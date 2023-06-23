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Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза

Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза - 23.06.2023 Украина.ру

Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза

Швейцария приветствует решение Евросоюза о добавлении её в список стран, вводящих санкции против России, говорится в заявлении минэкономики Швейцарии

2023-06-23T17:50

2023-06-23T17:50

2023-06-23T17:50

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Швейцария приветствует решение Евросоюза о добавлении её в список стран, вводящих санкции против России.Швейцарские власти намерены продолжать совместную санкционирую политику в отношении России, заявили в Совете.Страны Запада после начала специальной военной операции на Украине ввели в отношении России ряд жёстких санкций. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ.Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии.23 июня Евросоюз принял 11-й пакет антироссийских санкций. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат заморозке.В МИД РФ ответили на принятый Евросоюзом 11-й пакет антироссийских санкций. За недружественные действия со стороны Запада российская сторона расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.

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новости, зарубежье, швейцария, россия, антироссийские санкции, ес, евросоюз