https://ukraina.ru/20230616/1047299033.html

Китайский блогер Сюй Цзицзюнь: Кому на самом деле выгоден подрыв Каховской ГЭС

Китайский блогер Сюй Цзицзюнь: Кому на самом деле выгоден подрыв Каховской ГЭС - 16.06.2023 Украина.ру

Китайский блогер Сюй Цзицзюнь: Кому на самом деле выгоден подрыв Каховской ГЭС

Специально для издания Украина.ру китайский блогер Сюй Цзицзюнь поделился своим мнением о ситуации по подрыву Каховской ГЭС

2023-06-16T16:42

2023-06-16T16:42

2023-06-16T16:42

эксклюзив

зарубежье

кнр (китай)

каховская гэс

подрыв

украина

россия

сша

тайвань

нато

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До сих пор, спустя полтора года с начала конфликта на Украине, в китайском сегменте интернета наблюдается поляризация общественного мнения. В сети всё ещё оперирует небольшая, но громкая группа аналитиков и комментаторов, яростно поддерживающих Украину и осуждающих Россию. Многие из них – обычные тролли, действующие с одобрения США и Тайваня. В их задачу входит формирование настроений в обществе, они пытаются влиять на принятие государством тех или иных решений.Но большинство граждан Китая всё же занимает взвешенную позицию и считает, что в вопросах войны не стоит делать поспешных выводов. В войне нет правильного или неправильного. Большинство из нас хорошо понимают, что если кто-то и выстрелил первым, это ещё не значит, что с другой стороны выстрелов не было, просто об этом мы можем и не знать. Это касается и причин начала конфликта на Украине и отношения ведущих мировых держав к происходящему. Говоря о действиях ведущих мировых держав, ключевым является понимание того, чем обусловлено то или иное отношение к конфликту. Приведём пример. Война США в Ираке оказала влияние на нефтяную безопасность Китая; США вошли в Афганистан и это отразилось на безопасности наших западных границ; нападки США на Кубу — это идеологическая война и сигнал нам, ведь мы тоже социалистическая страна. Поэтому необходимо понимать, что в российско-украинском конфликте наша страна придерживается нейтральной позиции. Именно оставаясь нейтральными, мы можем сделать куда больше полезного для всего мира и своей страны. Но и в прочности отношений Китая с Россией сомневаться не стоит. Недавно мы пригласили Россию принять участие в совместных военных учениях "Север 2023" , которые будут проводиться у нас в стране. Состояние отношений между нашими странами говорит само за себя. Конечно, хотелось бы видеть скорейшее окончание российско-украинского конфликта, но мы также понимаем, что игнорирование интересов и озабоченности России вопросами национальной безопасности странами коллективного Запада является серьёзной проблемой. А уважают ли США и НАТО потребность Китая в безопасности? Есть ли у Китая, как великой державы, безопасное жизненное пространство? Имеем ли мы право на обеспечение национальной безопасности? Хотим ли добиться воссоединения с Тайванем? Почему США продают оружие Тайваню? Не является ли это вмешательством во внутренние дела Китая?У всех крупных держав есть свои интересы, и очень важно, чтобы они уважались другими. Исходя из сказанного, рассмотрим произошедшее на Каховской ГЭС. Кто стоит за подрывом плотины? Проанализировать это совсем несложно, учитывая, что все важные события имеют свои внутренние мотивы.Построенное в 1956 году водохранилище выполняло две основные функции: обеспечение эксплуатации систем водоснабжения полуострова Крым, находящегося под контролем России, и обеспечение подачи воды на Запорожскую атомную станцию, которая также находится под контролем России. Таким образом, встаёт вопрос: какие цели может преследовать Россия провокацией на ГЭС? Ведь очевидно, что России необходимо обезопасить не только водоснабжение Крыма, но и думать о стабильной подаче воды на Запорожскую АЭС, так как подрыв Каховской плотины может вызвать риск аварии на атомной станции. Именно это и служит доказательством, что у России не было и нет надобности подрывать плотину. Впрочем, у нас в Китае могут найтись и те, кто будет ссылаться на прецедент из истории Великой Отечественной войны, когда была взорвана плотина Днепрогэса. Это, по их логике, может служить доказательством того, что именно Россия могла повторить опыт той войны в наше время. Впрочем, подобные рассуждения указывают на полнейшее отсутствие базовых знаний и логики у так называемых сторонников Украины. 22 июня 1941 года нацистская Германия и её вассалы нанесли удар по СССР. Уже 18 августа 1941 года, столкнувшись с массированным наступлением германских войск и пытаясь остановить дальнейшее продвижение врага, было принято решение взорвать Днепрогэс.