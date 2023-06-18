https://ukraina.ru/20230618/1047343852.html

Европа ускоряет поставки оружия на Украину - СМИ

Европа ускоряет поставки оружия на Украину - СМИ - 18.06.2023 Украина.ру

Европа ускоряет поставки оружия на Украину - СМИ

Евросоюз ускоряет поставки оружия на Украину для поддержки контрнаступления Вооруженных сил страны, заявил глава европейской промышленности Тьерри Бретон в интервью газете Le Parisien 18 июня

2023-06-18T18:28

2023-06-18T18:28

2023-06-18T18:28

новости

нато

зарубежье

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047055616_550:566:3183:2047_1920x0_80_0_0_c48d0a5f63c7d38b68fbbbf7158340b8.jpg

В ближайшие 12 месяцев Евросоюз собирается передать Киеву миллион крупнокалиберных вооружений, заявил Бретон.Боевые действия на Украине ведутся в режиме высокой интенсивности и боеприпасы играют решающую роль, сообщил Бретон, добавив, что по его мнению война продлится еще несколько месяцев или даже дольше.Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО обрекла Вооруженные силы Украины (ВСУ) на уничтожение из-за высокомерного желания продемонстрировать единство Запада.Запад совершает "преступную" ошибку, отправляя солдат ВСУ обучаться в государствах-участницах НАТО, где украинцы сталкиваются с серьезной проблемой, отметил эксперт.России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в материале “Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет" в интервью , которое можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230618/1047338056.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, зарубежье, ес