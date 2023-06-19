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В Великобритании предложили России заплатить за отмену санкций
В Великобритании предложили России заплатить за отмену санкций - 19.06.2023 Украина.ру
В Великобритании предложили России заплатить за отмену санкций
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сказал, когда власти страны отменят санкции в отношении РФ. Его слова приводит британская газета The Guardian 19 июня
2023-06-19T17:32
2023-06-19T17:32
2023-06-19T17:32
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Правительство Великобритании не собирается отменять санкции против России, пока РФ не компенсирует Украине ущерб, нанесённый в ходе боевых действий, сказал Клеверли. Британские власти приняли соответствующие поправки в местное законодательство.На Западе создаётся иллюзия того, что за всё будет платить РФ, сказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру.Россия должна оценить масштабы ущерба, который киевский режим нанёс исконно русским территориям с использованием западного вооружения, считает эксперт. Необходимо также донести эту информацию до Запада, чтобы там понимали, что за нанесённый ущерб придётся платить именно им, отметил Мухин.Подробнее можно прочитать в интервью Алексея Мухина на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230609/1047073119.html
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, великобритания, санкции, россия, украина
Новости, Зарубежье, Великобритания, санкции, Россия, Украина
В Великобритании предложили России заплатить за отмену санкций
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сказал, когда власти страны отменят санкции в отношении РФ. Его слова приводит британская газета The Guardian 19 июня
Правительство Великобритании не собирается отменять санкции против России, пока РФ не компенсирует Украине ущерб, нанесённый в ходе боевых действий, сказал Клеверли. Британские власти приняли соответствующие поправки в местное законодательство.
"Поправки в законодательстве Соединённого Королевства позволяют продлевать действие антироссийских санкций путём расширения их воздействия, чтобы подтолкнуть Россию к компенсации нанесённого Украине ущерба", – приводит слова главы британского МИД The Guardian.
На Западе создаётся иллюзия того, что за всё будет платить РФ, сказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру.
Россия должна оценить масштабы ущерба, который киевский режим нанёс исконно русским территориям с использованием западного вооружения, считает эксперт. Необходимо также донести эту информацию до Запада, чтобы там понимали, что за нанесённый ущерб придётся платить именно им, отметил Мухин.
Подробнее можно прочитать
в интервью Алексея Мухина на нашем сайте.