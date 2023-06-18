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ВС РФ отразили восемь атак на Донецком направлении

ВС РФ отразили восемь атак на Донецком направлении - 18.06.2023 Украина.ру

ВС РФ отразили восемь атак на Донецком направлении

Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск на донецком направлении в течение суток отражены восемь атак со стороны Украины, сообщили в Минобороны РФ 18 июня

2023-06-18T16:21

2023-06-18T16:21

2023-06-18T16:21

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За сутки на этом направлении отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка ДНР.Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа ДНР.ДНР и ЛНР заявили об обострении ситуации в Донбассе 17 февраля 2022 года.21 февраля 2022 года главы республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать их независимость.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент России Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.Ранее президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом то, что Украина делает с мирным населением ДНР и ЛНР.

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