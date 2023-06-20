https://ukraina.ru/20230620/1047412265.html

Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич о том, как ВСУ "развлекаются" в зоне бедствия и о том, чем занята Россия

Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич о том, как ВСУ "развлекаются" в зоне бедствия и о том, чем занята Россия - 20.06.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич о том, как ВСУ "развлекаются" в зоне бедствия и о том, чем занята Россия

Россия делает все, чтобы помочь людям, пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС, отмечает депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции "Единая Россия", секретарь регионального отделения Херсонской области и руководитель гуманитарной миссии партия "Единая Россия" в регионе Игорь Кастюкевич

2023-06-20T16:31

2023-06-20T16:31

2023-06-20T16:37

интервью

каховская гэс

чп

сво

россия

волонтеры

всу

эвакуация

днепр

единая россия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Игорь Юрьевич, поговорим о гуманитарной ситуации после уничтожения Каховской ГЭС. Как от человека, который находится на месте, хотелось бы услышать ваше мнение о масштабах трагедии и о последствиях: отдельно для людей и экологии региона.– Во-первых, я сейчас не на месте, я буквально пару дней назад… в Москве нахожусь несколько дней, но благо, что из Москвы попроще решать самые разные вопросы, с учетом того, что элементарно хотя бы связь есть.Официальная цифра погибших в результате теракта со стороны киевского режима составляет 35 человек. Из прогнозов - я думаю, что погибших будет больше.Сегодня достаточно большое количество самых разных служб – это и МЧС России, Министерство обороны, и самые разные федеральные исполнительные органы власти – занимаются ликвидацией последствий.Также ликвидацией последствий занимается и команда гуманитарной миссии партии "Единая Россия".Здесь необходимо быть на шаг, на два шага впереди, необходимо прогнозировать ту ситуацию, которая на сегодняшний момент может развернуться. Когда начался несанкционированный сброс этой воды, когда каскадно разрушилась Каховская ГЭС, мы в принципе уже в тот день занимались тем, что людей обеспечивали водой… Начались работы по обеспечению водой Ивановского, Великолепетихского и других районов левого берега Херсонской области.Уже тогда, благодаря организации военно-гражданской администрации Генического района был создан хаб, благодаря помощи партии "Единой России" – в центральный аппарат позвонил, говорю, помогайте, ребята, здесь нужна вода. Начали активно заниматься этим регионы-шефы: Адыгея, Краснодарский край и самые разные другие регионы – чтобы сбоев по воде не было.На сегодняшний момент картинка следующая: в принципе, запас воды резервный есть, начались работы Министерства строительства, начались работы по восстановлению скважин.Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит активно работу по обеззараживанию воды. Самые разные дезинфекционные мероприятия проходят, в связи с тем, что вода спала. Это ил, вся грязь, которая накопилась с верховья Новой Каховки, практически от Новой Каховки – вниз все это хозяйство пошло.Плюс, началось обезвоживание русла Днепра выше Новой Каховки, то есть, практически там спад воды. Ил, грязь, которая была на дне Днепра, которые никто сроду никогда и не чистил – все это хозяйство осталось практически на улице. Поэтому ситуация достаточно непростая, и если бы не силы и средства, которые были выделены, если бы не опыт людей, то левобережью Херсонской области грозила бы большая экологическая катастрофа.Я не знаю толком, каким образом и что там происходит на правом берегу, что происходит в Херсоне, потому что - ну нет у них (у киевского режима – Ред.) сил и средств для того, чтобы бороться с той составляющей (катастрофы – Ред.), которая сейчас в Херсоне.И мне очень жалко тех людей, которые не смогли выбраться из Херсона. Более того, я думаю, экологическая катастрофа на правой стороне коснется и Николаева, потому что подпитка воды из Днепра осуществлялась. В том числе и Николаев питался водичкой херсонской.Благо то, что мы расставили и емкости самые разные, большие емкости, мы доставили воду, организовали подвоз технической воды, введены резервные скважины, потому что вода по горизонту тоже кое-где начала падать. Поэтому, в принципе, история с водой, я думаю – дай Бог две недели, и все будет в порядке. Мы к этому были готовы заблаговременно.Поэтому сейчас с людьми ведется работа практически всех служб. Большое спасибо Министерству здравоохранения Российской Федерации, потому что выдвинулись сразу бригады врачей, которые проводят, в том числе, и диспансеризацию людей, которые приехали из зоны затопления.