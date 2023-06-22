https://ukraina.ru/20230622/1047446045.html
Трагедия 1941 года: в чём причина поражений?
Трагедия 1941 года: в чём причина поражений? - 22.06.2023 Украина.ру
Трагедия 1941 года: в чём причина поражений?
Каждый раз, когда вспоминаются события 22 июня 1941 года, возникает вопрос – как же мы смогли так проиграть? Ведь действительно – приграничное сражение 1941 года закончилось небывалым разгромом. Немецкие войска вклинились в территорию СССР на 300-500 км., только пленными Красная армия потеряла почти миллион человек.
2023-06-22T18:00
2023-06-22T18:00
2023-06-22T18:00
история
история
история украины
история ссср
великая отечественная война
22 июня 1941 года
1941
красная армия
ркка
германия
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Между тем, внешне предвоенная ситуация не выглядела трагической. Соотношение сил отнюдь не предвещало быстрого разгрома. Выделенная для первой фазы "Барбароссы" армия III Рейха и его союзников насчитывала 4,4 млн солдат при 4,4 тыс. танков и 4,8 тыс. самолётов. Численность РККА в приграничных округах – 3 млн при 15,7 тыс. танков и 10,7 тыс. самолётов.В советские времена принято было преуменьшать советское техническое превосходство, включая в перечень только современные танки и самолёты. Однако, у Германии не было ничего сравнимого с танками КВ и Т-34, а новые советские самолёты если и не превосходили немецкие, то были вполне конкурентоспособны.Разумеется, были системные проблемы, касающиеся связи, разведки, снабжения, эвакуации и ремонта техники, низкого профессионализма командиров (с точно такими же проблемами мы столкнулись в начале СВО), но сами по себе они к разгрому не вели. Даже отсутствие у РККА боевого опыта (а солдат бывший в бою и солдат в бою не бывший это два разных солдата) не было столь уж критичным.Понимание этого давало почву для разного рода криптоисторических теорий, вроде концепции Виктора Суворова и его многочисленных последователей.Тем не менее, ничего особенно загадочного в причинах поражения нет. Главная проблема состояла в отставании в стратегическом развёртывании.На 22 июня 1941 года немецкая армия была отмобилизована, укомплектована по штатам военного времени и была сосредоточена в соответствии с планом операции.РККА в это же время находилась в движении – она только проводила сосредоточение в соответствии с планом прикрытия государственной границы. Достаточно вспомнить, что штаб Киевского особого военного округа превратился в штаб Юго-Западного фронта в процессе переезда из Киева в Тернополь, что предопределило частичную утрату управления войсками.Сами же войска были разорваны на три части.Во-первых, это дивизии, расположенные непосредственно на границе. Они действовали в основном неплохо, но только если не попадали под каток главного удара. Например, 41-я дивизия генерал-майора Георгия Микушева в течение пяти дней обороняла Рава-Русский укрепрайон и отступила только при угрозе окружения.Проблема в том, что было их немного – всего 40, к тому же в штатах мирного, а не военного времени (8-10 тыс. против 14 тыс.). В целом (не только на направлениях главного удара) у немцев было огромное превосходство в силах, даже при том, что немецкие войска вступали в бой, конечно, не одновременно. Кстати, при протяжённости границ в 2000 км. на дивизию приходилось 50 км., в то время как по уставу на дивизию военного времени должно было приходиться 12 км. При плотностях 200 человек на километр можно нести только гарнизонно-караульную службу, а наши войска ухитрялись не только обороняться, но даже атаковать...Во-вторых, это соединения, выдвигавшиеся из глубины территории страны.Они банальным образом не успевали на помощь первому эшелону. Заранее их к границе не перебросили, чтобы не провоцировать противника, а дальше сработал фактор транспортных проблем. Достаточно вспомнить казус 9-го механизированного корпуса, командир которого, генерал-лейтенант Константин Рокоссовский, под свою ответственность приказал вскрыть окружные склады и посадил свою пехоту на грузовики.