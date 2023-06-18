https://ukraina.ru/20230618/1047346505.html

В США раздумывают по поводу кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО

В США раздумывают по поводу кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО - 18.06.2023 Украина.ру

В США раздумывают по поводу кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО

Соединенные Штаты Америки не уверенны в дальнейшем назначении кандидатуры главы минобороны Британии Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, сообщает газета Guardian 18 июня

2023-06-18T20:08

2023-06-18T20:08

2023-06-18T20:08

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В издании рассказали, что некоторые американские военные недовольны Уоллесом из-за его мер по Украине.Газета также указывает на сведения о том, что в ЕС не хотят принимать кандидата из страны, которая не входит в блок.Уоллесу потребуется твердое решение со стороны президента США Джо Байдена в пользу его кандидатуры, чтобы он стал генсеком на фоне подобной позиции в Евросоюзе, считают в издании.Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.Некоторое время назад, в газете New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в альянсе сообщили, что в Европе настаивают на том, чтобы новым генсеком НАТО стал человек из ЕС, таким образом кандидатура британского министра обороны Бена Уоллеса исключается.

https://ukraina.ru/20230518/1046347813.html

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новости, зарубежье, нато