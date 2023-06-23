Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза - 23.06.2023 Украина.ру
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Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза - 23.06.2023 Украина.ру
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза
Швейцария приветствует решение Евросоюза о добавлении её в список стран, вводящих санкции против России, говорится в заявлении минэкономики Швейцарии
2023-06-23T17:50
2023-06-23T17:50
новости
зарубежье
швейцария
россия
антироссийские санкции
ес
евросоюз
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Швейцария приветствует решение Евросоюза о добавлении её в список стран, вводящих санкции против России.Швейцарские власти намерены продолжать совместную санкционирую политику в отношении России, заявили в Совете.Страны Запада после начала специальной военной операции на Украине ввели в отношении России ряд жёстких санкций. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ.Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии.23 июня Евросоюз принял 11-й пакет антироссийских санкций. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат заморозке.В МИД РФ ответили на принятый Евросоюзом 11-й пакет антироссийских санкций. За недружественные действия со стороны Запада российская сторона расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.
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новости, зарубежье, швейцария, россия, антироссийские санкции, ес, евросоюз
Новости, Зарубежье, Швейцария, Россия, антироссийские санкции, ЕС, Евросоюз

Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза

17:50 23.06.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосольство Швейцарии
Посольство Швейцарии - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Швейцария приветствует решение Евросоюза о добавлении её в список стран, вводящих санкции против России, говорится в заявлении минэкономики Швейцарии
Швейцария приветствует решение Евросоюза о добавлении её в список стран, вводящих санкции против России.
"Федеральный Совет приветствует решение ЕС добавить Швейцарию в список стран-партнеров, вводящих санкции в отношении России. Это решение подчеркивает тесное партнерство, которое объединяет Швейцарию и ЕС в области санкций", - сказано в документе.
Швейцарские власти намерены продолжать совместную санкционирую политику в отношении России, заявили в Совете.
Страны Запада после начала специальной военной операции на Украине ввели в отношении России ряд жёстких санкций. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ.
Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии.
23 июня Евросоюз принял 11-й пакет антироссийских санкций. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат заморозке.
В МИД РФ ответили на принятый Евросоюзом 11-й пакет антироссийских санкций. За недружественные действия со стороны Запада российская сторона расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 18:09
200-летний нейтралитет не устоял. Как Украина лишила Швейцарию предмета национальной гордостиЗа год президент Украины Владимир Зеленский выступал с видеообращением в парламентах разных стран на разных континентах, но выступление перед депутатами Швейцарии — случай особенный
 
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