https://ukraina.ru/20230623/1047524285.html
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза - 23.06.2023 Украина.ру
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза
Швейцария приветствует решение Евросоюза о добавлении её в список стран, вводящих санкции против России, говорится в заявлении минэкономики Швейцарии
2023-06-23T17:50
2023-06-23T17:50
2023-06-23T17:50
новости
зарубежье
швейцария
россия
антироссийские санкции
ес
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101894/59/1018945923_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_67f226f525b0fa4b286a35a3bb62bbe8.jpg
Швейцария приветствует решение Евросоюза о добавлении её в список стран, вводящих санкции против России.Швейцарские власти намерены продолжать совместную санкционирую политику в отношении России, заявили в Совете.Страны Запада после начала специальной военной операции на Украине ввели в отношении России ряд жёстких санкций. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ.Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии.23 июня Евросоюз принял 11-й пакет антироссийских санкций. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат заморозке.В МИД РФ ответили на принятый Евросоюзом 11-й пакет антироссийских санкций. За недружественные действия со стороны Запада российская сторона расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.
https://ukraina.ru/20230615/1047271343.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101894/59/1018945923_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_da41272b2a72f297222fc8ca87e29ae3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, швейцария, россия, антироссийские санкции, ес, евросоюз
Новости, Зарубежье, Швейцария, Россия, антироссийские санкции, ЕС, Евросоюз
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза
Швейцария приветствует решение Евросоюза о добавлении её в список стран, вводящих санкции против России, говорится в заявлении минэкономики Швейцарии
Швейцария приветствует решение Евросоюза о добавлении её в список стран, вводящих санкции против России.
"Федеральный Совет приветствует решение ЕС добавить Швейцарию в список стран-партнеров, вводящих санкции в отношении России. Это решение подчеркивает тесное партнерство, которое объединяет Швейцарию и ЕС в области санкций", - сказано в документе.
Швейцарские власти намерены продолжать совместную санкционирую политику в отношении России, заявили в Совете.
Страны Запада после начала специальной военной операции на Украине ввели в отношении России ряд жёстких санкций. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ.
Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии.
23 июня Евросоюз принял 11-й пакет антироссийских санкций. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат заморозке.
В МИД РФ ответили на принятый Евросоюзом 11-й пакет антироссийских санкций. За недружественные действия со стороны Запада российская сторона расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.