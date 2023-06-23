https://ukraina.ru/20230623/1047509356.html
Экс-президент США Обама признал волеизъявление жителей Крыма
Экс-президент США Обама признал волеизъявление жителей Крыма - 23.06.2023 Украина.ру
Экс-президент США Обама признал волеизъявление жителей Крыма
Многие жители Крыма в 2014 году поддерживали идею присоединения к России. Об этом заявил в интервью CNN бывший президент США Барак Обама
2023-06-23T13:35
2023-06-23T13:35
2023-06-23T13:55
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В Крыму проживают много русскоговорящих, они симпатизировали "идеям, которые представляла Россия", сказал Обама. Обама добавил, что вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель ему пришлось привлекать многих европейцев, которые сопротивлялись и требовали, чтобы против России ввели санкции.16 марта 2014 года по его итогам Республика Крым и Севастополь вошли в состав субъектов РФ. За присоединение полуострова проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.Противник еще не снял со стола карту, на которой начерчены красные стрелы на Крым, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Украина постоянно терзает Крымский полуостров воздушными и подводными беспилотниками и проводит активную разведку, добавил эксперт. Но взять Крым – это невыполнимая задача - подчеркнул Баранец.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230623/1047502544.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, крым, барак обама, референдум, присоединение
Новости, Крым, Барак Обама, референдум, присоединение
Экс-президент США Обама признал волеизъявление жителей Крыма
13:35 23.06.2023 (обновлено: 13:55 23.06.2023)
Многие жители Крыма в 2014 году поддерживали идею присоединения к России. Об этом заявил в интервью CNN бывший президент США Барак Обама
В Крыму проживают много русскоговорящих, они симпатизировали "идеям, которые представляла Россия", сказал Обама.
"Я думаю, что Украина того времени – это не та Украина, о которой мы говорим сегодня. Есть причина, по которой не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоговорящих, и существовала определенная симпатия к мнению, что Россия представляет ее интересы", — сказал политик.
Обама добавил, что вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель ему пришлось привлекать многих европейцев, которые сопротивлялись и требовали, чтобы против России ввели санкции.
"В [Верховной] Раде в то время, в самом украинском парламенте, все еще было много сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной. И отчасти это произошло потому, что и мне, и [Ангеле] Меркель, которой я отдаю огромную дань уважения, пришлось привлечь на свою сторону многих других европейцев, которые кричали, чтобы ввести санкции", - указал политик.
16 марта 2014 года по его итогам Республика Крым и Севастополь вошли в состав субъектов РФ. За присоединение полуострова проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.
Противник еще не снял со стола карту, на которой начерчены красные стрелы на Крым, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
Украина постоянно терзает Крымский полуостров воздушными и подводными беспилотниками и проводит активную разведку, добавил эксперт.
Но взять Крым – это невыполнимая задача - подчеркнул Баранец.
Полный текст интервью можно прочитать здесь