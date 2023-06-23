Экс-президент США Обама признал волеизъявление жителей Крыма - 23.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230623/1047509356.html
Экс-президент США Обама признал волеизъявление жителей Крыма
Экс-президент США Обама признал волеизъявление жителей Крыма - 23.06.2023 Украина.ру
Экс-президент США Обама признал волеизъявление жителей Крыма
Многие жители Крыма в 2014 году поддерживали идею присоединения к России. Об этом заявил в интервью CNN бывший президент США Барак Обама
2023-06-23T13:35
2023-06-23T13:55
новости
крым
барак обама
референдум
присоединение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101629/70/1016297006_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_65da5fa7f5dc6c074181a35ee5b05d0f.jpg
В Крыму проживают много русскоговорящих, они симпатизировали "идеям, которые представляла Россия", сказал Обама. Обама добавил, что вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель ему пришлось привлекать многих европейцев, которые сопротивлялись и требовали, чтобы против России ввели санкции.16 марта 2014 года по его итогам Республика Крым и Севастополь вошли в состав субъектов РФ. За присоединение полуострова проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.Противник еще не снял со стола карту, на которой начерчены красные стрелы на Крым, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Украина постоянно терзает Крымский полуостров воздушными и подводными беспилотниками и проводит активную разведку, добавил эксперт. Но взять Крым – это невыполнимая задача - подчеркнул Баранец.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230623/1047502544.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101629/70/1016297006_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_056b519fdaeba1f0db960c1eca77b82b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, барак обама, референдум, присоединение
Новости, Крым, Барак Обама, референдум, присоединение

Экс-президент США Обама признал волеизъявление жителей Крыма

13:35 23.06.2023 (обновлено: 13:55 23.06.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВ.Путин встретился с Б.Обамой в рамках саммита G8
В.Путин встретился с Б.Обамой в рамках саммита G8 - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Многие жители Крыма в 2014 году поддерживали идею присоединения к России. Об этом заявил в интервью CNN бывший президент США Барак Обама
В Крыму проживают много русскоговорящих, они симпатизировали "идеям, которые представляла Россия", сказал Обама.

"Я думаю, что Украина того времени – это не та Украина, о которой мы говорим сегодня. Есть причина, по которой не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоговорящих, и существовала определенная симпатия к мнению, что Россия представляет ее интересы", — сказал политик.

Обама добавил, что вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель ему пришлось привлекать многих европейцев, которые сопротивлялись и требовали, чтобы против России ввели санкции.

"В [Верховной] Раде в то время, в самом украинском парламенте, все еще было много сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной. И отчасти это произошло потому, что и мне, и [Ангеле] Меркель, которой я отдаю огромную дань уважения, пришлось привлечь на свою сторону многих других европейцев, которые кричали, чтобы ввести санкции", - указал политик.

16 марта 2014 года по его итогам Республика Крым и Севастополь вошли в состав субъектов РФ. За присоединение полуострова проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.
Противник еще не снял со стола карту, на которой начерчены красные стрелы на Крым, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
Украина постоянно терзает Крымский полуостров воздушными и подводными беспилотниками и проводит активную разведку, добавил эксперт.
Но взять Крым – это невыполнимая задача - подчеркнул Баранец.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Акции с требованием включить отопление в городах Украины - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
10:03
"Нафтогаз" хочет взыскать с России $5 млрд компенсации за имущество в Крыму "Нафтогаз Украины" работает в США над тем, чтобы взыскать с России пять миллиардов долларов компенсации за утраченное имущество компании в Крыму. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба компании
 
НовостиКрымБарак Обамареферендумприсоединение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42В МИД РФ ответили на новый пакет санкций ЕС
15:32Олег Неменский: Украина выступит в войне против Белоруссии, но лишь в союзе с Польшей и Литвой
15:12"Рациональные зерна". В Кремле прокомментировали слова Обамы о присоединении Крыма
15:06Урсула фон дер Ляйен рассказала о трудностях ЕС с антироссийскими санкциями
15:03Подоляк обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления
15:01В Чернигове объявили всеобщую мобилизацию — СМИ
14:22Газ платежом красен. Эксперт рассказал, что потеряет Киев с транзитом в Европу
14:21Полковник Геннадий Алехин: Когда наступление ВСУ захлебнется, Россия может ударить 100-тысячной армией
14:18Украинское зерно уничтожает сельское хозяйство Молдавии. А Кишинёв не возражает
14:01На Украине назвали жизнь граждан бесценной и немедленно потребовали ленд-лиз
14:00Киев продаст преступникам. Песков прокомментировал опасения Нетаньяху из-за западного оружия
13:44Запад готовится к поражению Украины: Стариков назвал верный признак и сказал, чем опасен Зеленский. Видео
13:35Экс-президент США Обама признал волеизъявление жителей Крыма
13:28Богдан Безпалько: Нам не стоит расслабляться – не нужно считать, что война уже выиграна
13:25Глава МИД Украины признал господство РФ в воздухе и другие проблемы ВСУ
13:25Кремль отреагировал на намерение "Нафтогаза" взыскать $5 млрд с России
13:14Учения по ЗАЭС, заявление Патрушева, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня
12:36Rheinmetall поставит Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder
12:34Пентагон может создавать опасные штаммы вирусов - Патрушев
12:24Удар по Чонгарскому мосту: как изменится жизнь в неформальной столице Таврии — Геническе
Лента новостейМолния