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Российские военные уничтожили пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе

Российские военные уничтожили пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе - 17.06.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе

Российские военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 17 июня

2023-06-17T11:24

2023-06-17T11:24

2023-06-17T11:24

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По словам командира инженерного взвода с позывным "Барнаул", была поставлена задача снарядить трофейный БТР взрывчатыми веществами. После этого он и механик-водитель выдвинулись на машине в сторону украинских позиций.В результате, по данным радиоперехвата, противник понес значительные потери.ВСУ не смогли реализовать план изоляции театра военных действий и сухопутного коридора в Крым. Он по-прежнему опирается на сам полуостров, Бердянск, шоссе и железную дорогу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АнпилоговЕсли бы ВСУ могли нанести массированный удар по складам и коммуникациям сухопутного коридора в Крым, мы бы это увидели в первые дни наступления. Со стороны Украины бы логично уничтожить всю логистику и склады, а только потом пускать в прорыв бронированный кулак, рассказал эксперт.Чтобы понимать, насколько ВС РФ готовы отражать бесконечные атаки ВСУ, нужно представлять, каким образом построено снабжение нашей группировки, обороняющей сухопутный коридор в Крым, добавил он.Подробнее можно прочитать в материале статьи “"ПВО намазана тонким слоем". Военный эксперт о том, сможет ли Крым отразить "массированный кулак" ВСУ” на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230617/1047305165.html

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