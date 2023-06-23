https://ukraina.ru/20230623/1047519209.html
Чтобы помнили: по всему миру прошли акции, посвященные началу Великой Отечественной
Чтобы помнили: по всему миру прошли акции, посвященные началу Великой Отечественной - 23.06.2023 Украина.ру
Чтобы помнили: по всему миру прошли акции, посвященные началу Великой Отечественной
России и многих других странах прошла акция "Свеча памяти", приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. В России, Киргизии, Узбекистане,... Украина.ру, 23.06.2023
2023-06-23T16:04
2023-06-23T16:04
2023-06-23T16:04
видео
россия
киргизия
узбекистан
ливан
панама
подвиг
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России и многих других странах прошла акция "Свеча памяти", приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. В России, Киргизии, Узбекистане, Ливане, Панаме, Молдавии и многих других странах вспоминали героев, подвиг которых подарил нам возможность жить.
https://ukraina.ru/20230622/1047438776.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, киргизия, узбекистан, ливан, панама, подвиг
Видео, Россия, Киргизия, Узбекистан, Ливан, Панама, подвиг