Российские военные уничтожили пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе - 17.06.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
Российские военные уничтожили пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе - 17.06.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
Российские военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 17 июня
2023-06-17T11:24
2023-06-17T11:24
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По словам командира инженерного взвода с позывным "Барнаул", была поставлена задача снарядить трофейный БТР взрывчатыми веществами. После этого он и механик-водитель выдвинулись на машине в сторону украинских позиций.В результате, по данным радиоперехвата, противник понес значительные потери.ВСУ не смогли реализовать план изоляции театра военных действий и сухопутного коридора в Крым. Он по-прежнему опирается на сам полуостров, Бердянск, шоссе и железную дорогу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АнпилоговЕсли бы ВСУ могли нанести массированный удар по складам и коммуникациям сухопутного коридора в Крым, мы бы это увидели в первые дни наступления. Со стороны Украины бы логично уничтожить всю логистику и склады, а только потом пускать в прорыв бронированный кулак, рассказал эксперт.Чтобы понимать, насколько ВС РФ готовы отражать бесконечные атаки ВСУ, нужно представлять, каким образом построено снабжение нашей группировки, обороняющей сухопутный коридор в Крым, добавил он.Подробнее можно прочитать в материале статьи “"ПВО намазана тонким слоем". Военный эксперт о том, сможет ли Крым отразить "массированный кулак" ВСУ” на сайте Украина.ру
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новости, минобороны, сво
Новости, Минобороны, СВО

Российские военные уничтожили пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе

11:24 17.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / Expert InfantryБТР M113
БТР M113 - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© commons.wikimedia.org / Expert Infantry
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Российские военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 17 июня
По словам командира инженерного взвода с позывным "Барнаул", была поставлена задача снарядить трофейный БТР взрывчатыми веществами. После этого он и механик-водитель выдвинулись на машине в сторону украинских позиций.
"Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил ее в его в сторону, и выпрыгнул... убыл в тыл. Я остался наблюдать, и после того, как машина приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв. Подрыв был очень серьезный, взрывчатых веществ было достаточно много - около 3,5 тонн тротила, 5 авиабомб ФАБ-100, - рассказал "Барнаул".
В результате, по данным радиоперехвата, противник понес значительные потери.
ВСУ не смогли реализовать план изоляции театра военных действий и сухопутного коридора в Крым. Он по-прежнему опирается на сам полуостров, Бердянск, шоссе и железную дорогу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Если бы ВСУ могли нанести массированный удар по складам и коммуникациям сухопутного коридора в Крым, мы бы это увидели в первые дни наступления. Со стороны Украины бы логично уничтожить всю логистику и склады, а только потом пускать в прорыв бронированный кулак, рассказал эксперт.
Чтобы понимать, насколько ВС РФ готовы отражать бесконечные атаки ВСУ, нужно представлять, каким образом построено снабжение нашей группировки, обороняющей сухопутный коридор в Крым, добавил он.
Подробнее можно прочитать в материале статьи “"ПВО намазана тонким слоем". Военный эксперт о том, сможет ли Крым отразить "массированный кулак" ВСУ” на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 17.06.2023
06:30
Полковник Баранец: "контрнаступ" ВСУ закончился позорным обломом, но враг копит силы на Крым и АртёмовскИз Запорожской области поступает информация, что там сосредотачивается 100-200 тысячная группировка ВСУ. К таким данным нужно в любом случае отнестись максимально серьезно. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
11:24Российские военные уничтожили пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
10:51Глава Минобороны Украины Резников: Киев договорился с Чехией и Словакией о закупке и ремонте БМП
10:31Министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области
10:13Продвижения, которые бесят врагов: Межевич о союзе России и Белоруссии, ядерном оружии и Лукашенко
10:04Результат визита, сроки овладения F-16. Главное на Украине на утро 17 июня
07:56Гетман Иван Брюховецкий – человек и… станица
06:30Полковник Баранец: "контрнаступ" ВСУ закончился позорным обломом, но враг копит силы на Крым и Артёмовск
06:15Военный эксперт объяснил, когда и как ВСУ готовятся ударить во фланг стратегической "линии Суровикина"
06:00"ПВО намазана тонким слоем". Военный эксперт о том, сможет ли Крым отразить "массированный кулак" ВСУ
21:58Макгрегор: страны НАТО допускают войну с Россией после разгрома ВСУ
21:22Зеленский отверг идею переговоров с Россией
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