Чтобы было понятно: человек сидит без воды сутки или двое. Сначала он не хочет покидать свой дом, потому что надеется, что водичка мимо протечет. Но поговорка "моя хата с краю, ничего не знаю" - она здесь не работает. Поэтому кого-то где-то вывезли, и сейчас необходимо элементарно провести какое-то медицинское обследование, и т.д.Сам видел, сам знаю – наши ребята работают в пунктах временного размещения. Самое главное, чтобы люди были живы, здоровы, вот это на сегодняшний момент самое важное.– А были ли те, кто не хотел покидать свое жилье и вообще отказался от эвакуации?– Да, конечно, были – сидели на крышах и отказывались выезжать. Или были такие случаи, когда подъезжала группа спасателей, они говорили – "ты нас отсюда к соседу отвези". И такие тоже были.– Как в таких случаях справляться?– Ну, а что справляться – им уже голову не поменяешь… Доставлялись продукты питании, доставлялась вода. Ну что ж, хочешь сидеть, дружище – сиди. Причем, это не просто люди, которые совсем уже старики-старики, нет, ориентировочно возраст где-то 45-55 лет. Такие тоже были.Ну и сидят сейчас, наверное, где-то по колено, по пояс в иле, и им по-прежнему доставляют гуманитарную помощь, потому что история здесь о работе гуманитарной миссии, история работы МЧС и других служб – точно не про войну.Наша задача – сохранить людям жизни. А наверху уже, скажем так, у Всевышнего в бухгалтерии – разберутся, кто прав, а кто виноват.– Военная угроза остается, несмотря на катастрофу, несмотря на теракт, на серьезнейшую техногенную аварию. С потопом, с последствиями, казалось бы, все должны были бросить на спасение людей. Однако обстрелы продолжаются. Недавно был нанесен удар по ПВР по Арабатской стрелке ракетой "Storm Shadow" - с погибшими и ранеными в большом количестве…– Товарищ погиб у меня там. Да, это так. По автобусу треснули, обстреляли из минометов. Сейчас один из ребят, которые эвакуируются, в госпитале лежит. Все это было. Благо у вас канал называется "Украина.ру", наверняка жители Украины смотрят его. Здесь ведутся периодически целенаправленные обстрелы (ВСУ – Ред.) из кочующих минометов, которые работают на территории города Херсона.Накрывают квадратами, и водители, и стрелки этих кочующих минометов – это не жители восточной части Украины, это западные "товарищи" поляков или из Западной Украины, которые приехали поразвлечься. Направили, отредактировали коптеры - и отработали. Причем - по гражданскому населению, по мирным людям. И по тем людям, которые их эвакуируют.Я работал во многих зонах ЧС, но за последние четыре года мы плечом к плечу с МЧС, с местными администрациями работали в зонах затопления в Иркутской области, в пожарах Забайкалья и Сибири. Ситуация, которая сейчас (в зоне разрушения Каховской ГЭС – Ред.) – достаточно сложная, потому что в бронежилетах работать неудобно, и картинка такая, что вроде бы тишина… в зоне ЧС всегда тишина, когда ликвидируют последствия, только где-то помпа работает или еще что-то. А здесь в моменте этой тишины - происходит история минных прилетов. Стреляют из польских минометов в том числе, беззвучно мины прилетают.В принципе те, кто работает сейчас, ребята – это Герои с большой буквы, которые, рискуя жизнями своими, спасают людей.Это спасение людей сейчас, работа нашей гуманитарной миссии "Единой России" на всех территориях, не только в Херсонской области, но и в Запорожье, и в Донецке, Луганске – получается так, что, когда ты заходишь без оружия, чтобы вывезти семью - я сам себе часто задаю вопрос, почему мы это делаем.Вроде бы - все успешные, семьи у всех, матери, но - делают это, потому что люди ждут, верят. А те люди, которые сидят там на крыше и проводят сравнительные анализы, когда было лучше или когда было хуже – ну… что поделать. Сейчас во всех ваших вопросах и во всех моих ответах будет сквозить именно эта боль.– Есть еще одна тема – это компенсации пострадавшим. Насколько они существенны, что получают люди взамен утраченного, ведь в пунктах временного размещения, к сожалению, или к счастью, все время находиться не получится. К кому обращаться людям, которые бежали от потопа в Крым, сняли там жилье, тем более, из-за повышенного спроса, соответственно, и цены выросли, и помощи соответственно, никакой получить не могут?– Начнем с того, что людей, которые убежали от потопов в Крым, не так много. Мы контролировали ситуацию во взаимодействии с пограничниками. Мы понимали, какая ситуация здесь. Если люди от войны в Крым убегали – это была уже история прошлого года. Сейчас историй людей, которые уехали в Крым, не так много. Я бы сказал, что может быть, пара-тройка сотен человек.Для них специально существует единый колл-центр, могу номер телефона продиктовать: 8-800-301-99-99. Это единый колл-центр, куда можно обратиться, заявить о том, что ты являешься беженцем в результате наводнения, а дальше - будут разбираться.