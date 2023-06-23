https://ukraina.ru/20230623/1047496570.html

Украина готовится к нападению на Белоруссию

Украина готовится к нападению на Белоруссию - 23.06.2023 Украина.ру

Украина готовится к нападению на Белоруссию

Что делать, если у вас не вышла авантюра со стратегическим наступлением, до саммита НАТО остаётся две с половиной недели, и за оставшееся время вам надо убедить коллективный Запад, что вы ещё что-то можете? Надо организовать новую авантюру, имеющую больше шансов на успех.

2023-06-23T05:25

2023-06-23T05:25

2023-06-23T05:25

эксклюзив

ростислав ищенко

украина

белоруссия

спецоперация

польша

зарубежье

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ВСУ резко снизили активность на южном направлении. Атаки скорее имитируются, чем ведутся всерьёз. Действия группами в составе не более, чем усиленной роты явно не могут привести к прорыву оборонительных линий, которые не были прорваны наступлением нескольких усиленных батальонов. Киев решает проблему одновременной демонстрации жарких боёв (они действительно жаркие) и сохранения резервов (за счёт резкого сокращения числа посылаемых в бой войск).При этом украинское руководство заявляет о скором переходе в новое наступление, а не о вполне логичном переходе к обороне. Учитывая зависимость Украины от информационно-политической составляющей боевых действий, понятно, что перейти к обороне Зеленский попросту не может. Если он хочет, чтобы на саммите НАТО не просто пообещали принять в альянс когда-нибудь потом то, что оставит от Украины Россия (если оставит), но реально поддержали украинскую армию деньгами, техникой, а возможно и участием регулярных польских войск в кризисе (не обязательно участием в боевых действиях, но хотя бы присутствием на территории Украины), он должен продемонстрировать либо успех в наступлении, либо нечто, что можно будет интерпретировать как успех в наступлении, либо учудить какой-нибудь новый фокус, который потребует немедленной жёсткой реакции Запада.Судя по тому, что Зеленский несколько дней назад потребовал от своих военных в сжатые сроки дополнительно поставить под ружьё вначале 40-50 тысяч, а теперь уже не менее 70 тысяч новых рекрутов, некая авантюра к саммиту НАТО готовится. В чём она может заключаться, а также когда и где Украина может попытаться её реализовать?Понятно, что бросать новые десятки тысяч на убой на российские укрепления бессмысленно. Если даже удастся за пару недель продвинуться хотя бы километров на десять узким клином, то весь успех будет нивелирован российскими видео с передовой, которые продемонстрируют сотни единиц сгоревшей техники и десяток-полтора тысяч украинских трупов. Такой "успех" будет хуже признания поражения ударной группировки уже сейчас, не дожидаясь худшего.Вариант удара по российской территории в Белгородской или Брянской областях также не сулит ничего хорошего. После провокаций коллаборационистов из так называемого "Российского добровольческого корпуса" (РДК) охрана границы усилена, к ней дополнительно подтянуты войска. Но допустим, ВСУ удастся прорваться. Куда наступать? На близлежащий Белгород? Перспектива занятия областного центра манит. Но взять с ходу крупный город сложно, а российские военные, понимая масштаб политической ответственности, явно найдут силы для обороны города в течение той пары дней, которые понадобятся для переброски резервов из глубины страны. На этом "поход" закончится. Причём масштаб украинских потерь трудно себе даже представить. И военное, и политическое руководство России крайне болезненно относится к посягательствам на территорию страны. Так что воспитательный процесс будет суров и под саммит НАТО можно получить картинку диаметрально противоположную ожидаемой.Любые другие направления потенциального прорыва вглубь России ещё более опасны для ВСУ. Точно так же остановят выдвинувшимися из глубины резервами, только ещё и отрежут от границы и показательно уничтожат всю группировку, а затем пригласят на места боёв российских и иностранных корреспондентов, чтобы результат авантюры был виден всем (и на Украине, и в НАТО).Остаётся лишь одно направление – Белоруссия.Численность белорусской армии по состоянию на 2022 год немногим превышала 60 тысяч человек. Резко увеличить армию невозможно. Необходимо не только мобилизовать людей, но и обучить их, обеспечить вооружением и техникой, при этом сохранить сбалансированную структуру вооружённых сил. На сегодня находящаяся на территории Белоруссии, совместная с Россией группировка, по разным оценкам насчитывает от 100, до 120 тысяч человек.При этом надо иметь в виду, что российские войска, составляющие от 40% до 50% численности, в основном состоят из частей усиления и обеспечения (ПВО, авиация, системы РЭБ, артиллерия и, наконец, недавно развёрнутое тактическое ядерное оружие). То есть, боевые части (танки, мотопехота, полевая артиллерия), которые будут формировать линию фронта, насчитывают 50-70 тысяч человек.