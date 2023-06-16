Мэр Кривого Рога рассказал, как подрыв Каховской ГЭС оставил город без воды - 16.06.2023 Украина.ру
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Мэр Кривого Рога рассказал, как подрыв Каховской ГЭС оставил город без воды
Мэр Кривого Рога рассказал, как подрыв Каховской ГЭС оставил город без воды - 16.06.2023 Украина.ру
Мэр Кривого Рога рассказал, как подрыв Каховской ГЭС оставил город без воды
Глава Кривого Рога Александр Вилкул написал о ситуации с водой в городе после подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции в результате атаки ВСУ в своём телеграм-канале 16 июня
2023-06-16T14:12
2023-06-16T14:12
новости
украина
кривой рог
каховская гэс
подрыв
последствия
вода
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Жителям города придётся сильно экономить воду в ближайшие месяцы, а вероятность того, что некоторые районы города останутся без воды возрастает, добавил Вилкул.Ранее СМИ сообщали, что цена за пять литров питьевой воды в Кривом Роге после подрыва Каховской ГЭС превысила отметку в 230 гривен (525 рублей). В одни руки продавали не более одного пятилитрового баллона.Южное водохранилище находится к юго-востоку от Кривого Рога и северо-западу от Каховского водохранилища.Согласно данным интернет-ресурса Theia Hydroweb, который следит за водоёмами по всему миру, уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже 12 метров. В то же время, средний показатель до подрыва ГЭС находился на отметке в примерно 16 метров.Последствия этого видны не только в сокращающихся запасах воды, а и в украинской металлургии.Из-за недальновидных действий ВСУ, которые привели к подрыву плотины Каховской гидроэлектростанции, металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" (прежнее название "Криворожсталь") прекратило выпуск продукции, сказал экономист Леонид Хазанов в интервью изданию Украина.ру.Не исключено, что на этом заводе производилось вооружение и оборонительные средства для украинских войск, так как руководство заявляло об изготовлении противотанковых ежей и цепей, отметил он.Украина сама себе сделала хуже, организовав подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции, подчеркнул Хазанов.Подробнее можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230609/1047052637.html
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новости, украина, кривой рог, каховская гэс, подрыв, последствия, вода
Новости, Украина, Кривой Рог, Каховская ГЭС, подрыв, последствия, вода

Мэр Кривого Рога рассказал, как подрыв Каховской ГЭС оставил город без воды

14:12 16.06.2023
 
© скриншот видео тг-канала SHOT
© скриншот видео тг-канала SHOT
Читать в
Глава Кривого Рога Александр Вилкул написал о ситуации с водой в городе после подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции в результате атаки ВСУ в своём телеграм-канале 16 июня
"Ситуация с водой очень сложная. Воды в Южном водохранилище хватит на 1,5 месяца", – заявил он.
Жителям города придётся сильно экономить воду в ближайшие месяцы, а вероятность того, что некоторые районы города останутся без воды возрастает, добавил Вилкул.
Ранее СМИ сообщали, что цена за пять литров питьевой воды в Кривом Роге после подрыва Каховской ГЭС превысила отметку в 230 гривен (525 рублей). В одни руки продавали не более одного пятилитрового баллона.
Южное водохранилище находится к юго-востоку от Кривого Рога и северо-западу от Каховского водохранилища.
Согласно данным интернет-ресурса Theia Hydroweb, который следит за водоёмами по всему миру, уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже 12 метров. В то же время, средний показатель до подрыва ГЭС находился на отметке в примерно 16 метров.
Последствия этого видны не только в сокращающихся запасах воды, а и в украинской металлургии.
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 05:32
Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭСКубический километр воды. На этой цифре человек, будучи не в силах осознать объём, зависает. В кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. В Каховском море 18,18 км3 воды, расплёсканных на 2155 км2 — это эквивалент площади Маврикия.
Из-за недальновидных действий ВСУ, которые привели к подрыву плотины Каховской гидроэлектростанции, металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" (прежнее название "Криворожсталь") прекратило выпуск продукции, сказал экономист Леонид Хазанов в интервью изданию Украина.ру.
Не исключено, что на этом заводе производилось вооружение и оборонительные средства для украинских войск, так как руководство заявляло об изготовлении противотанковых ежей и цепей, отметил он.
Украина сама себе сделала хуже, организовав подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции, подчеркнул Хазанов.
Подробнее можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
05:05
Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУПрошло 10 дней с момента уничтожения ВСУ Каховской ГЭС, ставшей одной из серьезнейших катастроф на постсоветском пространстве. Разрушение объекта является серьезной проблемой, которая может иметь тяжёлые последствия для окружающей среды и жизни людей
 
НовостиУкраинаКривой РогКаховская ГЭСподрывпоследствиявода
 
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