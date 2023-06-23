Урсула фон дер Ляйен рассказала о трудностях ЕС с антироссийскими санкциями - 23.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230623/1047515026.html
Урсула фон дер Ляйен рассказала о трудностях ЕС с антироссийскими санкциями
Урсула фон дер Ляйен рассказала о трудностях ЕС с антироссийскими санкциями - 23.06.2023 Украина.ру
Урсула фон дер Ляйен рассказала о трудностях ЕС с антироссийскими санкциями
Евросоюзу уже трудно продвигать дальше политику ограничений против России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете El Mundo
2023-06-23T15:06
2023-06-23T15:06
новости
зарубежье
европа
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/01/1041397438_0:101:2266:1375_1920x0_80_0_0_3a09cc6c161f90cedfaa524bf9f62a76.jpg.webp
Европейскому союзу, который принял 11-й пакет антироссийских санкций, уже трудно продвигать дальше свою политику ограничений, сказала она.Страны Запада после начала специальной военной операции на Украине ввели ряд антироссийских санкций. Власти ЕС заморозили примерно половину валютных резервов РФ – около 300 миллиардов долларов.Использование 300 миллиардов замороженных активов России для восстановления Украины очень сложно провернуть юридически, заявила фон дер Ляйен, но над этим работают юристы ЕС. Предложение будет готово до летних каникул в Брюсселе, добавила она.23 июня Евросоюз принял 11-й пакет санкции против России. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат замораживанию.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ukraina.ru/20230623/1047505661.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/01/1041397438_0:0:1968:1476_1920x0_80_0_0_64b87037d8ea4939c76d9811f186a691.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зарубежье, европа, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, антироссийские санкции
Новости, Зарубежье, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, антироссийские санкции
Урсула фон дер Ляйен рассказала о трудностях ЕС с антироссийскими санкциями

15:06 23.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Евросоюзу уже трудно продвигать дальше политику ограничений против России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете El Mundo
Европейскому союзу, который принял 11-й пакет антироссийских санкций, уже трудно продвигать дальше свою политику ограничений, сказала она.

"Мы только что приняли одиннадцатый пакет экономических санкций. Они очень жесткие и будут продолжать оказывать жесткое воздействие на Россию. Трудно идти дальше. Верно то, что были попытки обойти санкции или избежать их, используя лазейки, и это то, чего мы должны избегать любой ценой", — сказала она.

Страны Запада после начала специальной военной операции на Украине ввели ряд антироссийских санкций. Власти ЕС заморозили примерно половину валютных резервов РФ – около 300 миллиардов долларов.
Использование 300 миллиардов замороженных активов России для восстановления Украины очень сложно провернуть юридически, заявила фон дер Ляйен, но над этим работают юристы ЕС. Предложение будет готово до летних каникул в Брюсселе, добавила она.
23 июня Евросоюз принял 11-й пакет санкции против России. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат замораживанию.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.
- РИА Новости, 1920, 23.06.2023
11:55
Запретили пять телеканалов, заморозили активы. ЕС принял 11-й пакет санкцийЕвросоюз утвердил одиннадцатый пакет санкций против России, говорится в релизе на сайте Еврокомиссии 23 июня
 
НовостиЗарубежьеЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйенантироссийские санкции
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42В МИД РФ ответили на новый пакет санкций ЕС
15:32Олег Неменский: Украина выступит в войне против Белоруссии, но лишь в союзе с Польшей и Литвой
15:12"Рациональные зерна". В Кремле прокомментировали слова Обамы о присоединении Крыма
15:06Урсула фон дер Ляйен рассказала о трудностях ЕС с антироссийскими санкциями
15:03Подоляк обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления
15:01В Чернигове объявили всеобщую мобилизацию — СМИ
14:22Газ платежом красен. Эксперт рассказал, что потеряет Киев с транзитом в Европу
14:21Полковник Геннадий Алехин: Когда наступление ВСУ захлебнется, Россия может ударить 100-тысячной армией
14:18Украинское зерно уничтожает сельское хозяйство Молдавии. А Кишинёв не возражает
14:01На Украине назвали жизнь граждан бесценной и немедленно потребовали ленд-лиз
14:00Киев продаст преступникам. Песков прокомментировал опасения Нетаньяху из-за западного оружия
13:44Запад готовится к поражению Украины: Стариков назвал верный признак и сказал, чем опасен Зеленский. Видео
13:35Экс-президент США Обама признал волеизъявление жителей Крыма
13:28Богдан Безпалько: Нам не стоит расслабляться – не нужно считать, что война уже выиграна
13:25Глава МИД Украины признал господство РФ в воздухе и другие проблемы ВСУ
13:25Кремль отреагировал на намерение "Нафтогаза" взыскать $5 млрд с России
13:14Учения по ЗАЭС, заявление Патрушева, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня
12:36Rheinmetall поставит Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder
12:34Пентагон может создавать опасные штаммы вирусов - Патрушев
12:24Удар по Чонгарскому мосту: как изменится жизнь в неформальной столице Таврии — Геническе
Лента новостейМолния