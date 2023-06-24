МИД России раскритиковал позицию ООН по меморандуму о сельхозпродукции
Три из пяти "системных" задач, предусмотренных Меморандумом – подключение "Россельхозбанка" к SWIFT, поставки запчастей и реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" – уже фактически сняты с повестки дня. Об этом говорится в заявлении МИД России
По двум оставшимся – нормализация транспортной логистики и страхования, разблокирование банковских активов – какой-либо прогресс не просматриваются.
"Тем удивительнее на этом фоне выглядят попытки ООНовцев ввести в заблуждение мировую общественность своими оптимистическими заявлениями о неустанных усилиях, которые, правда, даже через год не дали никаких результатов", - говорится в сообщении.
Подрыв аммиакопровода 5 июня, возобновление работы которого предусмотрено обеими Стамбульскими договорённостями, а также отдельным предложением генсека ООН Антониу Гутерреша, был оставлен без реакции, констатировали в ведомстве.
Минобороны России 7 июня сообщило о подрыве аммиакопровода "Тольятти-Одесса“ в Харьковской области.