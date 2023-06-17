Российские военные уничтожили пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
Российские военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 17 июня
По словам командира инженерного взвода с позывным "Барнаул", была поставлена задача снарядить трофейный БТР взрывчатыми веществами. После этого он и механик-водитель выдвинулись на машине в сторону украинских позиций.
"Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил ее в его в сторону, и выпрыгнул... убыл в тыл. Я остался наблюдать, и после того, как машина приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв. Подрыв был очень серьезный, взрывчатых веществ было достаточно много - около 3,5 тонн тротила, 5 авиабомб ФАБ-100, - рассказал "Барнаул".
В результате, по данным радиоперехвата, противник понес значительные потери.
ВСУ не смогли реализовать план изоляции театра военных действий и сухопутного коридора в Крым. Он по-прежнему опирается на сам полуостров, Бердянск, шоссе и железную дорогу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Если бы ВСУ могли нанести массированный удар по складам и коммуникациям сухопутного коридора в Крым, мы бы это увидели в первые дни наступления. Со стороны Украины бы логично уничтожить всю логистику и склады, а только потом пускать в прорыв бронированный кулак, рассказал эксперт.
Чтобы понимать, насколько ВС РФ готовы отражать бесконечные атаки ВСУ, нужно представлять, каким образом построено снабжение нашей группировки, обороняющей сухопутный коридор в Крым, добавил он.
Подробнее можно прочитать в материале статьи “"ПВО намазана тонким слоем". Военный эксперт о том, сможет ли Крым отразить "массированный кулак" ВСУ” на сайте Украина.ру
06:30Полковник Баранец: "контрнаступ" ВСУ закончился позорным обломом, но враг копит силы на Крым и АртёмовскИз Запорожской области поступает информация, что там сосредотачивается 100-200 тысячная группировка ВСУ. К таким данным нужно в любом случае отнестись максимально серьезно. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру