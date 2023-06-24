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МИД России раскритиковал позицию ООН по меморандуму о сельхозпродукции

МИД России раскритиковал позицию ООН по меморандуму о сельхозпродукции - 24.06.2023 Украина.ру

МИД России раскритиковал позицию ООН по меморандуму о сельхозпродукции

Три из пяти "системных" задач, предусмотренных Меморандумом – подключение "Россельхозбанка" к SWIFT, поставки запчастей и реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" – уже фактически сняты с повестки дня. Об этом говорится в заявлении МИД России

2023-06-24T20:00

2023-06-24T20:00

2023-06-24T20:00

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По двум оставшимся – нормализация транспортной логистики и страхования, разблокирование банковских активов – какой-либо прогресс не просматриваются.Подрыв аммиакопровода 5 июня, возобновление работы которого предусмотрено обеими Стамбульскими договорённостями, а также отдельным предложением генсека ООН Антониу Гутерреша, был оставлен без реакции, констатировали в ведомстве.Минобороны России 7 июня сообщило о подрыве аммиакопровода "Тольятти-Одесса“ в Харьковской области.

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2023

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