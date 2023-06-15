https://ukraina.ru/20230615/1047247943.html

Леонид Хазанов: Металлургия Украины усыхает, как гладь Каховского водохранилища

Леонид Хазанов: Металлургия Украины усыхает, как гладь Каховского водохранилища - 15.06.2023 Украина.ру

Леонид Хазанов: Металлургия Украины усыхает, как гладь Каховского водохранилища

Экономист Леонид Хазанов объяснил в интервью изданию Украина.ру о том, как обращалась с советским металлургическим наследием Украина и что из этого вышло

2023-06-15T14:33

2023-06-15T14:33

2023-06-15T14:33

украина

металлургия

интервью

всу

каховская гэс

мариуполь

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/87/1033978728_105:0:831:408_1920x0_80_0_0_0d6af6307cd6a7a8c7af3226fc7de5e8.jpg

Металлургия Украины погружается в огромную экономическую бездну благодаря неэффективной" политике Владимира Зеленского и неумелым действиям вооруженных сил Украины (ВСУ). Например, из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС "АрселорМиттал Кривой Рог" был вынужден прекратить выплавку стали и выпуск стального проката — Леонид Геннадьевич, что происходит с металлургической отраслью Украины?— По итогам 2022 года черная металлургия Украины резко сократила объемы производства: выплавка чугуна упала почти на 70% до 6,4 млн тонн; стали — на 71% до 6,3 млн; выпуска проката — на 72% до 5,4 млн тонн.В первом квартале 2023 года ситуация еще ухудшилась. Производство чугуна и стали упало каждое до 1,2 млн; проката — до 1 млн тонн. Правда, выпуск труб поднялся на 6% до 127 тыс. тонн, но долго его рост продолжаться не будет.— В чем причины такого падения?— Это связано с тем, что металлургическая отрасль Украины потеряла Мариупольский металлургический комбинат имении Ильича и "Азовстали". Из-за недоступности портов возникли трудности возникли трудности с перевозками продукции на экспорт, логистические затраты на транспортировку выросли в 3–4 раза. К этому добавились хронические перебои энергоснабжения и неблагоприятная конъюнктура мирового рынка. В результате в составе черной металлургии Украины остались только шесть крупных предприятий: "ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь", "Каметсталь", Днепровский металлургический завод, Centravis, "Интерпайп".— Сколько потерял бюджет Украины после сдачи Мариуполя?— Потеря Мариуполя и его градообразующих предприятий, "Азовстали" и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича лишила бюджет Украины 7–10% его налоговых поступлений. Что крайне важно, страна осталась без крупного промышленного центра. Это стало подлинной катастрофой для металлургии страны: на долю "Азовстали" и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича приходилось 40–50% объемов выплавки чугуна и стали и аналогичная величина их экспорта.— Что стало с "Азовсталью"? Можно ли его мощности перераспределить куда-то?— После безумной обороны украинских военных на "Азовстали" предприятие сильно разрушено. Восстанавливать его смысла нет — подобный проект потребует колоссальных вложений. По имеющимся у меня сведениям, на базе "Азовстали" после разборки разрушений и завалов хотят создать технопарк. На мой взгляд это оптимальный вариант: по факту работа такого гиганта особо сейчас и не нужна, его прекрасно заменят существующие металлургические предприятия Донбасса.Для Украины его утрата, повторюсь, огромна, учитывая объемы производства и налогов, поступавших в государственный бюджет страны. Для черной металлургии Украины — то же самое: "Азовсталь" входила в число ее лидеров, и сегодня она выживает лишь за счет военных заказов и поставок на экспорт — главным образом чугуна, ферросплавов, плоского проката, труб.— В какие страны Украина экспортировала металл раньше? Что делали из этого металла? Что происходит с экспортом сейчас?— До специальной военной операции поставки шли главным образом в страны Восточной и Западной Европы — в Польшу, Болгарию, Италию, Румынию, Чехию, Словакию; иногда — в Германию и Францию. Также сбыт шел в Северную Африку, на Ближний Восток. Был экспорт и в Россию тоже: "Метинвест" отгружал к нам плоский прокат; Centravis — бесшовные трубы. Теперь же российский рынок для них полностью потерян.Украинские металлургические предприятия вели продажи куда только можно. Но ключевым рынком для них все-таки была Европа. На российском рынке их присутствие постепенно снижалось благодаря реализуемым инвестиционным проектам на отечественных металлургических заводах. Например, в последние годы с Украины к нам не поставлялись трубы большого диаметра — в России спрос на них полностью удовлетворяется нашими производителями.Теперь сбыт с Украины по-прежнему идет в Европу, Африку, на Ближний Восток — туда, где готовы покупать украинские металлы.