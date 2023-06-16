https://ukraina.ru/20230616/1047291515.html

Украинские беспилотники атаковали больницу в Новой Каховке

Украинские беспилотники атаковали больницу в Новой Каховке - 16.06.2023 Украина.ру

Украинские беспилотники атаковали больницу в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 16 июня атаковали дронами-камикадзе больницу в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщили в оперативном штабе города

2023-06-16T11:52

2023-06-16T11:52

2023-06-16T11:54

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"Ночью был совершен удар дронами-камикадзе по больнице Новой Каховки. В результате вылетели 60-70% стекол. Пострадал пожарный", - сказал представитель штаба.По его словам, в больнице находятся только гражданские, работает реанимационное отделение и прививочный пункт для вакцинации после наводнения в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции.

https://ukraina.ru/20230606/1046966973.html

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новые регионы, новая каховка, новости, дроны, украина, всу, атака, беспилотники