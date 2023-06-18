https://ukraina.ru/20230618/1047343126.html

Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Херсонской области

Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Херсонской области - 18.06.2023 Украина.ру

Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Херсонской области

Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения (ПВР) в Скадовском районе и жилой сектор Генического муниципального округа Херсонской области, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале 18 июня

2023-06-18T17:26

2023-06-18T17:26

2023-06-18T17:26

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"Сегодня преступный киевский режим усилил обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонщины. Кроме выпущенных за сутки десятков снарядов по населённым пунктам в 15-километровой зоне, украинские боевики обстреляли семью ракетами (пять сбиты ПВО) пункт временного размещения эвакуированных в пгт. Лазурное Скадовского муниципального округа и двумя ракетами (одна сбита) — жилой сектор пгт. Рыково (Партизаны) Генического муниципального округа. Повреждено здание ПВР в Лазурном и частные жилые дома в Партизанах"", - написал Сальдо.Информация по пострадавшим уточняется, добавил он.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Специально для издания Украина.ру китайский блогер Сюй Цзицзюнь поделился своим мнением о ситуации по подрыву Каховской ГЭСДо сих пор, спустя полтора года с начала конфликта на Украине, в китайском сегменте интернета наблюдается поляризация общественного мнения.В сети всё ещё оперирует небольшая, но громкая группа аналитиков и комментаторов, яростно поддерживающих Украину и осуждающих Россию. Многие из них — обычные тролли, действующие с одобрения США и Тайваня.В их задачу входит формирование настроений в обществе, они пытаются влиять на принятие государством тех или иных решений. Подробнее можно прочитать в материале: "Китайский блогер Сюй Цзицзюнь: Кому на самом деле выгоден подрыв Каховской ГЭС" на сайте Украина.ру

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