ВС РФ отразили восемь атак на Донецком направлении - 18.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230618/1047342016.html
ВС РФ отразили восемь атак на Донецком направлении
ВС РФ отразили восемь атак на Донецком направлении - 18.06.2023 Украина.ру
ВС РФ отразили восемь атак на Донецком направлении
Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск на донецком направлении в течение суток отражены восемь атак со стороны Украины, сообщили в Минобороны РФ 18 июня
2023-06-18T16:21
2023-06-18T16:21
новости
мо рф
украина
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046432250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53fc4ee5af6b23101ff15f758508beb3.jpg
За сутки на этом направлении отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка ДНР.Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа ДНР.ДНР и ЛНР заявили об обострении ситуации в Донбассе 17 февраля 2022 года.21 февраля 2022 года главы республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать их независимость.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент России Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.Ранее президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом то, что Украина делает с мирным населением ДНР и ЛНР.
https://ukraina.ru/20230610/1047100903.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046432250_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bf5e0623ae9d28a8077c6e2af0ac8d2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мо рф, украина, донецк
Новости, МО РФ, Украина, Донецк

ВС РФ отразили восемь атак на Донецком направлении

16:21 18.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск на донецком направлении в течение суток отражены восемь атак со стороны Украины, сообщили в Минобороны РФ 18 июня
За сутки на этом направлении отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка ДНР.
"В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня "Град". Кроме того, в районе населенного пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны"- отметили в министерстве.
Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа ДНР.
ДНР и ЛНР заявили об обострении ситуации в Донбассе 17 февраля 2022 года.
21 февраля 2022 года главы республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать их независимость.
В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент России Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом то, что Украина делает с мирным населением ДНР и ЛНР.
- РИА Новости, 1920, 10.06.2023
10 июня, 16:40
В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южно - Донецком направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на запорожском и южнодонецком направлениях за сутки 300 человек и четыре "Леопарда", сообщили в телеграм-канале ведомства 10 июня
 
НовостиМО РФУкраинаДонецк
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:33Путин: Залужный может находиться за пределами Украины
16:27Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как Североатлантический альянс подвел ВСУ
16:24Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война
16:21ВС РФ отразили восемь атак на Донецком направлении
16:16В США хотят уменьшить объем помощи Киеву – СМИ
16:11В США назвали вероятную причину ЧП на Каховской ГЭС
16:08"Это безумие!" США и Германия хотят обойти правила Альянса ради Украины
16:07Cпикер ГД Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства
16:03Американские военные восхитились главной особенностью российского танка "Армата"
16:00Украинский военнопленный: бойцами ВСУ командуют поляки и американцы
15:58ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани
15:55Выросло число госпитализированных после подрыва Каховской ГЭС
15:35"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней
15:32Запорожский фронт, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 июня
15:30Черноморский флот – 1918: "Сейчас вы сами видите, куда вас завели красные лозунги"
10:12"Вы точно наш министр?" Депутат бундестага уличил Бербок и Хабека в работе на Украину
09:55Договор России и Украины, никаких поблажек для членства в НАТО. Главное на Украине на утро 18 июня
09:42NYT: российские военные опережают ВСУ из-за улучшенной тактики и резервов
09:05"Победить её невозможно". Британская журналистка рассказала, как Россия справляется с санкциями
08:04Африканские колонии Второй Речи Посполитой
Лента новостейМолния