https://ukraina.ru/20230622/1047474406.html

Украинский провал: что дальше? Ищенко о том, пойдёт ли Киев на провокации с грязной бомбой. ВИДЕО

Украинский провал: что дальше? Ищенко о том, пойдёт ли Киев на провокации с грязной бомбой. ВИДЕО - 22.06.2023 Украина.ру

Украинский провал: что дальше? Ищенко о том, пойдёт ли Киев на провокации с грязной бомбой. ВИДЕО

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге рассказал о вероятности провокаций со стороны Киева с использованием грязной ядерной бомбы

2023-06-22T12:01

2023-06-22T12:01

2023-06-22T12:01

ростислав ищенко

киев

грязная бомба

ядерное оружие

видео

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ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, киев, грязная бомба, ядерное оружие, видео, видео