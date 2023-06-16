В НАТО не смогли решить, как им нужно обороняться - 16.06.2023 Украина.ру
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В НАТО не смогли решить, как им нужно обороняться
В НАТО не смогли решить, как им нужно обороняться - 16.06.2023 Украина.ру
В НАТО не смогли решить, как им нужно обороняться
Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что в НАТО существуют разногласия по поводу того, как страны альянса должны обороняться
2023-06-16T18:05
2023-06-16T18:05
новости
зарубежье
нато
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Ранее СМИ сообщали, что в альянсе нет единства по поводу принятия Украины в организацию.Более того, США переложат всю ответственность на Европейский союз, если западная поддержка Украины не принесёт желаемых результатов, считает политолог Марат Баширов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Когда Вооружённые силы России нанесут поражение ВСУ, высокопоставленные европейские политики покинут занимаемые посты, а в отношении некоторых будет идти уголовное расследование, отметил Баширов.Чиновниками из Европы сказано много бездоказательных слов, а оппозиция в ЕС держит ухо в остро и собирает компромат против них, подчеркнул политолог.Подробнее можно прочитать в интервью Марата Баширова на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230615/1047241097.html
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452
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Новости
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Украина.ру
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новости, зарубежье, нато
Новости, Зарубежье, НАТО

В НАТО не смогли решить, как им нужно обороняться

18:05 16.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что в НАТО существуют разногласия по поводу того, как страны альянса должны обороняться
"На встрече министров обороны НАТО не удалось согласовать первые планы по обороне с конца "холодной войны", – говорится в статье.
Ранее СМИ сообщали, что в альянсе нет единства по поводу принятия Украины в организацию.
Более того, США переложат всю ответственность на Европейский союз, если западная поддержка Украины не принесёт желаемых результатов, считает политолог Марат Баширов.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Когда Вооружённые силы России нанесут поражение ВСУ, высокопоставленные европейские политики покинут занимаемые посты, а в отношении некоторых будет идти уголовное расследование, отметил Баширов.
Чиновниками из Европы сказано много бездоказательных слов, а оппозиция в ЕС держит ухо в остро и собирает компромат против них, подчеркнул политолог.
Подробнее можно прочитать в интервью Марата Баширова на нашем сайте.
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Вчера, 12:44
КУН и СУН как способы "кинуть" Украину. Что ждет Зеленского на саммите НАТО в ВильнюсеБуквально завтра, 16 июня 2023 года, в Брюсселе НАТО в очередной раз поступит с Украиной, как безжалостная донна Роза д'Альвадорец с судьей Кригсом в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя". То есть поматросит и ткнет кулачком в морду со словами: "Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь, крысеночек"
 
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