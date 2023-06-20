https://ukraina.ru/20230620/1047423027.html

Миллион за Leopard, Буданов в эфире, "удары" по Крыму. Итоги 20 июня

Миллион за Leopard, Буданов в эфире, "удары" по Крыму. Итоги 20 июня - 20.06.2023 Украина.ру

Миллион за Leopard, Буданов в эфире, "удары" по Крыму. Итоги 20 июня

Российский военнослужащий получил награду за подбитый немецкий танк Leopard; глава ГУР Кирилл Буданов появился на публике после своего "исчезновения"; ВСУ планируют удары по Крыму

2023-06-20T18:45

2023-06-20T18:45

2023-06-20T18:46

эксклюзив

кирилл буданов

leopard-2 (танк)

крым

хроники

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046914322_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bed5019774cfe80bede1d5fbebe09126.jpg.webp

Миллион за подбитый LeopardПервый российский военный, рядовой Андрей Кравцов получил премию 1 миллион рублей за подбитый немецкий танк Leopard, сообщает 20 июня Минобороны РФ.Премия была учреждена фондом предпринимателей "Забота Сибири", и вручил ее сенатор от Новосибирской области Александр Карелин, в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.Танк противника, по словам Кравцова, вел огонь по российским военным, и он выстрелил по нему из гранатомета.Предприниматели из союза "Забота Сибири" выплачивают денежные премии военнослужащим за уничтожение тяжелой военной техники ВСУ иностранного производства. Премии являются дополнительными к надбавкам Минобороны России за уничтожение или захват техники противника.В ходе украинского контрнаступления на Запорожском направлении ранее впервые были опубликованы кадры уничтоженной западной бронетехники – танков Leopard и бронемашин Bradly.В этой связи различные общественные деятели предложили инициативы награждения военнослужащих, которым удастся добыть такие трофеи.В частности, музыканты Николай Басков, Григорий Лепс и Владимир Кисилев (лидер рок-группы "Земляне") объявили о собственной премии за выведенные из строя западные танки.."Мы делаем свое дело, как считаем нужным, они делают свое. Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому, кто побывал в Донбассе и не раз", - сказал Лепс.Когда на полях начали подрываться первые украинские танки и БТРы, противник стал посылать туда по три машины разминирования, но все они тоже подрывались: это еще одно суровое предупреждение ВСУ, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец."Когда наша разведка выведала направление удара, мы заминировали этот участок густыми минными полями. Когда украинская колонна во главе с танками и машинами разминирования выдвинулась на место, она пыталась обходить эти поля справа и слева, они стали кучковаться и все равно напарывались на наши мины.Поэтому надо поблагодарить нашу разведку и саперов. А потом в действие вступали все, кто был причастен к этому бою: ударные вертолеты Ка-52 с ракетами "Вихрь", противотанковые комплексы "Корнет", а также танкисты, которых командиры правильно научили находить слабые места у "Леопардов"", - объяснил он.Кирилл Буданов появился в украинском эфиреВ течении недели в сети обсуждали, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов пропал, так как не появлялся в эфирах: Буданов достаточно медийная фигура, потому возникли слухи о его гибели или тяжелом ранении.В эфире объединенного телемарафона 20 июня Буданов появился, и прокомментировал слухи о себе:"Фейки на то и есть фейки, чтобы вызвать какую-то реакцию у аудитории", - сказал он, добавив, что пускай "люди развлекаются".Пять дней назад источник РИА Новости сообщил, что Буданов получил серьезное ранение. Российская ракета "залетела" в соседнее с кабинетом главы разведки помещение. Со ссылкой на осведомителей в ГУР источник агентства рассказал, что Буданова вывезли через Польшу на лечение в Германию.Перед появлением Буданова в эфире, замминистра иностранных дел Эмине Джапарова опубликовала фото с Будановым и послом Японии Мацудой Кунинори.Многим фото показалось подделкой: Буданов оказался иначе подстрижен, поза Кунинори выглядела не до конца естественной, а украинских комментаторов возмутило место проведения встречи: ресторан "Царское село"."Слишком московское название", - написала одна из комментаторов.В интервью изданию Украина.ру адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян назвала подобные "поиски" пропавших медийных лиц бессмысленными спекуляциями. Ранее аналогичная ситуация произошла с главкомом ВСУ Валерием Залужным, ходили слухи и об исчезновении реже мелькающего на телевидении командующего сухопутными войсками украинской армии Александра Сырского.Монтян привела в пример историю, произошедшую неделей ранее с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым: информация о его гибели появилась в украинских телеграм-каналах, но глава Чечни Рамзан Кадыров к вечеру того же дня опроверг ее."И кто его знает, что на самом деле? Может, какая-то из сторон ждет эффектного появления и ждет момента, когда это эффектное появление будет максимально эффектным, а может, действительно что-то случилось с кем-то из этих трех.Поэтому толку с этих спекуляций? Если доказательств ни того, ни другого, ни противоположного просто ни одна из сторон не предоставляет — тел не видели, живыми не показываются — сидите, люди, спекулируйте", - заключила Монтян.Удары по КрымуМинистр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ готовят удары по территории Крыма ракетами HIMARS и Storm Shadow.Министр подчеркнул, что применение этих ракет вне зоны спецоперации повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.Безопасность полуострова прокомментировалв своём телеграм-канале председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов:Часть российской элиты выбрала путь поиска переговоров с Западом, часть настаивает на достижении целей СВО и сохранении статуса полуострова, также написал Константинов."Крым надежно прикрывает Черноморский флот. На вооружении ВС РФ там шесть подводных лодок, на борту которых полтора десятка "Калибров". Они бьют на 2,5 тысяч км. В Крыму есть ПВО, танки и береговая оборона. Все это ВСУ быстро не взять, они обломают зубы", - резюмировал в интервью Украина.ру Виктор Баранец, комментируя вероятность того, что украинская армия может атаковать полуостров.

https://ukraina.ru/20230620/1047399824.html

https://ukraina.ru/20230620/1047410414.html

https://ukraina.ru/20230517/1046303267.html

https://ukraina.ru/20230620/1047420025.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, кирилл буданов, leopard-2 (танк), крым, хроники, спецоперация