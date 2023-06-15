https://ukraina.ru/20230615/1047270339.html
Журналисты выяснили, почему цены на нефть повысились на мировых рынках
Журналисты выяснили, почему цены на нефть повысились на мировых рынках - 15.06.2023 Украина.ру
Журналисты выяснили, почему цены на нефть повысились на мировых рынках
В Китае снизили ставку по кредитам на год, что отразилось на росте цены на нефть, сообщило агентство Интерфакс 15 июня
2023-06-15T17:18
2023-06-15T17:18
2023-06-15T17:38
новости
зарубежье
китай
нефть
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Снижение ставки по кредитам говорит о стабильной экономической обстановки в стране, что предполагает сохранение потребления нефти на высоком уровне, следовательно, цена на энергоресурс возрастает.Более того, СМИ сообщали, что в 2023 году Россия стала лидером по экспорту нефти в Китайскую Народную Республику, и общий объём поставок увеличился на 27%.Китайцы владеют мировой экономикой, считает писатель Владимир Видеманн. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Им нужно, чтобы торговля продолжалась, несмотря ни на что, отметил он.Подробнее можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на нашем сайте.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, китай, нефть
Журналисты выяснили, почему цены на нефть повысились на мировых рынках
17:18 15.06.2023 (обновлено: 17:38 15.06.2023)
В Китае снизили ставку по кредитам на год, что отразилось на росте цены на нефть, сообщило агентство Интерфакс 15 июня
"Народный банк Китая (НБК) в четверг понизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования до 2,65% с 2,75%. <…> Политика НБК заставила рынки пересмотреть оценку перспектив спроса со стороны второго по величине импортера нефти в мире", – говорится в статье.
Снижение ставки по кредитам говорит о стабильной экономической обстановки в стране, что предполагает сохранение потребления нефти на высоком уровне, следовательно, цена на энергоресурс возрастает.
Более того, СМИ сообщали, что в 2023 году Россия стала лидером по экспорту нефти в Китайскую Народную Республику, и общий объём поставок увеличился на 27%.
Китайцы владеют мировой экономикой, считает писатель Владимир Видеманн. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Им нужно, чтобы торговля продолжалась, несмотря ни на что, отметил он.
Подробнее можно прочитать
в интервью Владимира Видеманна на нашем сайте.