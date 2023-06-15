Журналисты выяснили, почему цены на нефть повысились на мировых рынках - 15.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230615/1047270339.html
Журналисты выяснили, почему цены на нефть повысились на мировых рынках
Журналисты выяснили, почему цены на нефть повысились на мировых рынках - 15.06.2023 Украина.ру
Журналисты выяснили, почему цены на нефть повысились на мировых рынках
В Китае снизили ставку по кредитам на год, что отразилось на росте цены на нефть, сообщило агентство Интерфакс 15 июня
2023-06-15T17:18
2023-06-15T17:38
новости
зарубежье
китай
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102460/62/1024606262_0:121:3294:1974_1920x0_80_0_0_2ff0e10e5c2c8ec455a8c13e2c656072.jpg
Снижение ставки по кредитам говорит о стабильной экономической обстановки в стране, что предполагает сохранение потребления нефти на высоком уровне, следовательно, цена на энергоресурс возрастает.Более того, СМИ сообщали, что в 2023 году Россия стала лидером по экспорту нефти в Китайскую Народную Республику, и общий объём поставок увеличился на 27%.Китайцы владеют мировой экономикой, считает писатель Владимир Видеманн. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Им нужно, чтобы торговля продолжалась, несмотря ни на что, отметил он.Подробнее можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на нашем сайте.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102460/62/1024606262_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_485c9ae6077582ce9d3b89b88a06417a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зарубежье, китай, нефть
Новости, Зарубежье, Китай, нефть

Журналисты выяснили, почему цены на нефть повысились на мировых рынках

17:18 15.06.2023 (обновлено: 17:38 15.06.2023)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
В Китае снизили ставку по кредитам на год, что отразилось на росте цены на нефть, сообщило агентство Интерфакс 15 июня
"Народный банк Китая (НБК) в четверг понизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования до 2,65% с 2,75%. <…> Политика НБК заставила рынки пересмотреть оценку перспектив спроса со стороны второго по величине импортера нефти в мире", – говорится в статье.
Снижение ставки по кредитам говорит о стабильной экономической обстановки в стране, что предполагает сохранение потребления нефти на высоком уровне, следовательно, цена на энергоресурс возрастает.
Более того, СМИ сообщали, что в 2023 году Россия стала лидером по экспорту нефти в Китайскую Народную Республику, и общий объём поставок увеличился на 27%.
Китайцы владеют мировой экономикой, считает писатель Владимир Видеманн. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Им нужно, чтобы торговля продолжалась, несмотря ни на что, отметил он.
Подробнее можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на нашем сайте.
 
НовостиЗарубежьеКитайнефть
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Кого ликвидировать, а кого адаптировать? Невенчанный дал рецепт победы на Украине. ВИДЕО
18:27Источник рассказал о состоянии главы ГУР Буданова
18:25Визит Гросси, "птичья коалиция". Итоги 15 июня на Украине
18:09200-летний нейтралитет не устоял. Как Украина лишила Швейцарию предмета национальной гордости
18:04В Британии рассказали о наступлении ВСУ то, что запрещено говорить на Украине
17:55"Антей", не проигравший "Геркулесу"
17:52Посол Китая в России рассказал об облегчении визового режима между странами
17:33Донбасс повторяет сюжет "Белой гвардии", но всё гораздо сложнее: что говорили об Украине в мире 15 июня
17:29Киркоров резко ответил на вопрос об антироссийской деятельности Максима Галкина*
17:18Журналисты выяснили, почему цены на нефть повысились на мировых рынках
16:49"Лучшая в мире армия": Макгрегор восхитился тактикой Путина в отражении контрнаступления ВСУ
16:33Журналисты выяснили, насколько сильно поднялись цены на газ в Европе
16:28Россия успешно отбивает наступление ВСУ, но у Украины остались козыри. О чём говорили эксперты 15 июня
16:09Путь Председателя. Си Цзиньпину исполнилось 70 лет
16:09Песков рассказал о проверке в "Ельцин-центре"
16:05Кто владеет им, тот владеет будущим: Пушков назвал задачи России на цифровом поле боя
15:50Украинское наступление: почему у ВСУ всё пошло так плохо
15:46"Русло Днепра с мелкими заливами": Рогов рассказал, что стало с Каховским водохранилищем
15:37Что будет, если Украина начнёт тянуть время: Ищенко о летней кампании. ВИДЕО
15:33Украина не согласна с мнением Запада о том, как должно выглядеть наступление ВСУ
Лента новостейМолния