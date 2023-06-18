https://ukraina.ru/20230618/1047343380.html
Инструкторы НАТО рассказали о подготовке солдат ВСУ
Инструкторы НАТО рассказали о подготовке солдат ВСУ - 18.06.2023 Украина.ру
Инструкторы НАТО рассказали о подготовке солдат ВСУ
Западные инструкторы Североатлантического альянса проводят для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) только краткосрочные курсы, после которых им запрещено поддерживать связь с обучаемыми, сообщила французская газета Le Monde 18 июня
2023-06-18T17:53
2023-06-18T17:53
2023-06-18T17:53
нато
новости
всу
альянс
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По информации журналистов, поражения в украинском контрнаступлении провоцирует все больше разговоров об уровне подготовки солдат ВСУ и самих натовских инструкторов, сообщает издание.Многие курсы подготовки занимали от трех недель, до двух месяцев. За это время офицерам было необходимо провести для украинских солдат всеобщее военное обучение по темам "минная война", "работа санитарных служб", "боевые действия в городских условиях", "бронетанковая разведка" и "командование объединенной механизированной боевой группировкой". Вне зависимости от опыта присланным во Францию солдатам ВСУ не хватало организации, рассказали офицеры НАТО.Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО обрекла Вооруженные силы Украины (ВСУ) на уничтожение из-за высокомерного желания продемонстрировать единство Запада.Запад совершает "преступную" ошибку, отправляя солдат ВСУ обучаться в государствах-участницах НАТО, где украинцы сталкиваются с серьезной проблемой, отметил эксперт.России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в материале “Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет" в интервью , которое можно прочитать на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, новости, всу, альянс
Инструкторы НАТО рассказали о подготовке солдат ВСУ
Западные инструкторы Североатлантического альянса проводят для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) только краткосрочные курсы, после которых им запрещено поддерживать связь с обучаемыми, сообщила французская газета Le Monde 18 июня
По информации журналистов, поражения в украинском контрнаступлении провоцирует все больше разговоров об уровне подготовки солдат ВСУ и самих натовских инструкторов, сообщает издание.
"Злые языки начинают все более свободно высказываться о качестве подготовки этих военнослужащих ВСУ. А заодно и о профессионализме тех, кто обучал их в последние месяцы, особенно во французской армии", — пояснила журналистка Элиз Венсан.
Многие курсы подготовки занимали от трех недель, до двух месяцев. За это время офицерам было необходимо провести для украинских солдат всеобщее военное обучение по темам "минная война", "работа санитарных служб", "боевые действия в городских условиях", "бронетанковая разведка" и "командование объединенной механизированной боевой группировкой". Вне зависимости от опыта присланным во Францию солдатам ВСУ не хватало организации, рассказали офицеры НАТО.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО обрекла Вооруженные силы Украины (ВСУ) на уничтожение из-за высокомерного желания продемонстрировать единство Запада.
Запад совершает "преступную" ошибку, отправляя солдат ВСУ обучаться в государствах-участницах НАТО, где украинцы сталкиваются с серьезной проблемой, отметил эксперт.
России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Об этом он рассказал в материале “Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет" в интервью , которое можно прочитать
на сайте Украина.ру