Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как Североатлантический альянс подвел ВСУ - 18.06.2023 Украина.ру
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Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как Североатлантический альянс подвел ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как Североатлантический альянс подвел ВСУ - 18.06.2023 Украина.ру
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как Североатлантический альянс подвел ВСУ
НАТО обрекла Вооруженные силы Украины (ВСУ) на уничтожение из-за желания показать единство Запада, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 18 июня
2023-06-18T16:27
2023-06-18T16:27
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Запад совершает "преступную" ошибку, отправляя солдат ВСУ обучаться в государствах-участницах НАТО, где украинцы сталкиваются с серьезной проблемой, отметил эксперт.По словам специалиста, у каждой страны альянса разные стандарты обучения, что осложняет координацию действий батальонов, а инструктаж приходится переводить на украинский, в ходе чего теряется важная информация.России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в материале “Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет" в интервью , которое можно прочитать на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нато, всу, цру
Новости, НАТО, ВСУ, ЦРУ

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как Североатлантический альянс подвел ВСУ

16:27 18.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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НАТО обрекла Вооруженные силы Украины (ВСУ) на уничтожение из-за желания показать единство Запада, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 18 июня
Запад совершает "преступную" ошибку, отправляя солдат ВСУ обучаться в государствах-участницах НАТО, где украинцы сталкиваются с серьезной проблемой, отметил эксперт.
"Мы обучаем их, а потом их уничтожают. Их больше нет", — сказал Джонсон.
По словам специалиста, у каждой страны альянса разные стандарты обучения, что осложняет координацию действий батальонов, а инструктаж приходится переводить на украинский, в ходе чего теряется важная информация.
России нужно продолжить укреплять нашу линию обороны, особенно по берегам Каховского водохранилища. Сейчас там от воды освобождаются целые площади. Нам их как минимум нужно заминировать, чтобы исключить различные эксцессы и укрепить линию обороны по побережью водохранилища, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Об этом он рассказал в материале “Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет" в интервью , которое можно прочитать на сайте Украина.ру
Бойцы литовско-польско-украинской бригады на церемонии открытия учений Анаконда-2016. Польша, полигон Новая Деба, июнь 2016 года
Вчера, 17:01
Как НАТО хоронит УкраинуНедавно генсек НАТО Йенс Столтенберг, реагируя на настойчивые требования украинских властей определить перспективу вступления Украины в НАТО уже на ближайшем саммите альянса, предложил согласовать решение об облегчённом принятии Украины в НАТО по окончании конфликта. Эта идея была поддержана президентом США Джозефом Байденом.
 
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Заголовок открываемого материала
16:33Путин: Залужный может находиться за пределами Украины
16:27Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как Североатлантический альянс подвел ВСУ
16:24Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война
16:21ВС РФ отразили восемь атак на Донецком направлении
16:16В США хотят уменьшить объем помощи Киеву – СМИ
16:11В США назвали вероятную причину ЧП на Каховской ГЭС
16:08"Это безумие!" США и Германия хотят обойти правила Альянса ради Украины
16:07Cпикер ГД Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства
16:03Американские военные восхитились главной особенностью российского танка "Армата"
16:00Украинский военнопленный: бойцами ВСУ командуют поляки и американцы
15:58ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани
15:55Выросло число госпитализированных после подрыва Каховской ГЭС
15:35"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней
15:32Запорожский фронт, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 июня
15:30Черноморский флот – 1918: "Сейчас вы сами видите, куда вас завели красные лозунги"
10:12"Вы точно наш министр?" Депутат бундестага уличил Бербок и Хабека в работе на Украину
09:55Договор России и Украины, никаких поблажек для членства в НАТО. Главное на Украине на утро 18 июня
09:42NYT: российские военные опережают ВСУ из-за улучшенной тактики и резервов
09:05"Победить её невозможно". Британская журналистка рассказала, как Россия справляется с санкциями
08:04Африканские колонии Второй Речи Посполитой
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