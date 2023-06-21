https://ukraina.ru/20230621/1047357499.html

Армен Гаспарян о том, кто будет спасать Украину, если там будет вспышка холеры

Армен Гаспарян о том, кто будет спасать Украину, если там будет вспышка холеры - 21.06.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян о том, кто будет спасать Украину, если там будет вспышка холеры

Анализ текущих событий не дает ответа на вопрос, сможет ли в будущем Украина сохраниться как государство, считает российский публицист и радиоведущий , член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

2023-06-21T05:30

2023-06-21T05:30

2023-06-21T05:30

интервью

армен гаспарян

сво

украина

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. - Армен, вопрос о Петербургском международном экономическом форуме. Имеет ли данное мероприятие повышенный интерес со стороны стран-участников в текущей обстановки в мире, насколько необходим такой форум именно в этом году?– Это очень важная площадка и для сверки часов, и для заключения новых экономических договоров, да и вообще для демонстрации того, что жизнь не заканчивается условно акваторией Белого дома.Мы много чего увидели на этом международном Петербургском экономическом форуме, причем в самых разных отраслях, начиная от политики, заканчивая историей и культурой.Конечно, выступление президента – это очень знаковая история, в том числе потому, что Владимир Владимирович опять много говорил по поводу истории. Я надеюсь, что его можно хоть сейчас услышать, потому что, конечно, это вообще полная катастрофа, ощущение, что ты находишься в каком-то таком фарсовом римейке двадцатых-тридцатых годов столетней давности.Вот эти все заявления, эти все действия (Запада - Ред.) – это чудовищно. На фоне этого, конечно, ПМЭФ – это такой островок здравомыслия, и островок того, что еще не все в принципе, с интеллектуальной точки зрения потеряно.Потому что, конечно, иной день смотришь новости, и думаешь, ну как вообще это все может быть – чудовищное абсолютно время. Но первый результат, который есть, в значительной степени превзошли те прогнозы, которые по этому поводу давались, и соответствующая реакция западных медиа по этому поводу - это тоже очень хороший маркер, что их все это категорически совсем не устраивает. Ну и славненько тогда, просто славно.– Хотелось бы поговорить о недавних заявлениях президента Белоруссии Александра Лукашенко про Стамбульских договор, аренду Крыма, ядерное оружие, и огромные потери ВСУ. О чем нам пытается сказать Александр Григорьевич, или мы чего-то не знаем?– Я думаю, там не про аренду шла речь, я думаю, что это просто очень неверная формулировка. Как вы себе представляете? Аренду собственной территории? Если еще есть какие-то примеры из мировой практики, ну, наверное, можно было бы это обсудить.Другой вопрос, что Стамбульские переговоры, они могли избавить Украину от кучи проблем. Начиная с того, что они наконец-то избавлялись от электората, который всю жизнь раздражал, потому что он всегда голосовал неправильно, с точки зрения Киева, и заканчивая избежанием тотального краха и коллапса.Теперь все увидели, что на самом деле стояло на карте. История с Каховской ГЭС – она же совсем еще не завершилась, это же только еще прелюдия к тому, что будет.Сегодня гауляйтер Вилкул заявил о том, что воды в городе (Кривом Роге - Ред.) осталось на полтора месяца, это большая проблема. Теперь вопрос, как ее решать? Вы рушили все экономические связи, вы парализовали промышленность, вы погрузили страну в хаос.Или выходка – показать ЮАР, как живет Киев (инсценировка ракетной атаки - Ред.), но даже представители Южно-Африканской Республики заявили о том, что это манипуляция. Здесь же теперь следующий вопрос возникнет - а сколько всего тогда из того, что говорит Украина, является манипуляцией?Они просто заигрались в это! В принципе, если бы тогда в Стамбуле можно было бы договориться и развести края, многое было бы уже к этому моменту хорошо. Но Британия наложила на это вето. Британии нужно выжить вместе с США все соки из Европы, а что будет с Украиной – всем абсолютно наплевать.Украина с этой точки зрения - таран против России, который будут снабжать оружием и всем прочим, а экономика при этом приказывает долго жить. Тем более, что таран этот должен приносить какие-то результаты. А какие результаты принесены? Сегодня продолжается пресловутое контрнаступление. Какой результат?Если цифры Лукашенко верны, вы представляете, тогда потери за месяц какие? А чем вы их восполнять будете?Опять же, многие не понимают, что нынешняя кампания не похожа ни на Гражданскую войну столетней давности, ни на Великую Отечественную, когда ты можешь собрать условно какую-то силищу, бросить ее, и будет там какой-нибудь результат.Нынешняя СВО – это война профессионалов, а не война мобилизованных толп, они вам ничего не дадут абсолютно. И техника стала другая, этой техникой надо уметь пользоваться. С этим тоже есть колоссальные проблемы.