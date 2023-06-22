https://ukraina.ru/20230622/1047483739.html

Александр Полищук: ВСУ еще смогут нанести России коварный удар, как это сделали немцы в апреле 1945 года

Александр Полищук: ВСУ еще смогут нанести России коварный удар, как это сделали немцы в апреле 1945 года - 22.06.2023 Украина.ру

Александр Полищук: ВСУ еще смогут нанести России коварный удар, как это сделали немцы в апреле 1945 года

России в ходе СВО надо уничтожать противника на дистанции, не глядя ему в глаза. Мы подтянули дальнобойные системы и авиацию. Не нужны нам генеральные... Украина.ру, 22.06.2023

2023-06-22T15:46

2023-06-22T15:46

2023-06-22T15:56

интервью

россия

всу

сво

великая отечественная война

владимир путин

сталин

адольф гитлер

жуков

украина

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России в ходе СВО надо уничтожать противника на дистанции, не глядя ему в глаза. Мы подтянули дальнобойные системы и авиацию. Не нужны нам генеральные наступления. 21 век на дворе. Надо воевать современными средствами, грамотно вкрапляя туда действия пехоты. Не надо рассчитывать, что действия пехоты поддержат современные средства, уверен военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр ПолищукОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, в нашем личном общении вы как-то сказали, что ваш оптимистичный взгляд на ход СВО обусловлен вашим опытом неудачных операций Красной Армии времен Великой Отечественной войны. Расскажите, пожалуйста, о тенденциях, которые вам удалось разглядеть.- Само начало СВО сильно отличается от того, что произошло 22 июня 1941 года.Как историк я прекрасно знаю, что представители советского генералитета приходили к Сталину и предлагали ему нанести превентивный удар по Германии. Мы могли нанести удар во фланг нацистской группировке, поскольку на тот момент 1/3 ударных частей Вермахта воевала на Балканах и в Греции. Но, к сожалению, Сталин это решение не принял.Когда говорят, что Красная Армия была к этому не готова, это не совсем правда. Потому что в 1935 году мы проводили крупные киевские маневры, потом были операции по занятию Западной Украины и Западной Белоруссии, а также по занятию Бессарабии. Красная Армия умела наступать и проводить крупные и подвижные операции. Да, Финская война показала, что нужна определенная перестройка, но мы сразу же успешно провели многие реформы.Так вот весной 1941 года у нас было готово восемь механизированных корпусов (1031 танк в каждом из них), а еще примерно двадцать формировалось. Этой ударной группировки было бы достаточно, чтобы дойти да Балкан через территорию Венгрии, Румынии или Болгарии, и нанести хотя бы частичное поражение немецкой группировке и поддержать Югославию. В этот же момент в Греции высадились бы британские части - 60 тысяч человек, которые могли быть переброшены из Северной Африки.- Если мы были готовы нанести превентивный удар в 1941 году, почему же 22 июня произошла катастрофа?- Катастрофа 22 июня 1941 году произошла именно потому, что Сталин не взял на себя ответственность и не дал нашему командованию приказ на проведение этой операции. К ноябрю 1941 году немцы заняли 80% европейской территории страны и начались все эти социальные ужасы:Жизнь в оккупации, когда люди были вынуждены идти на сотрудничество с немцами, чтобы своих детей от голода спасти. Трагедии окруженцев, которых потом проверяли в СМЕРШЕ. Появление бандеровцев и власовцев в массовом количестве. Всего этого можно было бы избежать.Поэтому Владимир Путин, начав СВО, сделал то, чего не сделал Сталин. Мы знаем, что наш руководитель – неглупый человек. Потому что он управляет страной с огромной территорией и непростым населением. И у него было достаточно информации, чтобы рассматривать Украину как угрозу.Да, можно ставить под сомнение публикацию документов, что ВСУ при поддержке НАТО собирались захватить Донбасс. Но если бы весной 1941 года мы бы опубликовали план "Барбаросса" или план "Ост", в это тоже никто не поверил бы. А если бы СССР нанес превентивный удар, мы бы тоже выслушивали обвинения в агрессии против Германии.Перейдем к нюансам. Почему мы не провели частичную мобилизацию раньше? Потому что в 2021 году Путин не мог объяснить людям, что ему нужно 300-400 тысяч здоровых мужиков для войны с Украиной. Для этого нужно было пережить отступление из-под Киева, Харькова и Херсона, чтобы народ понял, насколько все серьезно.