А сколько Зеленкский собрался срочно призвать (и часть из них уже призвана)? Оказывается, 70 тысяч человек. При этом, белорусская армия никогда ни с кем не воевала, а линейные (полевые) части, которым придётся вступить в бой именно белорусские. Украина же может заменить новомобилизованными имеющие боевой опыт части, находящиеся в данный момент в тылу или на спокойных участках фронта. Часть может пойти на пополнение понесших потери бригад (которые в новом наступлении будут использоваться во второй линии). Кроме того, у Зеленского есть ещё тысяч сорок неиспользованных в наступлении на Юге резервов.В сумме Украина может собрать на белорусском направлении до ста тысяч обстрелянных бойцов, против 20-30 тысяч белорусов. Остальные 30-40 тысяч Минску необходимо держать на польской и прибалтийской границах. Так как агрессия вряд ли начнётся Украиной самостоятельно.Обратим внимание, что организовывавших рейды в Белгородскую область колаборационистов (как российских, так и белорусских) отвели от восточной границы на Западную Украину, а оттуда переместили поближе к белорусской границе. Одновременно из харьковского приграничья исчезли в неизвестном направлении польские наёмники, а сам Харьков Украина внезапно начала готовить к обороне. В это же время в Польше заявили об окончании подготовки "освободительной армии" из числа бежавших после попытки переворота 2020 года белорусских силовиков и оппозиционных активистов.Суммарно эти силы могут насчитывать до 20-25 тысяч человек, чего вполне достаточно для масштабной провокации.Киев и Варшава отдают себе отчёт в том, что масштабное нападение на Белоруссию вызовет реакцию не только Минска, но и Кремля. При этом понятно, что воевать сейчас ещё и с Польшей России не с руки (это значило бы просто реализовать голубую мечту США). Следовательно ответный удар последует по Украине. Харьков для того и готовят к обороне, что пока он не взят, все коммуникации наступающих на Севере Левобережья в направлении Киева войск находятся под угрозой.Следовательно, прежде чем ответить на провокацию операцией в направлении Киева и дальше в тыл наступающей на Белоруссию группировки, надо взять Харьков, чтобы обезопасить тыл и глубокий левый фланг наступающих соединений. А это время.Пока украинская группировка в Полесье не ощутит угрозу с правого фланга (а это может произойти и через несколько недель, и через пару месяцев), она может концентрировать все силы для наступления вглубь Белоруссии, создавая на этом направлении серьёзный кризис, поскольку часть белорусской группировки будет отвлечена на себя коллаборационистами, наступающими с Запада (либо прямо через польскую границу, либо по направлению Ковель-Брест, чтобы Варшава могла формально говорить о своей непричастности). Под видом наёмников в составе коллаборационистских формирований могут действовать целые подразделения кадровых украинских и польских военнослужащих.Что будет потом (хоть ядерный удар) и киевским и польским политиком всё равно (пострадают обычные граждане Украины, а они давно уже списаны со счетов). Главное, что если где-то через неделю-полторы начать, то к саммиту НАТО в Вильнюсе как раз можно будет показать какие-то "успехи", а заодно начать орать во всё горло, что Белоруссия "напала" в тот самый момент, когда ВСУ совсем уже было прорвали российскую оборону на Юге.Польша и прибалты этот визг поддержат и потребуют от своих партнёров оказать "сильную поддержку" "сражающейся демократии". Думаю остальные НАТОвцы будут рады отделаться ещё парой сотен танков, артиллерией, бронемашинами, вертолётами для ВСУ, ускорением передачи самолётов, а также клятвенным обещанием принять Украину в НАТО уже в ближайшее время. Возможно даже удастся выжать из них обещание уже в текущем году (или в следующем) предоставить Украине план действий (ПДЧ) по членству в НАТО.И провал наступления Зеленского на Юге станет не провалом, а почти успехом. СМИ объяснят, что если бы не Лукашенко "ударивший в спину", ВСУ уже мыли бы сапоги в Азовском море, а в Севастополь гордо входила бы "москитная эскадра" украинских резиновых лодок.Конечно, на такую авантюру тоже надо решиться. Могут и не решиться. Особенно без прямого участия Польши, а поляки осторожничают (рады подставить украинцев, но не хотят подставляться сами). Но посла Украины в Минске Игоря Кизима Зеленский вчера от должности освободил, а нового не назначил. Как-то много совпадений. Фактически политическая, дипломатическая и военная подготовка к польско-украинской агрессии против Белоруссии закончена. Осталось самое сложное – принять решение, заранее зная реакцию России.Им то страшно, но глаза боятся, а руки делают, ибо есть ли у них иной выход? Может быть и есть. Но на капитуляцию тоже надо решиться.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230623/1047453438.html

https://ukraina.ru/20230619/1047354787.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

эксклюзив, ростислав ищенко, украина, белоруссия, спецоперация, польша, зарубежье