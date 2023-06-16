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Мэр Кривого Рога рассказал, как подрыв Каховской ГЭС оставил город без воды

Мэр Кривого Рога рассказал, как подрыв Каховской ГЭС оставил город без воды - 16.06.2023 Украина.ру

Мэр Кривого Рога рассказал, как подрыв Каховской ГЭС оставил город без воды

Глава Кривого Рога Александр Вилкул написал о ситуации с водой в городе после подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции в результате атаки ВСУ в своём телеграм-канале 16 июня

2023-06-16T14:12

2023-06-16T14:12

2023-06-16T14:12

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украина

кривой рог

каховская гэс

подрыв

последствия

вода

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Жителям города придётся сильно экономить воду в ближайшие месяцы, а вероятность того, что некоторые районы города останутся без воды возрастает, добавил Вилкул.Ранее СМИ сообщали, что цена за пять литров питьевой воды в Кривом Роге после подрыва Каховской ГЭС превысила отметку в 230 гривен (525 рублей). В одни руки продавали не более одного пятилитрового баллона.Южное водохранилище находится к юго-востоку от Кривого Рога и северо-западу от Каховского водохранилища.Согласно данным интернет-ресурса Theia Hydroweb, который следит за водоёмами по всему миру, уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже 12 метров. В то же время, средний показатель до подрыва ГЭС находился на отметке в примерно 16 метров.Последствия этого видны не только в сокращающихся запасах воды, а и в украинской металлургии.Из-за недальновидных действий ВСУ, которые привели к подрыву плотины Каховской гидроэлектростанции, металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" (прежнее название "Криворожсталь") прекратило выпуск продукции, сказал экономист Леонид Хазанов в интервью изданию Украина.ру.Не исключено, что на этом заводе производилось вооружение и оборонительные средства для украинских войск, так как руководство заявляло об изготовлении противотанковых ежей и цепей, отметил он.Украина сама себе сделала хуже, организовав подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции, подчеркнул Хазанов.Подробнее можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230609/1047052637.html

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новости, украина, кривой рог, каховская гэс, подрыв, последствия, вода