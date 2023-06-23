Чтобы помнили: по всему миру прошли акции, посвященные началу Великой Отечественной - 23.06.2023 Украина.ру
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Чтобы помнили: по всему миру прошли акции, посвященные началу Великой Отечественной
Чтобы помнили: по всему миру прошли акции, посвященные началу Великой Отечественной - 23.06.2023 Украина.ру
Чтобы помнили: по всему миру прошли акции, посвященные началу Великой Отечественной
России и многих других странах прошла акция "Свеча памяти", приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. В России, Киргизии, Узбекистане,... Украина.ру, 23.06.2023
2023-06-23T16:04
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видео
россия
киргизия
узбекистан
ливан
панама
подвиг
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России и многих других странах прошла акция "Свеча памяти", приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. В России, Киргизии, Узбекистане, Ливане, Панаме, Молдавии и многих других странах вспоминали героев, подвиг которых подарил нам возможность жить.
https://ukraina.ru/20230622/1047438776.html
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видео, россия, киргизия, узбекистан, ливан, панама, подвиг
Видео, Россия, Киргизия, Узбекистан, Ливан, Панама, подвиг

Чтобы помнили: по всему миру прошли акции, посвященные началу Великой Отечественной

16:04 23.06.2023
 
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России и многих других странах прошла акция "Свеча памяти", приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. В России, Киргизии, Узбекистане, Ливане, Панаме, Молдавии и многих других странах вспоминали героев, подвиг которых подарил нам возможность жить.
- РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Вчера, 12:26
Помнить вечно! К годовщине начала Великой Отечественной войны22 июня исполняется очередная годовщина нападения нацистской Германии на Советский Союз. Эта дата отмечается как День памяти и скорби
 
ВидеоРоссияКиргизияУзбекистанЛиванПанамаподвиг
 
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