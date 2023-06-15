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Журналисты выяснили, почему цены на нефть повысились на мировых рынках

Журналисты выяснили, почему цены на нефть повысились на мировых рынках - 15.06.2023 Украина.ру

Журналисты выяснили, почему цены на нефть повысились на мировых рынках

В Китае снизили ставку по кредитам на год, что отразилось на росте цены на нефть, сообщило агентство Интерфакс 15 июня

2023-06-15T17:18

2023-06-15T17:18

2023-06-15T17:38

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нефть

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Снижение ставки по кредитам говорит о стабильной экономической обстановки в стране, что предполагает сохранение потребления нефти на высоком уровне, следовательно, цена на энергоресурс возрастает.Более того, СМИ сообщали, что в 2023 году Россия стала лидером по экспорту нефти в Китайскую Народную Республику, и общий объём поставок увеличился на 27%.Китайцы владеют мировой экономикой, считает писатель Владимир Видеманн. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Им нужно, чтобы торговля продолжалась, несмотря ни на что, отметил он.Подробнее можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на нашем сайте.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зарубежье, китай, нефть