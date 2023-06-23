https://ukraina.ru/20230623/1047519209.html

Чтобы помнили: по всему миру прошли акции, посвященные началу Великой Отечественной

Чтобы помнили: по всему миру прошли акции, посвященные началу Великой Отечественной - 23.06.2023 Украина.ру

Чтобы помнили: по всему миру прошли акции, посвященные началу Великой Отечественной

России и многих других странах прошла акция "Свеча памяти", приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. В России, Киргизии, Узбекистане,... Украина.ру, 23.06.2023

2023-06-23T16:04

2023-06-23T16:04

2023-06-23T16:04

видео

россия

киргизия

узбекистан

ливан

панама

подвиг

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России и многих других странах прошла акция "Свеча памяти", приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. В России, Киргизии, Узбекистане, Ливане, Панаме, Молдавии и многих других странах вспоминали героев, подвиг которых подарил нам возможность жить.

https://ukraina.ru/20230622/1047438776.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, россия, киргизия, узбекистан, ливан, панама, подвиг