Но ведь проблема так не решалась – не была проведена мобилизация, не были получены автомобили и трактора из народного хозяйства… А, допустим, скоростные артиллерийские тягачи в СССР были только для малокалиберных артсистем.Для понимания: "каждый 10-й человек в действующей армии – водитель машины. На 4,2 млн. человек (общая численность армии) – 420 тыс. машин" (начальник Генштаба ОКХ генерал-полковник Франц Гальдер). Между тем, во всей РККА на 22 июня было 272 тысячи автомобилей, уже после начала мобилизации поступило ещё 234 тыс. На практике в 43 танковой дивизии 19-го мехкорпуса вместо 1360 автомашин по штату было всего 630 (на ходу – 480). Вместо 83 тракторов по штату было всего 15. В реальности танкам дивизии пришлось воевать без поддержки пехоты и артиллерии.В-третьих, это части, которые выдвигались из глубинных округов.Например – 16 армия Сибирского военного округа Михаила Лукина, которая первоначально направлялась в Шепетовку, но после разгрома Западного фронта была направлен под Смоленск. Сам Лукин, ехавший впереди армии, возглавил оперативную группу ЮЗФ сыгравшей большую роль в срыве темпов немецкого наступления на Украине.Все эти три части Красной Армии сражались отдельно друг от друга, причем противник превосходил каждый из этих эшелонов в силах и средствах. Ну а исход сражений зачастую решают не полководческие таланты, и не степень подготовленности армии, а математика. Как говаривал Бонапарт (на самом деле – маршал Франции Жак д' Эстамп дела Ферте, но не суть) – "бог всегда на стороне больших батальонов".Причины же того, что СССР задержался в стратегическом развёртывании носили политический характер. Советское руководство до последнего момента пыталось не дать начаться европейской войне, а потом – не дать втянуть в неё Союз. Не то, чтобы эти попытки были обречены на провал, но после неудачной Зимней войны СССР никто не рассматривал в качестве серьёзной силы, а нападение Гитлера преследовало целью исключить поддержку Советским Союзом Великобритании.
https://ukraina.ru/20220622/1034206345.html
https://ukraina.ru/20230509/1045975241.html
https://ukraina.ru/20220509/1033930408.html
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
история, история украины, история ссср, великая отечественная война, 22 июня 1941 года, 1941, красная армия, ркка, германия, адольф гитлер, сталин
Трагедия 1941 года: в чём причина поражений?
Каждый раз, когда вспоминаются события 22 июня 1941 года, возникает вопрос – как же мы смогли так проиграть? Ведь действительно – приграничное сражение 1941 года закончилось небывалым разгромом. Немецкие войска вклинились в территорию СССР на 300-500 км., только пленными Красная армия потеряла почти миллион человек.
Между тем, внешне предвоенная ситуация не выглядела трагической. Соотношение сил отнюдь не предвещало быстрого разгрома. Выделенная для первой фазы "Барбароссы" армия III Рейха и его союзников насчитывала 4,4 млн солдат при 4,4 тыс. танков и 4,8 тыс. самолётов. Численность РККА в приграничных округах – 3 млн при 15,7 тыс. танков и 10,7 тыс. самолётов.
В советские времена принято было преуменьшать советское техническое превосходство, включая в перечень только современные танки и самолёты. Однако, у Германии не было ничего сравнимого с танками КВ и Т-34, а новые советские самолёты если и не превосходили немецкие, то были вполне конкурентоспособны.
Разумеется, были системные проблемы, касающиеся связи, разведки, снабжения, эвакуации и ремонта техники, низкого профессионализма командиров (с точно такими же проблемами мы столкнулись в начале СВО), но сами по себе они к разгрому не вели. Даже отсутствие у РККА боевого опыта (а солдат бывший в бою и солдат в бою не бывший это два разных солдата) не было столь уж критичным.
Понимание этого давало почву для разного рода криптоисторических теорий, вроде концепции Виктора Суворова и его многочисленных последователей.
