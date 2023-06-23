https://ukraina.ru/20230623/1047515026.html
Урсула фон дер Ляйен рассказала о трудностях ЕС с антироссийскими санкциями
Урсула фон дер Ляйен рассказала о трудностях ЕС с антироссийскими санкциями - 23.06.2023 Украина.ру
Урсула фон дер Ляйен рассказала о трудностях ЕС с антироссийскими санкциями
Евросоюзу уже трудно продвигать дальше политику ограничений против России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете El Mundo
2023-06-23T15:06
2023-06-23T15:06
2023-06-23T15:06
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зарубежье
европа
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
антироссийские санкции
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Европейскому союзу, который принял 11-й пакет антироссийских санкций, уже трудно продвигать дальше свою политику ограничений, сказала она.Страны Запада после начала специальной военной операции на Украине ввели ряд антироссийских санкций. Власти ЕС заморозили примерно половину валютных резервов РФ – около 300 миллиардов долларов.Использование 300 миллиардов замороженных активов России для восстановления Украины очень сложно провернуть юридически, заявила фон дер Ляйен, но над этим работают юристы ЕС. Предложение будет готово до летних каникул в Брюсселе, добавила она.23 июня Евросоюз принял 11-й пакет санкции против России. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат замораживанию.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ukraina.ru/20230623/1047505661.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, европа, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, антироссийские санкции
Новости, Зарубежье, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, антироссийские санкции
Урсула фон дер Ляйен рассказала о трудностях ЕС с антироссийскими санкциями
Евросоюзу уже трудно продвигать дальше политику ограничений против России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете El Mundo
Европейскому союзу, который принял 11-й пакет антироссийских санкций, уже трудно продвигать дальше свою политику ограничений, сказала она.
"Мы только что приняли одиннадцатый пакет экономических санкций. Они очень жесткие и будут продолжать оказывать жесткое воздействие на Россию. Трудно идти дальше. Верно то, что были попытки обойти санкции или избежать их, используя лазейки, и это то, чего мы должны избегать любой ценой", — сказала она.
Страны Запада после начала специальной военной операции на Украине ввели ряд антироссийских санкций. Власти ЕС заморозили примерно половину валютных резервов РФ – около 300 миллиардов долларов.
Использование 300 миллиардов замороженных активов России для восстановления Украины очень сложно провернуть юридически, заявила фон дер Ляйен, но над этим работают юристы ЕС. Предложение будет готово до летних каникул в Брюсселе, добавила она.
23 июня Евросоюз принял 11-й пакет санкции против России. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат замораживанию.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.