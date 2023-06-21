https://ukraina.ru/20230621/1047444395.html

Напугали левых, порадовали неонацистов: зачем Украина назначила скандалиста Мельника послом в Бразилии

Напугали левых, порадовали неонацистов: зачем Украина назначила скандалиста Мельника послом в Бразилии - 21.06.2023 Украина.ру

Напугали левых, порадовали неонацистов: зачем Украина назначила скандалиста Мельника послом в Бразилии

20 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении новых глав украинских дипмиссий в трех странах. Особое внимание приковано к Бразилии, поскольку туда едет посол, претендующие на звание самого скандального представителя МИД Украины – Андрей Мельник

2023-06-21T16:04

2023-06-21T16:04

2023-06-21T16:25

эксклюзив

украина

бразилия

андрей мельник

посол

дипломатические отношения

россия

брикс

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Неспроста в Бразилию решено направить такого матёрого, одиозного и решительного дипломата – в интервью американскому изданию The Wall Street Journal глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев, хоть и не нуждается в посредниках для переговоров с Москвой, хочет привлечь к "мирному плану" Зеленского, предусматривающему вывод войск РФ со всей территории Украины, Бразилию и Индию.Сам Ермак уже лично пообщался с высокопоставленными чиновниками этих двух государств, чтобы убедить их принять участие в мирном саммите.В то же время у нового украинского посла есть ещё одна важная миссия. "Учитывая, что Бразилия в структуре БРИКС занимает одно из ведущих мест и поддерживает Россию по всем направлениям, задача, которую будет выполнять Мельник, — это настроить Бразилиа против Москвы", – уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.Мельник – недипломатичный кадр МИД УкраиныБез преувеличения всемирную известность Мельник получил в период работы послом Украины в Германии. Только не как высококвалифицированный и талантливый дипломат, которому удалось укрепить двусторонние отношения и преодолеть все проблемные моменты между своей страной и страной пребывания, а напротив – как скандалист, автор выходок, не присущих дипломатическим работникам.На ум сразу приходит случай, когда украинский посол заявил в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, что "изображать из себя обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному", когда глава правительства отказался ехать в Киев после того, как Зеленский отказался принять с визитом президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера в составе делегации стран ЕС, уличив его в связях с Россией.Однако дело не ограничивалось только этой историей. К слову, про федеративного президента Мельник также высказывался нелицеприятно: "[Тесные связи с Россией] остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло. У Штайнмайера за десятилетия была создана паутина контактов с Россией. В это вовлечены многие люди, которые сейчас играют главную роль в коалиции".Не скрывал претензий посол насчёт нежелания властей Германии поставлять ВСУ тяжёлое вооружение. В мае 2022 года Мельник заявил, что Шольцу "не хватает мужества и лидерства", и "в военном отношении Берлин просто подводит Киев". А для большего эффекта опубликовал в Twitter картинку с изображением улитки с приклеенным к ней патроном, подписав "немецкое оружие для Украины уже в пути".Позже, в июне, он назвал отказ руководства ФРГ поставлять Украине танки Leopard-1 и БМП Marder "позором, который войдёт в историю".Кроме того, в интервью местной газете Bild Мельник упрекнул Германию в плохом отношении к украинским беженцам, заявив, что большинство из них уезжают, "не получив должного гостеприимства". Хотя, по словам главы МВД ФРГ Нэнси Фезер, страна приняла более 1 миллионов человек, при этом 8 из 10 беженцев, прибывших в Германию в 2022 году, были с Украины.Группу немецких учёных, журналистов, художников, бывших дипломатов, опубликовавших в газете Die Zeitо открытое письмо с призывом к Западу содействовать прекращению конфликта на Украине путём переговоров, а не наращивания поставок оружия, Мельник обозвал "кучкой псевдоинтеллектуальных неудачников" и предложил им "катиться к черту со своими дефективными советами".Лула вам не Шольц – терпеть не будетОтправляясь в новую загранкомандировку, Мельник должен отдавать себе отчёт, в какой стране ему предстоит работать и главное – кто ею управляет.В 2022 году спустя 12 лет к власти в Бразилии вернулся Луис Инасиу Лула да Силва, которого больше половины респондентов – 51% – опроса социологической службы Datafolha назвали лучшим президентом, когда-либо правившим в Бразилии.Лула да Силва не боится отстаивать свою позицию, даже если для этого нужно пойти наперекор всему Западу и конкретно Соединённым Штатам. Он прямым текстом уличил американцев в поощрении боевых действий на Украине и вообще много критиковал Вашингтон на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином весной 2023-го, после чего индийский портал TFIGlobal написал, что "Бразилия объявила войну США, поддержав начатую Россией борьбу с их миропорядком"."С одной стороны, господин Мельник обладает неплохими способностями убеждать, но эти способности в основном работают в рамках условно европейского менталитета. Если он такими же способами будет убеждать Лулу, то в Бразилии это хамство вряд ли сработает, потому что убеждение на грани хамства в латиноамериканских государствах воспринимается не так, как в европейских, и может возыметь обратный эффект. Если он будет убеждать в духе "обиженной ливерной колбасы", то шансов нет", – предупредил профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец.