https://ukraina.ru/20230618/1047342016.html
ВС РФ отразили восемь атак на Донецком направлении
ВС РФ отразили восемь атак на Донецком направлении - 18.06.2023 Украина.ру
ВС РФ отразили восемь атак на Донецком направлении
Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск на донецком направлении в течение суток отражены восемь атак со стороны Украины, сообщили в Минобороны РФ 18 июня
2023-06-18T16:21
2023-06-18T16:21
2023-06-18T16:21
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За сутки на этом направлении отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка ДНР.Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа ДНР.ДНР и ЛНР заявили об обострении ситуации в Донбассе 17 февраля 2022 года.21 февраля 2022 года главы республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать их независимость.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент России Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.Ранее президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом то, что Украина делает с мирным населением ДНР и ЛНР.
https://ukraina.ru/20230610/1047100903.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мо рф, украина, донецк
ВС РФ отразили восемь атак на Донецком направлении
Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск на донецком направлении в течение суток отражены восемь атак со стороны Украины, сообщили в Минобороны РФ 18 июня
За сутки на этом направлении отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка ДНР.
"В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня "Град". Кроме того, в районе населенного пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны"- отметили в министерстве.
Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа ДНР.
ДНР и ЛНР заявили об обострении ситуации в Донбассе 17 февраля 2022 года.
21 февраля 2022 года главы республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать их независимость.
В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент России Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом то, что Украина делает с мирным населением ДНР и ЛНР.