Стамбульские соглашения могли бы этого всего не допустить. Наши были, насколько я понимаю, настроены более, чем серьезно на этот разговор, но по хутору (киевский режим - Ред.) стало все понятно, вспомните лик Арахамии.Украина сама выбрала себе этот путь. Мы с вами здесь ничего абсолютно сделать не можем. Мы можем попереживать о том, что это получилось так, но на этом все и закончится.К огромному сожалению, украинский народ бросили в это горнило испытаний. Расчет Запада на то, что - а вдруг, русским надоест, они закончат. Никто ничего не закончит, ребята, вам президент (Путин - Ред.) об этом сказал, что мы дойдем до конца. Вопрос, какой этот конец будет потом – здесь возможны варианты, история с санитарной зоной и т.д.Сейчас лично я переживаю даже за другое. Не дай Господь там (на Украине - Ред.) будет вспышка холеры, ее каким образом надо будет локализовывать? Украинская медицина - в каком она состоянии? Мы с вами можем только гадать и читать то, что пишут сами украинцы. Если это все резюмировать кратко, то выясняется, что состояние просто адское, даже безотносительно реформы Ульяны Супрун, потому что нельзя все время воровать и ничего при этом не делать.Представьте, у вас ситуация – вспышка холеры. Как ее локализовывать? Ну что, британцы пришлют медиков? Да нет, конечно, зачем им это надо. Или американцы, или немцы.Вот же проблема! Опять же, в который раз скажу, что кроме русских это никого не волнует. Вот это все вопросы только мы обсуждаем, на "Украина.ру", "Вести ФМ", RT, "Спутник", "Россия-24, "Соловьев-лайт".Вы не найдете (в западных СМИ - Ред.) обсуждение ситуации с медициной в данном конкретном случае с холерной палочкой. Вот сегодня, думаю, (украинский политолог - Ред.) Карасев сказал, что там адовые совершенно истории, там дети с ожогами глаз, а им не оказывается нормальная медицинская помощь.Вот о чем надо говорить! Вот результат сорванных Стамбульских соглашений.Россия сделала все возможное, чтобы этого избежать. Путин все время говорит про людей, про народ, про население, но это заботит только нас, больше никого.– А вы верите в практическую возможность создания санитарной зоны, и где ее границы должны быть?– Вы знаете, это хороший вопрос. Если исходить из того, что сказал Денис Пушилин, тогда получается – в районе границ Львовской области, 500 километров.Вопрос-то в другом. Раньше любой подобного рода конфликт заканчивался неким мирным соглашением, и были вещи, которые являлись гарантами исполнения оного.А нынче непонятно, что будет являться гарантией. Это главный вопрос, который меня тревожит, потому что никакого международного права, судя по тому, что позволяет себе заявлять, например, президент Чехии, или многие другие люди – его уже в принципе не существует.Тогда, если с этой точки зрения исходить, извините, я скажу – ну, совсем тяжелая вещь – Украина как государство тогда просто перестает существовать. Или она скукоживается условно до формата каких-нибудь Закарпатских гор, клочка Львовской области и т.д. Потому что это единственный тогда, с этой точки зрения, вариант. Мне бы этого категорически не хотелось бы. Мне бы, наоборот, хотелось бы нормальную, вменяемую Украину. Вопрос в другом, она вообще возможна или нет? Вот это действительно предмет достаточно серьезного спора.Мне говорят - ну как, люди же есть нормальные, они просто боятся. Я говорю - ну хорошо, слушайте, они боятся всего, они добоялись в результате до холерной палочки. Это прикольно! Они вообще ни за что не отвечают, ни на что не влияют и даже не собираются.А как тогда при таком отношении может существовать государство? Представьте себе, у вас есть население, электорат, которому наплевать абсолютно на все. А что является фундаментом государства? Ты не в лесу. Мышка-норушка и собачка Жучка? Ну так же не бывает, наверное, население должно каким-то образом на что-то реагировать, а ему по фигу в принципе.Уничтожают Церковь – молчат. Эпидемия на носу – молчат. Заканчивается вода – молчат! Они не реагируют вообще ни на что.Зато, знаете, на что они отреагировали? На идею купить в киевское бомбоубежище в Днепропетровском районе 360 барабанов! Вам не кажется, что такому населению тогда нельзя доверять государство как таковое. Это странно просто.Я очень хочу, чтобы была нормальная, человеческая, вменяемая Украина, но я на сегодняшний момент не вижу ни единого фундамента существования ее как государства. Не симулякра, не лимитрофа, не тарана против России, а именно социального или национально ориентированного государства. Потому что сейчас Украина - антинациональное государство.Не может быть ничего национального в полном своем уничтожении. Но, к сожалению, их это все чудесным образом устраивает.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20230617/1047325358.html

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https://ukraina.ru/20230618/1047294438.html

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2023

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, армен гаспарян, сво, украина