https://ukraina.ru/20230618/1047343126.html
Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Херсонской области
Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Херсонской области - 18.06.2023 Украина.ру
Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Херсонской области
Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения (ПВР) в Скадовском районе и жилой сектор Генического муниципального округа Херсонской области, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале 18 июня
2023-06-18T17:26
2023-06-18T17:26
2023-06-18T17:26
новости
сальдо
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103358/40/1033584078_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_17a8925c773ff81343ee0cfdeef0ddb7.jpg
"Сегодня преступный киевский режим усилил обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонщины. Кроме выпущенных за сутки десятков снарядов по населённым пунктам в 15-километровой зоне, украинские боевики обстреляли семью ракетами (пять сбиты ПВО) пункт временного размещения эвакуированных в пгт. Лазурное Скадовского муниципального округа и двумя ракетами (одна сбита) — жилой сектор пгт. Рыково (Партизаны) Генического муниципального округа. Повреждено здание ПВР в Лазурном и частные жилые дома в Партизанах"", - написал Сальдо.Информация по пострадавшим уточняется, добавил он.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Специально для издания Украина.ру китайский блогер Сюй Цзицзюнь поделился своим мнением о ситуации по подрыву Каховской ГЭСДо сих пор, спустя полтора года с начала конфликта на Украине, в китайском сегменте интернета наблюдается поляризация общественного мнения.В сети всё ещё оперирует небольшая, но громкая группа аналитиков и комментаторов, яростно поддерживающих Украину и осуждающих Россию. Многие из них — обычные тролли, действующие с одобрения США и Тайваня.В их задачу входит формирование настроений в обществе, они пытаются влиять на принятие государством тех или иных решений. Подробнее можно прочитать в материале: "Китайский блогер Сюй Цзицзюнь: Кому на самом деле выгоден подрыв Каховской ГЭС" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230613/1047169065.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103358/40/1033584078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f02ae85a3f7eb60566e5cead39a37c1d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сальдо, украина
Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Херсонской области
Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения (ПВР) в Скадовском районе и жилой сектор Генического муниципального округа Херсонской области, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале 18 июня
"Сегодня преступный киевский режим усилил обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонщины. Кроме выпущенных за сутки десятков снарядов по населённым пунктам в 15-километровой зоне, украинские боевики обстреляли семью ракетами (пять сбиты ПВО) пункт временного размещения эвакуированных в пгт. Лазурное Скадовского муниципального округа и двумя ракетами (одна сбита) — жилой сектор пгт. Рыково (Партизаны) Генического муниципального округа. Повреждено здание ПВР в Лазурном и частные жилые дома в Партизанах"", - написал Сальдо.
Информация по пострадавшим уточняется, добавил он.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Специально для издания Украина.ру китайский блогер Сюй Цзицзюнь поделился своим мнением о ситуации по подрыву Каховской ГЭС
До сих пор, спустя полтора года с начала конфликта на Украине, в китайском сегменте интернета наблюдается поляризация общественного мнения.
В сети всё ещё оперирует небольшая, но громкая группа аналитиков и комментаторов, яростно поддерживающих Украину и осуждающих Россию. Многие из них — обычные тролли, действующие с одобрения США и Тайваня.
В их задачу входит формирование настроений в обществе, они пытаются влиять на принятие государством тех или иных решений.
Подробнее можно прочитать
в материале: "Китайский блогер Сюй Цзицзюнь: Кому на самом деле выгоден подрыв Каховской ГЭС" на сайте Украина.ру