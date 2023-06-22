https://ukraina.ru/20230622/1047446045.html

Трагедия 1941 года: в чём причина поражений?

Трагедия 1941 года: в чём причина поражений? - 22.06.2023 Украина.ру

Трагедия 1941 года: в чём причина поражений?

Каждый раз, когда вспоминаются события 22 июня 1941 года, возникает вопрос – как же мы смогли так проиграть? Ведь действительно – приграничное сражение 1941 года закончилось небывалым разгромом. Немецкие войска вклинились в территорию СССР на 300-500 км., только пленными Красная армия потеряла почти миллион человек.

2023-06-22T18:00

2023-06-22T18:00

2023-06-22T18:00

история

история

история украины

история ссср

великая отечественная война

22 июня 1941 года

1941

красная армия

ркка

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103216/13/1032161352_0:36:900:542_1920x0_80_0_0_d77c48da29fa606037f353089268ab61.jpg

Между тем, внешне предвоенная ситуация не выглядела трагической. Соотношение сил отнюдь не предвещало быстрого разгрома. Выделенная для первой фазы "Барбароссы" армия III Рейха и его союзников насчитывала 4,4 млн солдат при 4,4 тыс. танков и 4,8 тыс. самолётов. Численность РККА в приграничных округах – 3 млн при 15,7 тыс. танков и 10,7 тыс. самолётов.В советские времена принято было преуменьшать советское техническое превосходство, включая в перечень только современные танки и самолёты. Однако, у Германии не было ничего сравнимого с танками КВ и Т-34, а новые советские самолёты если и не превосходили немецкие, то были вполне конкурентоспособны.Разумеется, были системные проблемы, касающиеся связи, разведки, снабжения, эвакуации и ремонта техники, низкого профессионализма командиров (с точно такими же проблемами мы столкнулись в начале СВО), но сами по себе они к разгрому не вели. Даже отсутствие у РККА боевого опыта (а солдат бывший в бою и солдат в бою не бывший это два разных солдата) не было столь уж критичным.Понимание этого давало почву для разного рода криптоисторических теорий, вроде концепции Виктора Суворова и его многочисленных последователей.Тем не менее, ничего особенно загадочного в причинах поражения нет. Главная проблема состояла в отставании в стратегическом развёртывании.На 22 июня 1941 года немецкая армия была отмобилизована, укомплектована по штатам военного времени и была сосредоточена в соответствии с планом операции.РККА в это же время находилась в движении – она только проводила сосредоточение в соответствии с планом прикрытия государственной границы. Достаточно вспомнить, что штаб Киевского особого военного округа превратился в штаб Юго-Западного фронта в процессе переезда из Киева в Тернополь, что предопределило частичную утрату управления войсками.Сами же войска были разорваны на три части.Во-первых, это дивизии, расположенные непосредственно на границе. Они действовали в основном неплохо, но только если не попадали под каток главного удара. Например, 41-я дивизия генерал-майора Георгия Микушева в течение пяти дней обороняла Рава-Русский укрепрайон и отступила только при угрозе окружения.Проблема в том, что было их немного – всего 40, к тому же в штатах мирного, а не военного времени (8-10 тыс. против 14 тыс.). В целом (не только на направлениях главного удара) у немцев было огромное превосходство в силах, даже при том, что немецкие войска вступали в бой, конечно, не одновременно. Кстати, при протяжённости границ в 2000 км. на дивизию приходилось 50 км., в то время как по уставу на дивизию военного времени должно было приходиться 12 км. При плотностях 200 человек на километр можно нести только гарнизонно-караульную службу, а наши войска ухитрялись не только обороняться, но даже атаковать...Во-вторых, это соединения, выдвигавшиеся из глубины территории страны.Они банальным образом не успевали на помощь первому эшелону. Заранее их к границе не перебросили, чтобы не провоцировать противника, а дальше сработал фактор транспортных проблем. Достаточно вспомнить казус 9-го механизированного корпуса, командир которого, генерал-лейтенант Константин Рокоссовский, под свою ответственность приказал вскрыть окружные склады и посадил свою пехоту на грузовики.Но ведь проблема так не решалась – не была проведена мобилизация, не были получены автомобили и трактора из народного хозяйства… А, допустим, скоростные артиллерийские тягачи в СССР были только для малокалиберных артсистем.Для понимания: "каждый 10-й человек в действующей армии – водитель машины. На 4,2 млн. человек (общая численность армии) – 420 тыс. машин" (начальник Генштаба ОКХ генерал-полковник Франц Гальдер). Между тем, во всей РККА на 22 июня было 272 тысячи автомобилей, уже после начала мобилизации поступило ещё 234 тыс. На практике в 43 танковой дивизии 19-го мехкорпуса вместо 1360 автомашин по штату было всего 630 (на ходу – 480). Вместо 83 тракторов по штату было всего 15. В реальности танкам дивизии пришлось воевать без поддержки пехоты и артиллерии.В-третьих, это части, которые выдвигались из глубинных округов.Например – 16 армия Сибирского военного округа Михаила Лукина, которая первоначально направлялась в Шепетовку, но после разгрома Западного фронта была направлен под Смоленск. Сам Лукин, ехавший впереди армии, возглавил оперативную группу ЮЗФ сыгравшей большую роль в срыве темпов немецкого наступления на Украине.Все эти три части Красной Армии сражались отдельно друг от друга, причем противник превосходил каждый из этих эшелонов в силах и средствах. Ну а исход сражений зачастую решают не полководческие таланты, и не степень подготовленности армии, а математика. Как говаривал Бонапарт (на самом деле – маршал Франции Жак д' Эстамп дела Ферте, но не суть) – "бог всегда на стороне больших батальонов".Причины же того, что СССР задержался в стратегическом развёртывании носили политический характер. Советское руководство до последнего момента пыталось не дать начаться европейской войне, а потом – не дать втянуть в неё Союз. Не то, чтобы эти попытки были обречены на провал, но после неудачной Зимней войны СССР никто не рассматривал в качестве серьёзной силы, а нападение Гитлера преследовало целью исключить поддержку Советским Союзом Великобритании.

https://ukraina.ru/20220622/1034206345.html

https://ukraina.ru/20230509/1045975241.html

https://ukraina.ru/20220509/1033930408.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история украины, история ссср, великая отечественная война, 22 июня 1941 года, 1941, красная армия, ркка, германия, адольф гитлер, сталин