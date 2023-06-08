https://ukraina.ru/20230608/1047023293.html

Алексей Мухин: Когда Россия разрушит дьявольские планы ВСУ, она предъявит счет гражданам США и Британии

Алексей Мухин: Когда Россия разрушит дьявольские планы ВСУ, она предъявит счет гражданам США и Британии - 08.06.2023 Украина.ру

Алексей Мухин: Когда Россия разрушит дьявольские планы ВСУ, она предъявит счет гражданам США и Британии

Российская сторона неоднократно давала понять, что мы имеем дело с очень опасным и криминально настроенным элементом, который имеет обличие псевдогосударства Украина. И с этим всему мировому сообществу надо будет что-то делать, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

2023-06-08T12:28

2023-06-08T12:28

2023-06-08T12:28

интервью

россия

всу

каховская гэс

сша

великобритания

владимир зеленский

украина

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036282714_400:41:1993:937_1920x0_80_0_0_6be38d304b83743d03a72a371eac777a.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей Алексеевич, какие долгосрочные последствия будет иметь подрыв дамбы Каховской ГЭС?– Мы должны понимать, что речь идет о растянутом во времени теракте. Каховская ГЭС обстреливалась украинской стороной не вчера и не позавчера. Так как она находится на территории, подконтрольной РФ, ущерб ей наносился перманентно.Более того, даже западноевропейские источники зафиксировали, что уровень воды как раз перед обрушением плотины был повышен украинской стороной. То есть косвенные и прямые улики указывают на киевский режим, но власть Зеленского на голубом глазу в случившемся обвиняют Россию.Я полагаю, что западные политики, которые поспешили возложить вину на Россию, через некоторое время будут вынуждены оправдываться. Но ответственность для них должна наступить не только репутационная, но и юридическая. Потому что они своими беспочвенными обвинениями нанесли России серьезный моральный ущерб, за что должны пострадать.По той простой причине, что Запад не отказывает себе в роскоши вводить санкции по поводу и без против России и против акторов, которые действуют на ее стороне.– В продолжение темы про теракты. На днях мы узнали о подготовке украинских спецслужб терактов в России, с использованием "грязной бомбы". Почему эта новость так мало освещалась в российских СМИ и за рубежом, как будет ничего особенного не произошло?– Речь идет об оперативно-розыскных мероприятиях, которые завершились. У нас есть и свидетели, и обвиняемые, и заказчик данного теракта.Честно говоря, я весьма удивлен позицией Следственного комитета и других правоохранительных структур. Да, они обильно возбуждают уголовные дела. Здесь никаких претензий к ним нет. Но на выходе пока мы имеем только несколько приговоров против наиболее злостных "азовцев"*.И когда я очередной раз читаю новости, что Следственный комитет возбудил уголовное дело, мне уже даже не смешно. Хотелось бы видеть уже результаты. Как говорил Владимир Путин в свое время: "Посадки где?"– То есть, по сути, папка с делами копится, а люди-то одни и те же?– Я не знаю, для чего все это делается. Потому что фигуранты и подозреваемые заказчики – это одни и те же люди. Получается, что наши правоохранительные органы реализуют известную схему "убьют – приходите"? Честно говоря, раздражает подобная практика. Хотелось бы, чтобы органы от возбуждения перешли к делу.– Как вы считаете, Украина уже начала свое анонсированное наступление?– Военные эксперты и Минобороны уже признали то, что пресловутый контрнаступ уже идет несколько дней.Ему предшествовала глобальная информационная подготовка и другие мероприятия, которые свидетельствуют о том, что наступление началось. Только украинская сторона отказывается признавать это контрнаступлением, потому что с самого начала "не задалось".Раз уж им понадобилось подрывать плотину Каховской ГЭС, то явно что-то идет не по плану. Хотя военные эксперты убеждают, что и здесь есть определенный дьявольский план.Дело в том, что водяное покрытие оставило на дне минные поля и оборонительные сооружения, которые возводились российскими вооруженными силами.И подозреваю, что через некоторое время, когда вода стабилизируется и начнет снижаться, Украина начнет строить понтонные мосты, чтобы совершить тот самый пресловутый бросок к Мариуполю или к Армянску на Крым, который был просчитан российскими военными экспертами.– Часто в СМИ обсуждают, что в случае провала контрнаступления Украины Запад больше не будет выделять ей оружие.