https://ukraina.ru/20230624/1047529542.html

Медведев призвал россиян сплотиться вокруг Путина

Медведев призвал россиян сплотиться вокруг Путина - 24.06.2023 Украина.ру

Медведев призвал россиян сплотиться вокруг Путина

Россияне должны сплотиться вокруг президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал в телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев

2023-06-24T12:27

2023-06-24T12:27

2023-06-24T12:27

новости

дмитрий медведев

пригожин

предательство

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Россияне должны сплотиться вокруг президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал в телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев."Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг Президента, Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны. Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы её не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!", - написал Медведев.

https://ukraina.ru/20230624/1047528083.html

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новости, дмитрий медведев, пригожин, предательство