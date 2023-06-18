Европа ускоряет поставки оружия на Украину - СМИ - 18.06.2023 Украина.ру
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Европа ускоряет поставки оружия на Украину - СМИ
Европа ускоряет поставки оружия на Украину - СМИ - 18.06.2023 Украина.ру
Европа ускоряет поставки оружия на Украину - СМИ
Евросоюз ускоряет поставки оружия на Украину для поддержки контрнаступления Вооруженных сил страны, заявил глава европейской промышленности Тьерри Бретон в интервью газете Le Parisien 18 июня
2023-06-18T18:28
2023-06-18T18:28
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В ближайшие 12 месяцев Евросоюз собирается передать Киеву миллион крупнокалиберных вооружений, заявил Бретон.Боевые действия на Украине ведутся в режиме высокой интенсивности и боеприпасы играют решающую роль, сообщил Бретон, добавив, что по его мнению война продлится еще несколько месяцев или даже дольше.Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО обрекла Вооруженные силы Украины (ВСУ) на уничтожение из-за высокомерного желания продемонстрировать единство Запада.Запад совершает "преступную" ошибку, отправляя солдат ВСУ обучаться в государствах-участницах НАТО, где украинцы сталкиваются с серьезной проблемой, отметил эксперт.России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в материале “Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет" в интервью , которое можно прочитать на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, нато, зарубежье, ес
Новости, НАТО, Зарубежье, ЕС

Европа ускоряет поставки оружия на Украину - СМИ

18:28 18.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" с закрытых огневых позиций в ЛНР
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Евросоюз ускоряет поставки оружия на Украину для поддержки контрнаступления Вооруженных сил страны, заявил глава европейской промышленности Тьерри Бретон в интервью газете Le Parisien 18 июня
В ближайшие 12 месяцев Евросоюз собирается передать Киеву миллион крупнокалиберных вооружений, заявил Бретон.

"Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов", – сказал он.

Боевые действия на Украине ведутся в режиме высокой интенсивности и боеприпасы играют решающую роль, сообщил Бретон, добавив, что по его мнению война продлится еще несколько месяцев или даже дольше.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО обрекла Вооруженные силы Украины (ВСУ) на уничтожение из-за высокомерного желания продемонстрировать единство Запада.
Запад совершает "преступную" ошибку, отправляя солдат ВСУ обучаться в государствах-участницах НАТО, где украинцы сталкиваются с серьезной проблемой, отметил эксперт.
России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Об этом он рассказал в материале “Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет" в интервью , которое можно прочитать на сайте Украина.ру
Президент РФ В. Путин принял лидеров ряда африканских государств
09:55
Договор России и Украины, никаких поблажек для членства в НАТО. Главное на Украине на утро 18 июняПрезидент России Владимир Путин показал договор, который украинская делегация парафировала в Стамбуле. Президент США Джо Байден отказался упрощать требования для вступления Украины в НАТО
 
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