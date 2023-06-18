В США раздумывают по поводу кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Соединенные Штаты Америки не уверенны в дальнейшем назначении кандидатуры главы минобороны Британии Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, сообщает газета Guardian 18 июня
В издании рассказали, что некоторые американские военные недовольны Уоллесом из-за его мер по Украине.
"У США также есть сомнения по поводу Уоллеса, некоторые в вооруженных силах недовольны тем, как он определяет темпы событий по вопросу Украины", - говорится в сообщении издания.
Газета также указывает на сведения о том, что в ЕС не хотят принимать кандидата из страны, которая не входит в блок.
Уоллесу потребуется твердое решение со стороны президента США Джо Байдена в пользу его кандидатуры, чтобы он стал генсеком на фоне подобной позиции в Евросоюзе, считают в издании.
Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.
Некоторое время назад, в газете New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в альянсе сообщили, что в Европе настаивают на том, чтобы новым генсеком НАТО стал человек из ЕС, таким образом кандидатура британского министра обороны Бена Уоллеса исключается.
18 мая, 19:32ВСУ начали применять поставленные Лондоном крылатые ракеты - УоллесВооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять поставленные Лондоном крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на совместной пресс-конференции со своим норвежским коллегой Бьорном Арильд Грамом. Трансляцию вёл телеканал Sky News 18 мая