такое время не успеют вскрыть подготовку.Соответственно, имея информацию о начале подготовке мятежа, американцам не составляло труда рассчитать сроки готовности ВСУ и Войска Польского к активным действиям, с точностью до трёх-четырёх дней. Понятно и то, что уже воюющая Украина должна была активизировать наступление немедленно, а поляки должны были подключиться тогда, когда, по оглашённому самими американцами расчёту Вашингтона, должны были начаться кровопролитные бои в центре России (на подступах к Москве).Как раз к Вильнюсскому саммиту на Востоке должна была полыхать полномасштабная война с участием как минимум одного члена НАТО, а общая ситуация должна была казаться странам НАТО достаточно благоприятной, чтобы активно поддержать Польшу, возможно даже выдвинуть России ультиматум.В результате грамотных действий российских властей, которые не допустили масштабных столкновений, это план США провалился. Но американцы никогда не сдаются. У них в запасе всегда есть несколько планов. Возможно они не так хороши и красивы, как провалившийся и не обещают успеха со столь высокой вероятностью. Но если США запланировали на Вильнюсский саммит резкое обострение по линии НАТО-Россия, они будут бороться за реализацию своей идеи до последней возможности.Американцы много раз сталкивались с тем, что сильная, уверенная и авторитетная российская власть давит любые "революции" в зародыше. Поэтому, хоть и пытаются по сей день раскачать Россию (и будут пытаться дальше), но понимают, что недостаточно контролируют ситуацию, чтобы гарантированно включать российскую "революцию" в свою сетку планирования. Поэтому у них всегда наготове более простая, но полностью им подконтрольная провокация, способная в критический момент заменить красивый, но проблемный план внутреннего переворота или массовых народных выступлений.С первых дней СВО американцы стали активно прорабатывать тему ядерной провокации. Несколько раз этот вопрос обострялся и муссировался ведущими западными СМИ в контексте: "Россия вот-вот ударит по Украине ядерным зарядом". Наши воинствующие "патриоты", публично требующие бомбить всё (от Антарктиды до Гренландии) дают возможность при необходимости надёргать достаточное количество примеров "агрессивного обсуждения" в России темы ядерного удара хоть по Украине, хоть сразу по Западу.За полтора года усердной работы СМИ, значительная часть общества западных стран уверенна, что Россия спит и видит, как бы нанести по Украине ядерный удар и поставить мир на грань катастрофы. Их также убедили в том, что спасти мир может только непримиримая позиция НАТО. Альянс должен жёстко предупредить Россию о недопустимости применения ядерного оружия и пригрозить ответным ударом, тогда, мол Москва не решится.Но западное общество ещё не доведено до такой степени истерии, чтобы заставить политиков забыть взвешенность. Поэтому продавливать опасные решения через совет НАТО (где все решения принимаются консенсусом) американцам и их восточноевропейским лакеям крайне тяжело. Вот если бы какой-нибудь взрыв действительно состоялся.И что же мы видим? Независимо от российских внутриполитических проблем, на Украине уже месяц разгорается ядерная истерия. Учения по преодолению последствий радиоактивного загрязнения прошли по всему Правобережью (в областях, выходящих к Днепру). В Киеве давно подготовлены (насколько сумели) бомбоубежища, а их карта широко распространяется СМИ.В последнюю неделю киевлян стали знакомить с возможными последствиями взрыва в центре города 15-килотонной бомбы. Население убеждают, что бомба, сравнимая по мощи со сброшенной на Хиросиму нанесёт Киеву значительно меньший ущерб.В принципе, приводимые расчёты правильны. Но только украинские власти почему-то производят их, исходя из уверенности, что "коварная Россия" сбросит бомбу прямо на Крещатик, причём взрыв обязательно произойдёт на земле, а с учётом того, что под всем Крещатиком давно выкопано одно сплошное подземелье (торговый центр), то даже немножко под землёй.Поскольку Крещатик – овраг в центре города, со всех сторон ограниченный холмами, главные факторы ядерного взрыва (ударная волна, световое излучение и проникающая радиация), при таком раскладе должны действительно нанести сравнительно малый ущерб.Но почему они так уверены, что "коварная Россия" будет так невыгодно для себя и выгодно для них наносить ядерный удар? Не потому ли, что сами планируют взорвать ядерное устройство в удобном для них месте? Атомные руины Крещатика и окрестностей действительно должны быть предельно живописны. На среднестатистического европейца они должны будут произвести жуткое впечатление. СМИ заботливо расскажут ему, что так теперь выглядит город, размером с Париж и столь же живописный – столица Украины, которая полтора года "стойко отбивала российские атаки".В общем, все мы знаем, что именно западная пресса напишет по этому поводу, вплоть до её стандартных формулировок. Особый упор будет сделан на то, что удар был нанесён во время или накануне саммита НАТО, что это вызов всему мировому сообществу и Западу в частности, что надо положить предел, защитить мир от угрозы расширения ядерного конфликта и т.д.Не берусь даже представить себе, что под такой аккомпанемент "споют" НАТОвцы на своём саммите. После чего США, с традиционно наглой мордой по дипломатическим каналам доведут, что они и сами очень обеспокоены нарастающей агрессивностью Запада и желают снизить напряжение, но, мол, общественное мнение так возбуждено случившимся, что без серьёзных уступок со стороны России дело не сладится.Рискнёт ли Зеленский дать согласие на ядерный взрыв в собственной столице? Ведь свидетелей подобных преступлений обычно убирают, чтобы оборвать нити, ведущие к американскому истеблишменту. Рискнут ли американцы на ядерный шантаж России, прекрасно зная, что Москва может принять вызов и что её ответ обязательно будет неприятным и, скорее всего, неожиданным (то есть американцам свой ответ надо будет придумывать на ходу, в режиме реального времени, рискуя фатально ошибиться)?Мы этого не знаем. Но мы точно знаем, что ядерная провокация находится в американском портфеле домашних заготовок и что как на Украине, так и в Европе проведена информационная подготовка к её реализации. Оставшиеся до саммита две недели будут предельно опасны. Затем, если провокация всё же не произойдёт, угроза несколько снизится. Но пока США не смирились со всемирно-историческим поражением Pax Americana и ведут борьбу за сохранение гегемонии, окончательно угроза ядерной провокации никогда не исчезнет и периодически будет обостряться.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230626/1047552759.html

https://ukraina.ru/20230626/1047554567.html

https://ukraina.ru/20230623/1047501613.html

https://ukraina.ru/20230625/1047547986.html

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