Потому что на сегодняшний момент это не просто десять тысяч людей, кому-то дали пятьдесят или сто тысяч потом. Дело в другом - это же бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков Российской Федерации, а не новогодние подарки. Поэтому там, где деньги, я считаю, должен быть четкий учет и контроль.В Херсонской области есть опыт работы с эвакуированными людьми, и я сейчас, наверное, сделаю большой подарок Татьяне Кузьмич, она замгубернатора по вопросам эвакуированных граждан. У нее работает круглосуточная горячая линия, тоже готов продиктовать номер: +7(990) 228-14-20. Вот, пожалуйста, номер телефона, куда можно позвонить и рассказать о той или иной проблеме.Я считаю, что власти сейчас готовы, первые выплаты уже пошли. Волонтеры пунктов временного размещения помогают гражданам заполнять (необходимые документы – Ред.), в том числе и гражданам Украины, которые выехали с территории, затопленной по вине киевского режима, на территории левого берега Днепра в Российской Федерации. Пожалуйста, можно обращаться по этим номерам телефона, и я уверен, вам помогут.Теперь по волонтерам. С учетом имеющегося опыта, мы волонтеров в этот раз набирали по компетенциям, то есть, в "Молодой гвардии" "Единой России" сейчас волонтеры, которые знают то, что они делают. Это не просто "принеси-подай-помоги", там есть и специалисты государственного муниципального управления, есть специалисты юридической службы, есть специалисты-психологи, есть ребята, получающие медицинское образование.Есть ребята-аниматоры, которые могут с детьми заняться и рассказать, "что такое хорошо и что такое плохо", потому что, по большому счету, дети это советское стихотворение забыли, не знали, не читали. Поэтому здесь работа ведется.По пунктам временного размещения – мы в ПВР сейчас привозим и поставляем то, что нужно непосредственно людям. Нет такой истории, что приехал КАМАЗ и привезли пятьдесят тысяч пар тапок. Здесь все идет по заявкам, везут все то, что необходимо и нужно. Постельное белье? О, появился еще дополнительный комплект постельного белья. Нужны детские игрушки – мы еще посмотрим, какие детские игрушки – развивающие нужны, командообразующие. Лучше привезти настольную игру, чем какую-нибудь пластмассовую игрушку, человека-паука. Поэтому здесь и такой подход тоже работает.Плюс, те люди, которые приезжали в самом начале, привезли около тысячи продуктовых наборов, чтобы у людей было, что покушать. Причем, наборы были розданы тем людям, которые живут не конкретно в пунктах временного размещения, а в пустующих домах. И такая практика тоже есть. Мы заселяли дома, совместно с администрацией Скадовского, Генического, Каланчакского, Новотроицкого муниципальных образований, и туда были развезены продуктовые наборы.Кроме этого, были завезены наборы с умывальными принадлежностями, с мылом, со стиральным порошком, чтобы отстираться. И потом начали завозить вещи, медикаменты. Схема отработанная, в части гуманитарной помощи, скажу без ложной скромности – мы крутые, поэтому здесь все работает.– Напоследок хотел бы спросить, что конкретно в этой миссии по ликвидации последствий является наиболее сложным, наиболее проблемным?– Сложный вопрос вы задали. Работая с людьми – ты видишь в глазах у людей слом. То есть, они сами себе внутри задают вопрос: как же так произошло, что в моменте у человека ничего не стало. То есть, у него что-то было, а тут раз - и в ноль. Это первый вопрос, наверное, самый сложный.Второй для меня вопрос – что сложно для меня? Для меня сложно говорить людям правду. То есть, лично для меня. Я думаю, что и для каждого из тех ребят, которые стоят плечом к плечу – это сложно, говорить людям правду в глаза. Ты стараешься как-то, эта фраза - "вы не переживайте, все будет хорошо", дополняется еще и другими фразами: "Вам для этого необходимо – раз, два, три, четыре, пять..." И попытаться сопровождать этих людей в дальнейшем, важно, чтобы эти люди делали то, что им говорят в рамках сопровождения.Многие люди, наверное, не верят тому, что - "а что, правда так будет"? – "Да, так будет, вам необходимо – раз, два, три, четыре, пять…". Это же люди, которые из пятнадцатикилометровой зоны, которые не выехали со своих территорий, когда их предупреждали. Это те люди, которые могли бы уже сейчас получить квартиры в регионах Российской Федерации и сейчас готовятся отводить ребенка в школу 1 сентября.И сейчас ты общаешься с человеком, который должен признать свою ошибку. Об этом по телевизору-то не говорят особо, но это именно те люди, которые должны признать свою ошибку.Вот это именно такой факт. Это, наверное, сложно. Это самая сложная зона ЧС, это самая сложная ситуация по спасению людей, с которой я сталкивался.

https://ukraina.ru/20230619/1047369179.html

https://ukraina.ru/20230619/1047367503.html

https://ukraina.ru/20230616/1047308333.html

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Роман Гнатюк

интервью, каховская гэс, чп, сво, россия, волонтеры, всу, эвакуация, днепр, единая россия