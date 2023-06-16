Мэр Кривого Рога рассказал, как подрыв Каховской ГЭС оставил город без воды
© скриншот видео тг-канала SHOT
© скриншот видео тг-канала SHOT
Глава Кривого Рога Александр Вилкул написал о ситуации с водой в городе после подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции в результате атаки ВСУ в своём телеграм-канале 16 июня
"Ситуация с водой очень сложная. Воды в Южном водохранилище хватит на 1,5 месяца", – заявил он.
Жителям города придётся сильно экономить воду в ближайшие месяцы, а вероятность того, что некоторые районы города останутся без воды возрастает, добавил Вилкул.
Ранее СМИ сообщали, что цена за пять литров питьевой воды в Кривом Роге после подрыва Каховской ГЭС превысила отметку в 230 гривен (525 рублей). В одни руки продавали не более одного пятилитрового баллона.
Южное водохранилище находится к юго-востоку от Кривого Рога и северо-западу от Каховского водохранилища.
Согласно данным интернет-ресурса Theia Hydroweb, который следит за водоёмами по всему миру, уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже 12 метров. В то же время, средний показатель до подрыва ГЭС находился на отметке в примерно 16 метров.
Последствия этого видны не только в сокращающихся запасах воды, а и в украинской металлургии.
9 июня, 05:32Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭСКубический километр воды. На этой цифре человек, будучи не в силах осознать объём, зависает. В кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. В Каховском море 18,18 км3 воды, расплёсканных на 2155 км2 — это эквивалент площади Маврикия.
Из-за недальновидных действий ВСУ, которые привели к подрыву плотины Каховской гидроэлектростанции, металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" (прежнее название "Криворожсталь") прекратило выпуск продукции, сказал экономист Леонид Хазанов в интервью изданию Украина.ру.
Не исключено, что на этом заводе производилось вооружение и оборонительные средства для украинских войск, так как руководство заявляло об изготовлении противотанковых ежей и цепей, отметил он.
Украина сама себе сделала хуже, организовав подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции, подчеркнул Хазанов.
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