По данным из открытых источников, у нас до начала СВО армия составляла 1 миллион военнослужащих. Но из них сухопутных войск было всего 280 тысяч, 45 тысяч десантников и 30 тысяч морпехов. А от всего подразделения всегда воюет 1/3, остальные занимаются снабжением. Так что из этих 350 тысяч у нас было 120 тысяч активных штыков.И с такой ограниченной группировкой мы провели операцию, которая позволила нам обеспечить сухопутный коридор в Крым и занять большие территории. Да, где-то нам пришлось отходить из-за недостаточной плотности фронта или угрозе удара во фланг. Этому нас научили победы и поражения времен Великой Отечественной войны, когда мы потеряли только 12 млн военнослужащих.Сейчас наше командование действует грамотно. Бойцы отходят с передовых позиций, противник туда заходит и попадает в огневой мешок. А говорить о том, что если вы куда-то пришли, то надо стоять насмерть и биться за избушку лесника – либо глупость, либо информационная диверсия.На примере Каховской ГЭС мы видим, насколько прав был генерал Суровикин. Если бы сейчас случилось это наводнение, наша группировка в Херсоне оказалась бы отрезана. Но тогда наш Генштаб облили грязью. Хотя военные никого не предали. Мы это увидим, когда нам опубликуют списки наших генералов и полковников, сложивших голову за время СВО.- Был ли шанс победить ВСУ за счет ограниченного контингента?- Это неправильная постановка вопроса.1945 год нас приучил к тому, что победа – это знамя над Рейхстагом. Но военные всегда выполняют задачи, которые перед ними ставят экономисты и политики. Самое главное – это устойчивая экономика и правовой режим в стране.Победа в СВО – это не только российский флаг над Киевом. Это еще и разрушение планов противника. Наш ограниченный контингент в феврале 2022 года ставил целью лишь показать серьезность намерений Москвы и предложить истинным патриотам Украины свергнуть Зеленского, который продавал землю и занимался коррупцией вместе с кланом Байдена. Не будьте агрессивной страной, которая представляет угрозу для России.То есть на тот момент мы разрушили планы противника, потому что эта группировка так на Донбасс и не пошла. Украина не захотела пойти на наши условия, начав получать натовское оружие и проводить бесконечные волны мобилизации. Россия в ответ на это приняла свои меры, заняла 15-20% территории Украины и провела необходимые реформы, которые позволяют нам отражать этот распиаренный "контрнаступ".- Одной из причин победы СССР в Великой Отечественной войне стала его готовность быстро и качественно готовить резервы. Насколько это получается у ВСУ?- Задача СССР была не в том, чтобы быстро и качественно готовить резервы, а в том, чтобы постоянно наносить контрудары и переходить в наступление с целью освобождать территории, которые заняли немцы в 1941 году, и уже с этих территорий призывать население.В 1942 году Сталин сказал, что мы уже не имеем преимущества перед противником по населению. Поэтому нам приходилось постоянно учиться и действовать теми силами, которые у нас были.Была еще одна проблема. Некоторые наши генералы были успешны еще в 1941 году. Но, например, те генералы, которые блеснули в Елецкой наступательной операции, в итоге погибли под Харьковом. То есть мы получали боевой опыт, но на фронте возникал кризис, который выбивал грамотный офицерский состав и умелых бойцов. И как следствие нам приходилось воевать армией, состоявшей из новобранцев.Я не могу, сидя на диване, оценивать боеспособность ВСУ. Но сам факт, что они без преимущества в авиации и без своего ОПК продолжают наносить удары, говорит о многом. Поэтому не надо думать, что через пару месяцев украинцы начнут сдаваться. ВСУ до последнего останутся опасным противником.Кстати, вермахт тоже сопротивлялся до конца и наносил опасные контрудары даже в апреле 1945 года, когда в Баутцен-Вайсенбергском сражении немцы ударили во фланг фронту Конева. А Курляндскую группировку наше командование так и не разгромило. Она капитулировала, но физически уничтожена она не была.Я уже говорил, что ВСУ – сильнейшая армия в Европе. Если бы Зеленский вдруг повернул их против Польши, они бы ее легко захватили. У них достаточно опыта и навыков, которые они применяют на поле боя. Те теории, которые натовские генералы отрабатывают на учениях бригадного уровня, Украина отрабатывает на практике, руководя армиями и фронтами.Но и Россия делает то же самое. У нас тоже самый опытный офицерский состав в мире.- Вас уже достали сравнения "контрнаступа" с Курской битвой, поэтому давайте вспомним, пытались ли немцы наносить такие удары, когда СССР освобождал Запорожскую область?