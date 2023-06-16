Украинские беспилотники атаковали больницу в Новой Каховке - 16.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230616/1047291515.html
Украинские беспилотники атаковали больницу в Новой Каховке
Украинские беспилотники атаковали больницу в Новой Каховке - 16.06.2023 Украина.ру
Украинские беспилотники атаковали больницу в Новой Каховке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 16 июня атаковали дронами-камикадзе больницу в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщили в оперативном штабе города
2023-06-16T11:52
2023-06-16T11:54
новые регионы
новая каховка
новости
дроны
украина
всу
атака
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102218/19/1022181941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbe35e594eb69933d80a83a166ba08d0.jpg
"Ночью был совершен удар дронами-камикадзе по больнице Новой Каховки. В результате вылетели 60-70% стекол. Пострадал пожарный", - сказал представитель штаба.По его словам, в больнице находятся только гражданские, работает реанимационное отделение и прививочный пункт для вакцинации после наводнения в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции.
https://ukraina.ru/20230606/1046966973.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102218/19/1022181941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7954355520568331e632e31c5400d9b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новые регионы, новая каховка, новости, дроны, украина, всу, атака, беспилотники
Новые регионы, Новая Каховка, Новости, дроны, Украина, ВСУ, атака, беспилотники

Украинские беспилотники атаковали больницу в Новой Каховке

11:52 16.06.2023 (обновлено: 11:54 16.06.2023)
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 16 июня атаковали дронами-камикадзе больницу в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщили в оперативном штабе города
"Ночью был совершен удар дронами-камикадзе по больнице Новой Каховки. В результате вылетели 60-70% стекол. Пострадал пожарный", - сказал представитель штаба.
По его словам, в больнице находятся только гражданские, работает реанимационное отделение и прививочный пункт для вакцинации после наводнения в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции.
О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов. Видео
6 июня, 17:12
О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов
 
Новые регионыНовая КаховкаНовостидроныУкраинаВСУатакабеспилотники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32ВСУ месяцами вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного удара— Сальдо
14:28Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет
14:25Всем по барабану: что и зачем закупают в киевские бомбоубежища
14:22Министр финансов РФ оценил новый автомобиль Lada Aura
14:16"Мир нужен, но не любой ценой": донецкий бард Горелик о войне, творчестве и жизненном выборе. ВИДЕО
14:14Василий Прозоров: Россия бьет врага, потому что Западу не жаль украинцев, а Киев не жалеет танков НАТО
14:12Мэр Кривого Рога рассказал, как подрыв Каховской ГЭС оставил город без воды
14:09Глава федерации борьбы предложил "послать" МОК и ехать в Париж на танках
13:37Сальдо рассказал, когда восстановят Каховскую плотину
13:37"Ты тоже советское прошлое!" Пользователи соцсетей провели урок истории для Вайкуле
13:31Платон Беседин о расколе в русском роке во время СВО: Если ты против войны, то будь против любой войны
13:24На западе Украины объявили всеобщую мобилизацию - СМИ
13:10Восстановление плотины Каховской ГЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июня
13:08Крылья Армагеддона. Поставки американских истребителей Украине приведут к глобальной войне
12:59Наплыв раненых, подготовка провокации на ЗАЭС и обнажившееся русское прошлое. Что происходит в Запорожье
12:55В Минобороны Германии рассказали, сколько ЗРК "Patriot" передадут Украине
12:54Прикрыть военные поставки и добить промышленность Германии. Зачем Запад хочет хранить газ на Украине
12:53Боги войны. Новая роль артиллерии в современной войне на примере СВО
12:51Сотрудник администрации Эрдогана анонсировал визит Путина в Турцию
12:48Журналисты выяснили, во сколько Украине обслуживание и использование американских F-16
Лента новостейМолния