В случае с Лулой приёмы, которые Мельник использовал относительно Шольца, не прокатят: это канцлер и остальные представители руководства ФРГ предпочли закрыть глаза на выходку украинского посла, сделать вид, что ничего из ряда вон выходящего не произошло, лишь бы ни портить двусторонние отношения и не дискредитировать Киев. Президент Бразилии терпеть подобного точно не будет.В отличие от Шольца, который в конце концов не выдержал натиска США и партнёров по ЕС и одобрил поставки Украине танков Leopard-2, Лула да Силва, как и обещал, не вводил никаких санкций против России за проведение СВО.План Лулы на УкраинуОфициальный Киев хочет склонить Бразилию на свою сторону в нынешнем украинском кризисе, но у Лулы да Силвы есть чёткое понимание происходящего и своё видение, как выйти из сложившейся ситуации.В интервью журналу The Time 4 мая 2022 года нынешний глава государства заявил, что вместо всё большего разжигания конфликта и ненависти к президенту РФ Владимиру Путину, что никак не решает проблему, нужно достичь соглашения. Лула да Силва выразил уверенность, что Зеленский хотел войны, иначе должен был продолжать переговоры, а не выступал бы по видеосвязи перед парламентами западных стран, как будто ведёт политическую кампанию.Сразу после вступления в должность президент Бразилии выразил готовность стать посредником между Москвой и Киевом, а также выступил с инициативой сформировать международный формат из стран, не втянутых в украинский конфликт, для выработки плана мирного урегулирования. России. На уступки, по его убеждению, должны идти обе конфликтующие стороны, при этом вопрос о статусе Крыма обсуждению не подлежит, подчеркнул Лула да Силва, хотя решение российских властей о проведении СВО он не одобряет.За скорейшее урегулирование украинского кризиса бразильский лидер выступает по многим причинам. Прежде всего, эта ситуация оказала негативный эффект на продовольственную безопасность и энергообеспечение развивающихся стран, а борьба с голодом и преодоление бедности – одни из ключевых задач, которые Лула да Силва обозначил для своего третьего президентского срока. Кроме того, сейчас происходит формирование нового миропорядка, в котором Латинская Америка может стать полноценным центром и перестать быть просто подбрюшьем США. И в конце концов, в этом конфликте участвует один из ключевых партнёров Бразилии как на двусторонней основе, так и по форматам БРИКС, G20, Евразийский экономический союз – Россия.Мельник – страх и ужас бразильского обществаНовость о предстоящем назначении Мельника послом Украины в Бразилии насторожила многих бразильцев.По словам юриста, правозащитницы, политического эксперта в области российско-бразильских отношений Тани Мандарину, бывшей международным наблюдателем на референдуме по воссоединению с РФ в Донбассе в сентябре 2022 года, бразильцев больше всего беспокоит, что Мельник попытается сделать всё, чтобы подорвать единство БРИКС и стравить Россию и Бразилию. Также беспокоят его нацистские взгляды: в период работы послом в Германии он сравнивал Степана Бандеру с Робин Гудом, а немецких политиков, призывавших Киев к миру, посылал к чёрту."Дипломат, который утверждает, что Крым — это Украина и что полуостров никогда не принадлежал России, как мне кажется, имеет намерения не мира, а войны. Я вижу опасность в этом назначении. Прогрессивные и левые граждане Бразилии, как и я, напуганы, что радует крайне правых граждан Бразилии. У нас достаточно неонацистов здесь, нам не нужно привозить новых. Юг Бразилии, к сожалению, представляет собой регион, где проживают тысячи людей, симпатизирующих неонацизму. В новостях сообщается о существовании 530 неонацистских ячеек, сосредоточенных на юге и юго-востоке страны", – заявила она в интервью изданию "ПолитЭксперт".Мандарину предпочла бы, чтобы Мельник совмещал должность посла со своей прежней должностью заместителя главы МИД Украины – тогда бы он не находился в Бразилии постоянно, но, судя по заявлениям в соцсетях дипломата, становится ясно, что сближение с Латинской Америкой является коварным планом, добавляет юрист."Я не видела, чтобы президент публично давал оценку фигуре Мельника, но в стране уже набирает обороты движение #RecusaLula, которое намерено просить Лулу да Силва отказаться от такого дипломата. Я тоже выступаю за то, чтобы согласие о назначении Мельника послом было отозвано. Человек, который возлагает цветы на могилу Бандеры и называет его героем, способен творить куда более плохие вещи на Глобальном Юге", – продолжила она.Бразилия выдала агреман на назначение Мельника новым послом Украины ещё 11 мая, так что вряд ли сейчас Лула да Силва откажется принимать у него верительную грамоту уже в Бразилиа.Тем не менее, командировка в Бразилию может быть гораздо скоротечнее, чем рассчитывает Мельник, считают эксперты. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин не исключает, что Бразилия – дружественная России страна – уже через год попросит украинского посла удалиться, если он продолжит вести себя в прежнем духе.Эту точку зрения разделяет Виктор Водолацкий: едва Бразилия ли будет терпеть такого одиозного деятеля, поэтому Мельник не сможет долго продержаться на должности посла, особенно учитывая настрой президента Бразилии."Скорее всего, его быстро отправят восвояси", — предположил депутат Госдумы.

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https://ukraina.ru/20230418/1045446174.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, бразилия, андрей мельник, посол, дипломатические отношения, россия, брикс