- Давайте все же вспомним, зачем немцам была нужна Курская битва. Потому что ее нельзя рассматривать просто как попытку прорыва мощного укрепрайона сильнейшими танковыми силами. Протяженность Восточного фронта составляла тысячи километров, но Гитлер почему-то выбрал два маленьких укрепленных участка и ударил именно туда. Это кажется глупостью, но у этого была своя логика.Дело в том, что в январе 1943 года, когда наши войска в Сталинграде добивали группировку Паулюса, британцы и американцы на конференции в Касабланке, не приглашая Сталина, приняли решение, что вопрос с Гитлером нужно решать только тотальной капитуляцией. Причем они намеривались устроить тотальные бомбардировки Германии, чтобы принудить население выступить против своего руководства.Гитлер это знал. Поэтому он принял решение остановить наступление Красной Армии после Сталинграда, после чего перебросить на Западный фронт 10-12 танковых дивизий, которые бы разгромили американо-британский десант, в следствие чего США и Британия с их мощными армиями и экономиками перестали бы представлять для Германии серьезную угрозу.Гитлер начал этот план реализовывать. Он специально доносил до советского командования, где будет проходить Курская битва. Он хотел собрать все наши войска, чтобы нанести нам потери, способные остановить советское наступление.Вообще у немцев было два варианта. Манштейн предлагал не проводить генеральное наступление, а танковыми корпусами наносить локальные поражения русским, чтобы сбить их наступательный порыв. Но Гитлер был гораздо умнее своих генералов. Он понимал, что русские могут разбить их в локальных сражениях. К тому же, у Германии не было столько горючего и хорошо отлаженной логистики. Им было проще ударить в одном месте, чем проводить операции в разных местах.Отчасти план Гитлера удался. Танковый корпус СС дошел до Прохоровки, а это был тыловой район. И за 50 дней боев на Курской дуге немцы уничтожили 6 тысяч наших танков. Да, мы не понесли те потери в людях, которых добивались немцы, но Вторая мировая война – война моторов. И у нас из трех стратегических направлений (Юг, Центр, Север) остался только юг. Мы только там могли наступать, потому что только там у нас остались боеспособные танковые части.- Поэтому мы приняли решение освобождать Украину?- Да.Вообще Манштейн обманул Гитлера. Манштейн сказал: "Дай мне 12 дивизий и я удержу фронт". Гитлер дал ему эти 12 дивизий. Но Манштейн уже был настроен уходить за Днепр. Поэтому мы сравнительно легко прошли сотни километров от Северского Донца до Днепра. Но на севере у нас все было не так хорошо. Под Ленинградом у нас удалась только операция "Искра" и снятие блокады. Все это время были только позиционные бои с тяжелыми потерями и невозможностью применять крупные массы танков. А в центре мы остановились уже после успешной Смоленской наступательной операции вплоть до "Багратиона". Потому что там у Соколовского и Рокоссовского не было достаточно танковых сил, которые способны проломить оборону.Но на юге мы хорошо пошли. Немцы пытались нас остановить, перебрасывая "Фердинанды" и "Тигры". Потому что когда мы прошли эти сотни километров, у нас напрягалась логистика и выводилась из строя техника.И однажды повторилась ситуация, сравнимая с тем, как ВСУ применяют "Леопарды" в ходе своего "контрнаступа". 26 сентября в районе Григорьевки юго-восточнее Запорожья боевая группа 16-ой панцергренадерской дивизии, усиленная 506-ым тяжелым танковым батальоном "Тигров" пошла в наступление. И ударила так, что со своих позиций была сбита наша 5-ая гвардейская отдельная мотострелковая бригада.Эта информация бы очень не понравилась нашим военкорам. "Фронт прорван, наши бегут". На самом же деле люди отошли на заранее подготовленный рубеж, а 135-ая танковая бригада нанесла немцам удар во фланг. В результате немцы оставили там девять "Тигров" за один бой. Это больше, чем было подбито под Прохоровкой.К сожалению, многие вещи, которыми мы можем гордиться, еще недостаточно описаны. И то же самое происходит сейчас.Повторюсь, не надо сидеть в окопах и рубить "Леопардов" саперными лопатками. Мы проводим нормальные операции. Мы определяем направления ударов противника, отходим с направления удара, противник туда заходит и попадает в огневой мешок. Результат мы видим в роликах Минобороны. Так что не надо капать военным на мозги и обвинять их в трусости.