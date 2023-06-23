https://ukraina.ru/20230623/1047509356.html

Экс-президент США Обама признал волеизъявление жителей Крыма

Экс-президент США Обама признал волеизъявление жителей Крыма - 23.06.2023 Украина.ру

Экс-президент США Обама признал волеизъявление жителей Крыма

Многие жители Крыма в 2014 году поддерживали идею присоединения к России. Об этом заявил в интервью CNN бывший президент США Барак Обама

2023-06-23T13:35

2023-06-23T13:35

2023-06-23T13:55

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В Крыму проживают много русскоговорящих, они симпатизировали "идеям, которые представляла Россия", сказал Обама. Обама добавил, что вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель ему пришлось привлекать многих европейцев, которые сопротивлялись и требовали, чтобы против России ввели санкции.16 марта 2014 года по его итогам Республика Крым и Севастополь вошли в состав субъектов РФ. За присоединение полуострова проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.Противник еще не снял со стола карту, на которой начерчены красные стрелы на Крым, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Украина постоянно терзает Крымский полуостров воздушными и подводными беспилотниками и проводит активную разведку, добавил эксперт. Но взять Крым – это невыполнимая задача - подчеркнул Баранец.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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новости, крым, барак обама, референдум, присоединение