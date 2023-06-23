https://ukraina.ru/20230623/1047522863.html

Резервная армия России, возможна ли атака ВСУ на Белоруссию. О чём говорили эксперты 23 июня

Резервная армия России, возможна ли атака ВСУ на Белоруссию. О чём говорили эксперты 23 июня - 23.06.2023 Украина.ру

Резервная армия России, возможна ли атака ВСУ на Белоруссию. О чём говорили эксперты 23 июня

Украина.ру, 23.06.2023

2023-06-23T17:04

2023-06-23T17:04

2023-06-23T17:04

эксклюзив

геннадий алехин

вс рф

украина

россия

всу

сво

сергей шойгу

танки

добровольцы

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"Три друга России: авиация, армия и флот"Потери Киева в ходе украинского наступления уже превысили 13 тысяч человек, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел Владимир Путин.Только в танках с 4 по 21 июня потери ВСУ составили 246 машин, в том числе 13 западных. С 4 по 21 июня уничтожили 246 танков, в том числе 13 западных.Необходимо констатировать, что российское оружие оказалось очень эффективным, а обученность и готовность исполнять свой долг российских войск от уровня бойца, солдата, оператора противотанковых систем максимальной. Об этом говорит политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.У России, отмечает он, есть три друга: авиация ВКС, армия и флот. И авиационные подразделения, и наземные, пехота и механизированные отработали великолепно. Российская техника показывает свое превосходство."Запад спустя 70 лет жирной жизни умеет воевать только в виртуальном пространстве. А Украина — его передовой боевой отряд в борьбе с нами. Там такие же русские люди, которые приняли чуждую самоидентификацию, воевать, к сожалению, умеют. Но впереди у них, кроме больших потерь и разочарований, ничего нет", – заявил Самойлов.При этом, добавляет он, пока у нас нет тех успехов, которые мы все ждем. Просто нашей армии развязали руки, начиная с рядового состава и командиров высшего звена, которым перестали быть по рукам и дали возможность воевать так, как они умеют."А когда идти в наступление, какими силами его оформлять — лобовым штурмовым ударом, либо обходом и обхватом — знают командиры, которые этому обучены и имеют колоссальный опыт: две чеченские войны, война в Приднестровье, сирийская кампания и прочие мелкие конфликты. Плюс мы уже год тут воюем", – сказал аналитик.Атака на Белоруссию: решиться ли ЗападПолитолог Ростислав Ищенко полагает, что после откровенного провала наступления ВСУ на запорожском направлении Киев может для демонстрации своих возможностей перед западными союзниками ввязаться в военную авантюру против Белоруссии.Отдельная украинская операция против Белоруссии вряд ли возможна, считает политолог Олег Неменский. Украина будет участвовать в военной операции против Белоруссии, но только тогда, когда эту операцию начнет Польша, считает эксперт.По его словам, сейчас активно расширяется литовско-польско-украинская бригада, которая в июле официально превратится в трехбригадный корпус. Явно, что эту бригаду готовят не столько к участию в боевых действиях на Украине, сколько к участию в военных действиях в Белоруссии."Такие действия могут начаться с провокаций. Хорошо известно, что это может быть активное выступление оппозиции, на помощь которому должны прийти союзники ради поддержки "демократического выбора белорусского народа".Но для такого внутреннего выступления оппозиции должны сложиться условия, которые могут появиться в результате выборов. В этом году выборов не будет, поэтому я сомневаюсь, что операция против Белоруссии планируется на этот год. Скорее, на следующий.Если она произойдет, то Украина, скорее всего, будет одним из ее участников. Но самостоятельную операцию против Белоруссии Украина вряд ли может начать, потому что непонятно, зачем ей это нужно, и это точно не поддержат другие страны", – сообщил Неменский.Также, отметил он, поводом может стать провокация на границе Белоруссии и Украины. Провокация может быть сделана Украиной, а обвинена Белоруссия как якобы страна-агрессор. В таком случае украинская инициатива, проведенная по согласованию и прямому заказу западных стран, возможна.Второй эшелон ВС РФРанее министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что формирование резервной армий ВС РФ завершится к концу июня. По его словам, она получит более 3700 единиц техники.В основном эта армия будет формироваться из контрактников и добровольцев, которые подпишут контракты до 1 июля, уверен пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин.Он напоминает, что еще не все российские резервы задействованы в ходе СВО – это и есть наш второй эшелон. Именно из этих резервов и комплектуется эта армия."Из кого эта армия может состоять? Возьмем для примера легендарную 58-ую армию, которая была укомплектована 1 июня 1995 года. В состав этой армии входили дивизии, бригады и вертолетный полк. Она была размещена в разных регионах Северного Кавказа.Я не знаю, какова будет численность этой армии сейчас. Потому что численность бригады может составлять от 1,5 до 4 тысяч бойцов, а в состав корпуса могут входить две дивизии численностью до 20 тысяч.Но в любом случае речь идет о несколько десятков тысяч человек с соответствующей техникой и штатной комплектацией", – сообщил Алехин.Он полагает, что это будет ударный артиллерийский и танковый кулак будущего наступления в СВО."Понятно, что сейчас мы ведем оборонительные бои, за которыми последуют наши наступательные действия", – заявил эксперт.

https://ukraina.ru/20230623/1047495369.html

https://ukraina.ru/20230623/1047514788.html

https://ukraina.ru/20230623/1047512486.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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