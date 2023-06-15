Журналисты выяснили, насколько сильно поднялись цены на газ в Европе - 15.06.2023 Украина.ру
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Журналисты выяснили, насколько сильно поднялись цены на газ в Европе
Журналисты выяснили, насколько сильно поднялись цены на газ в Европе - 15.06.2023 Украина.ру
Журналисты выяснили, насколько сильно поднялись цены на газ в Европе
В ЕС наблюдается стремительный рост цен на газ, сообщило агентство Bloomberg 15 июня
2023-06-15T16:33
2023-06-15T16:33
новости
зарубежье
европа
газ
цена
поставки
россия
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Причиной стало сокращение поставок российского газа в Европу, добавили в Bloomberg.Возможно, цены будут повышаться и дальше, а недостаточное количество газа может привезти к энергетическому кризису в ЕС, считает автор статьи.Высокая стоимость газа в Европе – это заслуга тех, кто подорвал Северные потоки, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру.Подробнее можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20221223/1042077470.html
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новости, зарубежье, европа, газ, цена, поставки, россия
Новости, Зарубежье, Европа, газ, цена, поставки, Россия

Журналисты выяснили, насколько сильно поднялись цены на газ в Европе

16:33 15.06.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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В ЕС наблюдается стремительный рост цен на газ, сообщило агентство Bloomberg 15 июня

"В июне биржевые цены на газ выросли на 30%, достигнув самого высокого уровня с апреля", – говорится в статье.

Причиной стало сокращение поставок российского газа в Европу, добавили в Bloomberg.
Возможно, цены будут повышаться и дальше, а недостаточное количество газа может привезти к энергетическому кризису в ЕС, считает автор статьи.
Высокая стоимость газа в Европе – это заслуга тех, кто подорвал Северные потоки, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру.
Подробнее можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.
Строительство участка газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 12:46
Газ до потолка. Новый хитрый план Запада и его влияние на РоссиюПосле продолжительных дебатов Совет Евросоюза утвердил потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час — что составляет по текущему курсу около 2 тысяч долларов за тысячу кубометров
 
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