https://ukraina.ru/20230623/1047517099.html

В МИД РФ ответили на новый пакет санкций ЕС

В МИД РФ ответили на новый пакет санкций ЕС - 23.06.2023 Украина.ру

В МИД РФ ответили на новый пакет санкций ЕС

МИД России расширил список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации в ответ на принятий 11-й пакет антироссийских санкций, говорится в сообщении ведомства

2023-06-23T15:42

2023-06-23T15:42

2023-06-23T15:42

новости

россия

мид

мид рф

евросоюз

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102123/57/1021235703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca7ccdc40c93c3368eddb8e6b0d533d0.jpg

В МИД РФ ответили на принятый Евросоюзом 11-й пакет антироссийских санкций. За недружественные действия со стороны Запада российская сторона расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.Речь идёт о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против России и пытающихся подорвать её отношения с другими государствами.Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией.Любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ, добавили в МИД РФ.23 июня Евросоюз принял 11-й пакет санкции против России. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат заморозке.

https://ukraina.ru/20230623/1047505661.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мид, мид рф, евросоюз, антироссийские санкции