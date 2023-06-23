"Рациональные зерна". В Кремле прокомментировали слова Обамы о присоединении Крыма - 23.06.2023 Украина.ру
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"Рациональные зерна". В Кремле прокомментировали слова Обамы о присоединении Крыма
"Рациональные зерна". В Кремле прокомментировали слова Обамы о присоединении Крыма - 23.06.2023 Украина.ру
"Рациональные зерна". В Кремле прокомментировали слова Обамы о присоединении Крыма
Заявление экс-президента США Барака Обамы о жителях Крыма представляется рациональным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 июня
2023-06-23T15:12
2023-06-23T15:12
новости
дмитрий песков
барак обама
крым
присоединение
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В заявлении экс-президента США Барака Обамы по Крыму содержатся "рациональные зерна". Для политической элиты США это редкость, считает Песков. Ранее в интервью CNN экс-президент США Барак Обама заявил, что многие жители Крыма в 2014 году поддерживали идею присоединения к России. В Крыму проживают много русскоговорящих, они симпатизировали "идеям, которые представляла Россия", сказал Обама."Я думаю, что Украина того времени – это не та Украина, о которой мы говорим сегодня. Есть причина, по которой не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоговорящих, и существовала определенная симпатия к мнению, что Россия представляет ее интересы", — сказал американский политик.Песков подчеркнул, что до присоединения к России в Крыму действительно была достаточно большая фракция политиков, которые поддерживали идею развития добрых отношений с Россией и выступали против насаждения русофобии.При этом он добавил, что не просто многие жители Крыма хотели присоединения к РФ, а почти все.По итогам референдума 18 марта 2014 года Республика Крым и Севастополь вошли в состав субъектов РФ. За присоединение полуострова проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.ВСУ не смогли реализовать план изоляции театра военных действий и сухопутного коридора в Крым, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Если бы ВСУ могли нанести массированный удар по складам и коммуникациям сухопутного коридора, мы бы увидели это в первые дни украинского наступления, подчеркнул Баранец.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230623/1047509356.html
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новости, дмитрий песков, барак обама, крым, присоединение
Новости, Дмитрий Песков, Барак Обама, Крым, присоединение

"Рациональные зерна". В Кремле прокомментировали слова Обамы о присоединении Крыма

15:12 23.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Заявление экс-президента США Барака Обамы о жителях Крыма представляется рациональным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 июня
В заявлении экс-президента США Барака Обамы по Крыму содержатся "рациональные зерна". Для политической элиты США это редкость, считает Песков.
"Мы видим, что время от времени такие рациональные какие-то суждения все-таки пробиваются", - сказал Песков.
Ранее в интервью CNN экс-президент США Барак Обама заявил, что многие жители Крыма в 2014 году поддерживали идею присоединения к России. В Крыму проживают много русскоговорящих, они симпатизировали "идеям, которые представляла Россия", сказал Обама.
"Я думаю, что Украина того времени – это не та Украина, о которой мы говорим сегодня. Есть причина, по которой не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоговорящих, и существовала определенная симпатия к мнению, что Россия представляет ее интересы", — сказал американский политик.
Песков подчеркнул, что до присоединения к России в Крыму действительно была достаточно большая фракция политиков, которые поддерживали идею развития добрых отношений с Россией и выступали против насаждения русофобии.
При этом он добавил, что не просто многие жители Крыма хотели присоединения к РФ, а почти все.
"Не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью Российской Федерации", – заявил Песков.
По итогам референдума 18 марта 2014 года Республика Крым и Севастополь вошли в состав субъектов РФ. За присоединение полуострова проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.
ВСУ не смогли реализовать план изоляции театра военных действий и сухопутного коридора в Крым, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
Если бы ВСУ могли нанести массированный удар по складам и коммуникациям сухопутного коридора, мы бы увидели это в первые дни украинского наступления, подчеркнул Баранец.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
В.Путин встретился с Б.Обамой в рамках саммита G8 - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
13:35
Экс-президент США Обама признал волеизъявление жителей КрымаМногие жители Крыма в 2014 году поддерживали идею присоединения к России. Об этом заявил в интервью CNN бывший президент США Барак Обама
 
НовостиДмитрий ПесковБарак ОбамаКрымприсоединение
 
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