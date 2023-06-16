В НАТО не смогли решить, как им нужно обороняться
Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что в НАТО существуют разногласия по поводу того, как страны альянса должны обороняться
"На встрече министров обороны НАТО не удалось согласовать первые планы по обороне с конца "холодной войны", – говорится в статье.
Ранее СМИ сообщали, что в альянсе нет единства по поводу принятия Украины в организацию.
Более того, США переложат всю ответственность на Европейский союз, если западная поддержка Украины не принесёт желаемых результатов, считает политолог Марат Баширов.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Когда Вооружённые силы России нанесут поражение ВСУ, высокопоставленные европейские политики покинут занимаемые посты, а в отношении некоторых будет идти уголовное расследование, отметил Баширов.
Чиновниками из Европы сказано много бездоказательных слов, а оппозиция в ЕС держит ухо в остро и собирает компромат против них, подчеркнул политолог.
Подробнее можно прочитать в интервью Марата Баширова на нашем сайте.
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