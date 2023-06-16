https://ukraina.ru/20230616/1047316822.html

В НАТО не смогли решить, как им нужно обороняться

В НАТО не смогли решить, как им нужно обороняться - 16.06.2023 Украина.ру

В НАТО не смогли решить, как им нужно обороняться

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что в НАТО существуют разногласия по поводу того, как страны альянса должны обороняться

2023-06-16T18:05

2023-06-16T18:05

2023-06-16T18:05

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Ранее СМИ сообщали, что в альянсе нет единства по поводу принятия Украины в организацию.Более того, США переложат всю ответственность на Европейский союз, если западная поддержка Украины не принесёт желаемых результатов, считает политолог Марат Баширов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Когда Вооружённые силы России нанесут поражение ВСУ, высокопоставленные европейские политики покинут занимаемые посты, а в отношении некоторых будет идти уголовное расследование, отметил Баширов.Чиновниками из Европы сказано много бездоказательных слов, а оппозиция в ЕС держит ухо в остро и собирает компромат против них, подчеркнул политолог.Подробнее можно прочитать в интервью Марата Баширова на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230615/1047241097.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зарубежье, нато