Тем не менее, ничего особенно загадочного в причинах поражения нет. Главная проблема состояла в отставании в стратегическом развёртывании.
На 22 июня 1941 года немецкая армия была отмобилизована, укомплектована по штатам военного времени и была сосредоточена в соответствии с планом операции.
РККА в это же время находилась в движении – она только проводила сосредоточение в соответствии с планом прикрытия государственной границы. Достаточно вспомнить, что штаб Киевского особого военного округа превратился в штаб Юго-Западного фронта в процессе переезда из Киева в Тернополь, что предопределило частичную утрату управления войсками.
Сами же войска были разорваны на три части.
Во-первых, это дивизии, расположенные непосредственно на границе. Они действовали в основном неплохо, но только если не попадали под каток главного удара. Например, 41-я дивизия генерал-майора Георгия Микушева в течение пяти дней обороняла Рава-Русский укрепрайон и отступила только при угрозе окружения.
Проблема в том, что было их немного – всего 40, к тому же в штатах мирного, а не военного времени (8-10 тыс. против 14 тыс.). В целом (не только на направлениях главного удара) у немцев было огромное превосходство в силах, даже при том, что немецкие войска вступали в бой, конечно, не одновременно. Кстати, при протяжённости границ в 2000 км. на дивизию приходилось 50 км., в то время как по уставу на дивизию военного времени должно было приходиться 12 км. При плотностях 200 человек на километр можно нести только гарнизонно-караульную службу, а наши войска ухитрялись не только обороняться, но даже атаковать...
Во-вторых, это соединения, выдвигавшиеся из глубины территории страны.
Они банальным образом не успевали на помощь первому эшелону. Заранее их к границе не перебросили, чтобы не провоцировать противника, а дальше сработал фактор транспортных проблем. Достаточно вспомнить казус 9-го механизированного корпуса, командир которого, генерал-лейтенант Константин Рокоссовский, под свою ответственность приказал вскрыть окружные склады и посадил свою пехоту на грузовики.
Но ведь проблема так не решалась – не была проведена мобилизация, не были получены автомобили и трактора из народного хозяйства… А, допустим, скоростные артиллерийские тягачи в СССР были только для малокалиберных артсистем.
Для понимания: "каждый 10-й человек в действующей армии – водитель машины. На 4,2 млн. человек (общая численность армии) – 420 тыс. машин" (начальник Генштаба ОКХ генерал-полковник Франц Гальдер). Между тем, во всей РККА на 22 июня было 272 тысячи автомобилей, уже после начала мобилизации поступило ещё 234 тыс. На практике в 43 танковой дивизии 19-го мехкорпуса вместо 1360 автомашин по штату было всего 630 (на ходу – 480). Вместо 83 тракторов по штату было всего 15. В реальности танкам дивизии пришлось воевать без поддержки пехоты и артиллерии.
В-третьих, это части, которые выдвигались из глубинных округов.
Например – 16 армия Сибирского военного округа Михаила Лукина, которая первоначально направлялась в Шепетовку, но после разгрома Западного фронта была направлен под Смоленск. Сам Лукин, ехавший впереди армии, возглавил оперативную группу ЮЗФ сыгравшей большую роль в срыве темпов немецкого наступления на Украине.
Все эти три части Красной Армии сражались отдельно друг от друга, причем противник превосходил каждый из этих эшелонов в силах и средствах. Ну а исход сражений зачастую решают не полководческие таланты, и не степень подготовленности армии, а математика. Как говаривал Бонапарт (на самом деле – маршал Франции Жак д' Эстамп дела Ферте, но не суть) – "бог всегда на стороне больших батальонов".
Причины же того, что СССР задержался в стратегическом развёртывании носили политический характер. Советское руководство до последнего момента пыталось не дать начаться европейской войне, а потом – не дать втянуть в неё Союз. Не то, чтобы эти попытки были обречены на провал, но после неудачной Зимней войны СССР никто не рассматривал в качестве серьёзной силы, а нападение Гитлера преследовало целью исключить поддержку Советским Союзом Великобритании.