– Давайте не будем обольщаться. Вооружение и финансирование поступать будут. До тех пор, пока Украина будет вести боевые действия.Другое дело, что западным политикам будет все труднее будет объяснять выделение чудовищных средств на эти военные действия.Гражданские общества разных стран, включая США, Британию и Европу, уже задаются вопросом, а зачем вы финансируете войну. Давайте ее остановим путем отказа от поставки вооружений Украине.Казалось бы, простая логическая связь. Но мне даже интересно, как будут выкручиваться западные политики, которые являются инициаторами этого конфликта и какие последствия для них наступят в конце концов.- Все чаще наряду с наступлением и террористическими атаками звучат разговоры о перемирии. Кому это сейчас на руку? И стоит ли вообще вести переговоры с террористами?– С террористами переговоров не ведут. Российская сторона неоднократно давала понять, что мы имеем дело с очень опасным и криминально настроенным элементом, который имеет обличие псевдогосударства Украина. И с этим всему мировому сообществу надо будет что-то делать.С одной стороны, им придется нести ответственность за то, что они не только допустили, но и поощряли создание этого окологосударственного образования. С другой стороны, нужно купировать зло, которое было нанесено русским гражданам Украины, которые пострадали в результате этого фактического геноцида, а также территориям, которым нанесен серьезный ущерб, в том числе западным вооружением.Мне кажется, необходимо проводить оперативно-следственные мероприятия, оценивать ущерб и делиться масштабами этого ущерба, чтобы наши западные "партнеры" понимали, что им придется это все оплачивать. У них создана полная иллюзия, что Россия это все будет оплачивать. Нет, ребята! По итогам конфликта это будете оплачивать вы.Украина, которая сейчас по уши в долгах, не должна будет расплачиваться по счетам, как вы надеетесь. А придется это дело разруливать путем создания новых наднациональных органов – возможно, в составе ООН, возможно, не в составе ООН.Но отвечать придется. И масштаб этих разрушений должен быть доведен в том числе до граждан тех стран, которые сейчас отчасти поддерживают вооружение Украины. Платить налогоплательщикам за все эти разрушения придется из своего кармана.– Как вы считаете, какова готовность Польши стать участницей конфликта с Россией?– Она стопроцентная. И политически, и в военном смысле Польша уже готова стать участником конфликта. Она уже является участником конфликта де-факто.К сожалению, для польского государства, оно ввязалось в это из-за того, что его руководство посчитало, что настало время вернуть в том или ином виде часть территорий западной Украины, которые когда-то были польскими. Посмотрим, как это произойдет.– В случае прямого столкновения как это поменяет ситуацию на фронте? Будет ли подключаться Белоруссия в этой ситуации?– Белоруссия образует с нами единое Союзное государство. Наша военная спайка достаточно велика. Было бы странно, если бы Белоруссия не присоединилась к защите наших территорий.Тем более, что Польша непосредственно угрожает сейчас белорусским границам, формируя на них очень серьезные ударные группировки и военную инфраструктуру, которая как раз является агрессивно атакующей.– Мы часто обсуждаем, сколько еще протянет украинский конфликт. Некоторые политологи не отвечают на этот вопрос, некоторые называют какие-то цифры, год-полтора, кто-то десять лет. Возможно ли такое?– Если говорить философски – это очень долгая история. Потому что в 1950х годах мы так и не смогли полностью нейтрализовать вирусы бандеризма, который был распространен на этих территориях. Более того, деятельность Никиты Хрущева, который реабилитировал бандеровцев, нанесла очень серьезный ущерб и привела отчасти к той ситуации, которая сложилась сейчас.Мы постараемся не повторить исторических ошибок, которые были сделаны тогда. Поэтому это надолго.– Одно из самых опасных последствий – это полузатухающая фаза.– Абсолютно точно. Ни о каком перемирии речь не идет сейчас. Потому что необходимо купировать эту проблему. Болезни нужно лечить, а не скрывать симптомы, сбивая температуру. Нет, ни в коем случае. Нужно идти до конца, иначе это будет повторяться бесконечное количество раз.* Террористическая организация, запрещенная в РФ

https://ukraina.ru/20230221/1043777365.html

https://ukraina.ru/20230607/1047002918.html

https://ukraina.ru/20230608/1047010993.html

https://ukraina.ru/20230608/1047011902.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, всу, каховская гэс, сша, великобритания, владимир зеленский, украина, терроризм