В той ситуации подобное стратегическое решение слабого против сильного было более чем обоснованным. К тому же дамба ГЭС находилась в нижнем течении реки Днепр, близко к устью, разрушение не могло иметь серьёзных последствий для окружающей территории. Разрушение же Каховской ГЭС негативно скажется на хозяйственной деятельности всей Украины, но, как уже стало ясно, оно не оказало и не оказывает существенного влияния на сам ход войны. Возможности украинской армии несопоставимы с мощью нацистской Германией тех лет, и даже с учётом наёмников из НАТО, военная машина Украины не представляет серьёзной угрозы для России. У России не было и нет необходимости подрывать ГЭС лишь для отражения наступления украинских войск. Цифры говорят за себя: к 6 июня российская армия, отбив масштабное наступление украинской армии, уничтожила около 1500 украинских солдат и подбила или захватила около 30 танков. Согласно отчётам Министерства обороны РФ, украинская армия начала контратаку в нескольких направлениях на территориях, занятых российской армией. И, судя по последним данным, масштабное наступление украинской армии превратилось в бегство и поражение. Не помогли даже хвалёные натовские танки. Стратегический успех российских войск более чем очевиден. Переход в оборону и сосредоточение на уничтожении живой силы противника с последующим переходом в наступление, — это новая тактика российской армии, которая, как видно из сводок, даёт неплохие результаты. Поэтому все обвинения в отношении российской стороны беспочвенны.Впрочем, китайские аналитики указывают на то, что в ноябре 2022 года Россия всё-таки могла пойти на подрыв ГЭС. 9 ноября 2022 года российским войскам был дан приказ отступить с западного берега Днепра и уйти из Херсона. За отступлением российской армии на восточный берег Днепра последовали яростные атаки украинской армии.Именно в той ситуации, если исходить лишь из военного аспекта, российская армия могла бы взорвать дамбу, затопив украинскую армию. Однако и тогда Россия не пошла на такой шаг.19 мая Россия одержала победу в ключевом сражении за Артемовск, а Украина, чтобы исправить положение, продолжает осуществлять самоубийственные атаки на занятую российскими войсками территорию, за которыми должна была последовать месть за поражение в виде подрыва близлежащей ГЭС и затопления большой группировки российских войск. Вспомним о взрыве газопровода "Северный поток 2", и всё станет ясно: контролируемые англосаксами украинские нацистские формирования действительно способны на всё. Новость о подрыве газопровода привлекла значительное внимание международной общественности, заставив США и Германию заявить, что трубопровод был уничтожен украинской армией, хотя Украина также отказалась брать на себя ответственность.Осмелюсь предположить, что Зеленский и по сей день опасается быть привлечённым к ответственности за данное преступление. Все доказательства указывают на то, что именно США стоят за организацией подрыва газопровода. Но пока Вашингтон будет продолжать отрицать содеянное, мировое сообщество мало что сможет предпринять. Типичное поведение сверхдержавы, уверенной в своей безнаказанности!Исходя из опыта прошлого, можно быть уверенным, что подрыв Каховской ГЭС также останется нераскрытым. История человечества часто бывает запутанной, и правда часто теряется в её пыли. Можно лишь констатировать тот факт, что перед Россией стоят огромные задачи по противостоянию с коалицией НАТО. В 2021 году США и НАТО были готовы к войне. Тогда же и Украина была готова заявить о своём членстве в альянсе. Именно тогда Россия первой нанесла упреждающий удар. Есть ли что-то неправильное в нанесении упреждающего удара? Это было начало справедливой войны по защите своей национальной безопасности, в феврале 2022 года Россией был брошен вызов США и НАТО. Почему мы должны ждать, пока враг ударит нас по голове, и лишь потом отвечать на удар? Почему мы должны ждать, пока враг первым сделает выстрел? Сидеть сложа руки и ждать, пока враг выстрелит – называется трусостью. Военное же мышление подразумевает наличие стратегического мужества и смелости для нанесения удара первым и умение просчитывать шаги наперёд. Похоже, Россия обладает данными качествами.

https://ukraina.ru/20230524/1046524349.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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эксклюзив, зарубежье, кнр (китай), каховская гэс, подрыв, украина, россия, сша, тайвань, нато