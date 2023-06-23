В МИД РФ ответили на новый пакет санкций ЕС - 23.06.2023 Украина.ру
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В МИД РФ ответили на новый пакет санкций ЕС
В МИД РФ ответили на новый пакет санкций ЕС - 23.06.2023 Украина.ру
В МИД РФ ответили на новый пакет санкций ЕС
МИД России расширил список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации в ответ на принятий 11-й пакет антироссийских санкций, говорится в сообщении ведомства
2023-06-23T15:42
2023-06-23T15:42
новости
россия
мид
мид рф
евросоюз
антироссийские санкции
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В МИД РФ ответили на принятый Евросоюзом 11-й пакет антироссийских санкций. За недружественные действия со стороны Запада российская сторона расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.Речь идёт о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против России и пытающихся подорвать её отношения с другими государствами.Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией.Любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ, добавили в МИД РФ.23 июня Евросоюз принял 11-й пакет санкции против России. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат заморозке.
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новости, россия, мид, мид рф, евросоюз, антироссийские санкции
Новости, Россия, МИД, МИД РФ, Евросоюз, антироссийские санкции

В МИД РФ ответили на новый пакет санкций ЕС

15:42 23.06.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МИД России расширил список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации в ответ на принятий 11-й пакет антироссийских санкций, говорится в сообщении ведомства
В МИД РФ ответили на принятый Евросоюзом 11-й пакет антироссийских санкций. За недружественные действия со стороны Запада российская сторона расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении ведомства.

Речь идёт о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против России и пытающихся подорвать её отношения с другими государствами.
Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией.
Любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ, добавили в МИД РФ.
23 июня Евросоюз принял 11-й пакет санкции против России. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат заморозке.
- РИА Новости, 1920, 23.06.2023
11:55
Запретили пять телеканалов, заморозили активы. ЕС принял 11-й пакет санкцийЕвросоюз утвердил одиннадцатый пакет санкций против России, говорится в релизе на сайте Еврокомиссии 23 июня
 
НовостиРоссияМИДМИД РФЕвросоюзантироссийские санкции
 
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Заголовок открываемого материала
15:42В МИД РФ ответили на новый пакет санкций ЕС
15:32Олег Неменский: Украина выступит в войне против Белоруссии, но лишь в союзе с Польшей и Литвой
15:12"Рациональные зерна". В Кремле прокомментировали слова Обамы о присоединении Крыма
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