— Что в России производили из украинского металла, где его использовали? — Плоский прокат из Украины использовался в основном в строительстве и судостроении, бесшовные трубы — в химии, энергетике. Роль украинского металлургического экспорта не была особо велика, хотя российские производители чувствовали его конкурентное присутствие.— Как диверсия ВСУ на Каховской ГЭС скажется на металлургии Украины?— Она скажется отрицательно. Украина сама себе насолила и усугубила свое бедственное положение. Из-за разрушения дамбы и понижения зеркала Каховского водохранилища местные горнорудные и металлургические предприятия стали уменьшать потребление воды. Это в свою очередь влияет на загрузку их мощностей, в частности, "АрселорМиттал Кривой Рог" был вынужден прекратить выплавку стали и производство стального проката.В результате металлургия Украины погружается еще в большую экономическую бездну, нежели ранее, и все благодаря так называемой эффективной политике президента Владимира Зеленского и якобы умелым действиям ВСУ.— Делает ли Украина оружие на оставшихся заводах, чтобы воевать с Россией?— Не исключаю, что да. Металла и рабочих на них хватает, ремонтно-механические цеха есть: можно клепать вооружение и оборонительные средства — хотя бы примитивные. Помнится, "АрселорМиттал Кривой Рог" открыто заявлял, что изготавливает противотанковые ежи и цепи. Патроны и снаряды можно спокойно держать на складах и в подвалах металлургических заводов, .Владельцы металлургических заводов не обязаны, но тем не менее оказывают всяческую помощь властям Украины и ВСУ. Например, Ринат Ахметов, контролирующий "Метинвест," нисколько не стесняется поддерживать украинскую армию. Он поставляет ей амуницию, военную техника и транспорт. В мае "Метинвест" передал разведке Министерства обороны Украины тепловизионные прицелы. Тоже самое делают Centravis, "Рудомайн", DCH Steel, "Интерпайп".Напротив, к сожалению, нет веских оснований утверждать, что кто-нибудь из российских металлургических компаний ранее сообщал о реальной поддержке нашей доблестной армии. Я лично не припоминаю, чтобы о подобном в нынешнем году публиковали пресс-релизы "Мечел", "Северсталь" или "Евраз"; не слышал, чтобы они поставляли продовольствие или амуницию для российских солдат в качестве добровольной помощи. Если мое предположение верно, выходит, с патриотизмом у акционеров и топ-менеджеров отечественных производителей туговато.— Как состояние металлургии Украины отразится на нашей отрасли? Например, как это повлияет на "Северсталь?— Только в лучшую сторону. После прекращения поставок стальной продукции из Украины отечественные металлургические компании получили возможность увеличить производство плоского проката и бесшовных труб, заняв ниши конкурентов. Пускай в тоннаже речь идет о сравнительно малых объемах, но не будем забывать про закрытие для них в 2022 году рынка Европейского Союза,На "Северсталь" уход с российского рынка ее конкурента в сегменте горячекатаного проката "Метинвеста" повлияет позитивно. Наша компания сможет при желании нарастить выпуск продукции.Правда, как ни удивительно, в России продолжает работу "Метинвест Евразия", являющаяся сбытовой структурой "Метинвеста". Также продолжает действовать дочернее предприятие Centravis по производству бесшовных труб — "Сентравис Сейлз Рус". Осталась на российском рынке и "дочка" производителя бесшовных труб и железнодорожных колес "Интерпайпа" — компания "Интерпайп-М". Конечно, доходы у них уже явно не те, что были до 2022 года, тем не менее как юридические лица они продолжают существовать. И возникает закономерный вопрос: на что тратятся их доходы?— Как состояние металлургии Украины влияет на мировые цены?— Не особо сильно, поскольку сегодня глобальный рынок стали балансирует на грани спада и связан он отнюдь не с Украиной, а Китаем и Европейским Союзом: их промышленность за последние месяцы показывала негативную динамику, сказывавшуюся на потреблении стали. Соответственно, цены на нее шли вниз.Сейчас наблюдаются признаки небольшого улучшения ситуации, но как долго это будет продолжаться — большой вопрос.Поставки из Украины не оказывают ощутимого воздействие на расклад сил на мировом рынке и на его цены. Если они завтра прекратятся, то большого дефицита не будет, если вообще будет нехватка стали. Игроков на глобальном рынке предостаточно. Максимум, чего можно ожидать — небольшого скачка цен с последующим быстрым спадом.Не стоит забывать, что металлургия Украины с 2022 года усыхает словно гладь Каховского водохранилища и ее место на мировом рынке постепенно занимают другие страны. Так что влияния, по сути-то, уже и нет.

https://ukraina.ru/20230321/1044580970.html

https://ukraina.ru/20230614/1047176067.html

https://ukraina.ru/20230615/1047240256.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

украина, металлургия, интервью, всу, каховская гэс, мариуполь, экономика, россия