- Вы считаете, что переломным моментом в Великой Отечественной войне стал не Сталинград, не Курск и не Ржев, а операция "Багратион". Почему?- Я уже говорил, что из-за Курской битвы немцы выключили два наших стратегических направления.На самом деле Гитлер свой план реализовал. На момент высадки в Нормандии у него было там необходимое количество танковых дивизий. Но он не учел два фактора: он не учел Жукова, и он не учел предательства в составе "Абвера".За западное направление в немецкой разведке отвечал Алексис фон Рённе. На самом же деле он полностью работал на англосаксов. Его банально купили. Чтобы прикрыть его вранье, британцы и американцы проводили специальные операции по дезинформации. Грубо говоря, он сообщал Гитлеру, что в таком-то порту собираются 2 тысячи танков, которые поедут туда-то. Эти сведения подтверждались. В результате его слова стали весить больше, чем слова других офицеров.И когда фон Рённе сказал Гитлеру, что высадка 80 дивизий союзников будет в Па-Де-Кале, а не в Нормандии, немцы были готовы к отражению ударов в Па-Де-Кале. И даже когда 15 дивизий высадились в Нормандии, немцы до последнего момента были уверены, что это был отвлекающий маневр.А когда на плацдарме собрались 40 дивизий, они закопались под прикрытием безумного авиационного зонтика так, что выбивать их оттуда было уже поздно. Когда Роммель получил приказ атаковать, он получил удары по мостам и растянутым колоннам. Гитлер в гневе казнил фон Рённе, но это не помогло.Поэтому высадка в Нормандии – это не результат грамотной дезинформации западных спецслужб. Просто в "Абвере" сидел "крот", который сливал информацию. Это подтверждает тот факт, что после казни фон Рённе у союзников иссяк поток достоверных сведений. Иначе они бы не высадили десантников в Арнеме на голову эсэсовцев и не пропустили бы удар в Арденнах.А на восточном фронте было гораздо интереснее. Жуков вместе с Коневым и Ватутиным перебили всю бронированную немецкую посуду на Украине, а потом был сделан хитрый ход.Операция "Багратион" проводилась без танковых армий. Немцы же привыкли, что основные удары наносились силами танковых армий. У нас на тот момент их было шесть. Но в район Витебска для наступления на Минск была переброшена только одна. Все остальные остались на Украине. И когда наши ударили в Белоруссии, они ударили танковыми корпусами и бригадами, а также большими массами пехоты. В итоге группа армии "Центр" погибла.Получается, что Гитлер должен был обороняться серьезными силами против нас, чтобы действовать против союзников в Нормандии. Но у него и нас сдержать не получилось, и свои же его предали. Именно на этом этапе наступил коренной перелом в войне.Потому что если бы под Нарвой зимой-весной 1944 года нашим бойцам сказали, что через год они будут в Берлине, они бы покрутили пальцем у виска. Потому что немец был силен до последнего.- Сейчас что-то может стать таким "Багратионом"? Или без него обойдемся?- Я не люблю эти глобальные рубки.Надо уничтожать противника на дистанции, не глядя ему в глаза. Мы подтянули дальнобойные системы и авиацию. Даже президент отметил хорошую работу самолетов и вертолетов. Не нужны нам генеральные наступления. 21 век на дворе. Надо воевать современными средствами, грамотно вкрапляя туда действия пехоты. Не надо рассчитывать, что действия пехоты поддержат современные средства.Мы за 1,5 года СВО увидели, что у нас адекватное военно-политическое руководство. Можно сколько угодно ругать Минобороны, но мы не пережили ни одного разгрома с котлами и десятками тысяч пленных. Мы воюем так, как получается. Потому что такой войны еще не было никогда. Да, что-то похожее было в Карабахе, но на фоне СВО – это детский сад.Я не могу рассуждать о переломе в войне просто в силу отсутствия информации. И это хорошо, что у меня как у обывателя ее нет. Это значит, что все серьезно и засекречено. Понятно, что сюрпризы от ВСУ будут. Но пока мы грамотно отбиваем их наступление, нанося противнику еще и моральный ущерб в виде побитых "Леопардов" и "Брэдли".Отстаньте от военных. К ним даже президент не лезет. А у нас каждый военкор считает себя в праве порассуждать, чего не хватает Лапину или Кузовлеву.Наша страна воюет. Воюющей стране нужен крепкий тыл. А надежный тыл – это не только ВПК и гуманитарка. Это наш здравый смысл в обычной жизни и в том, как надо себя вести в социальных сетях.

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, сво, великая отечественная война, владимир путин, сталин, адольф гитлер, жуков, украина, курская битва, тигры, леопарды, запорожье