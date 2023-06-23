https://ukraina.ru/20230623/1047516129.html

"Рациональные зерна". В Кремле прокомментировали слова Обамы о присоединении Крыма

"Рациональные зерна". В Кремле прокомментировали слова Обамы о присоединении Крыма - 23.06.2023 Украина.ру

"Рациональные зерна". В Кремле прокомментировали слова Обамы о присоединении Крыма

Заявление экс-президента США Барака Обамы о жителях Крыма представляется рациональным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 июня

2023-06-23T15:12

2023-06-23T15:12

2023-06-23T15:12

новости

дмитрий песков

барак обама

крым

присоединение

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В заявлении экс-президента США Барака Обамы по Крыму содержатся "рациональные зерна". Для политической элиты США это редкость, считает Песков. Ранее в интервью CNN экс-президент США Барак Обама заявил, что многие жители Крыма в 2014 году поддерживали идею присоединения к России. В Крыму проживают много русскоговорящих, они симпатизировали "идеям, которые представляла Россия", сказал Обама."Я думаю, что Украина того времени – это не та Украина, о которой мы говорим сегодня. Есть причина, по которой не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоговорящих, и существовала определенная симпатия к мнению, что Россия представляет ее интересы", — сказал американский политик.Песков подчеркнул, что до присоединения к России в Крыму действительно была достаточно большая фракция политиков, которые поддерживали идею развития добрых отношений с Россией и выступали против насаждения русофобии.При этом он добавил, что не просто многие жители Крыма хотели присоединения к РФ, а почти все.По итогам референдума 18 марта 2014 года Республика Крым и Севастополь вошли в состав субъектов РФ. За присоединение полуострова проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.ВСУ не смогли реализовать план изоляции театра военных действий и сухопутного коридора в Крым, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Если бы ВСУ могли нанести массированный удар по складам и коммуникациям сухопутного коридора, мы бы увидели это в первые дни украинского наступления, подчеркнул Баранец.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230623/1047509356.html

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новости, дмитрий песков, барак обама, крым, присоединение