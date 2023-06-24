Медведев призвал россиян сплотиться вокруг Путина
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
Россияне должны сплотиться вокруг президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал в телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев
Россияне должны сплотиться вокруг президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал в телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг Президента, Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны. Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы её не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!", - написал Медведев.
12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятежВ субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.