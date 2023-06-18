https://ukraina.ru/20230618/1047342355.html

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как Североатлантический альянс подвел ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как Североатлантический альянс подвел ВСУ - 18.06.2023 Украина.ру

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как Североатлантический альянс подвел ВСУ

НАТО обрекла Вооруженные силы Украины (ВСУ) на уничтожение из-за желания показать единство Запада, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 18 июня

2023-06-18T16:27

2023-06-18T16:27

2023-06-18T16:27

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Запад совершает "преступную" ошибку, отправляя солдат ВСУ обучаться в государствах-участницах НАТО, где украинцы сталкиваются с серьезной проблемой, отметил эксперт.По словам специалиста, у каждой страны альянса разные стандарты обучения, что осложняет координацию действий батальонов, а инструктаж приходится переводить на украинский, в ходе чего теряется важная информация.России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в материале “Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет" в интервью , которое можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230617/1047326131.html

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новости, нато, всу, цру