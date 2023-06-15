https://ukraina.ru/20230615/1047269150.html
Журналисты выяснили, насколько сильно поднялись цены на газ в Европе
Журналисты выяснили, насколько сильно поднялись цены на газ в Европе - 15.06.2023 Украина.ру
Журналисты выяснили, насколько сильно поднялись цены на газ в Европе
В ЕС наблюдается стремительный рост цен на газ, сообщило агентство Bloomberg 15 июня
2023-06-15T16:33
2023-06-15T16:33
2023-06-15T16:33
новости
зарубежье
европа
газ
цена
поставки
россия
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Причиной стало сокращение поставок российского газа в Европу, добавили в Bloomberg.Возможно, цены будут повышаться и дальше, а недостаточное количество газа может привезти к энергетическому кризису в ЕС, считает автор статьи.Высокая стоимость газа в Европе – это заслуга тех, кто подорвал Северные потоки, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру.Подробнее можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20221223/1042077470.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, европа, газ, цена, поставки, россия
Новости, Зарубежье, Европа, газ, цена, поставки, Россия
Журналисты выяснили, насколько сильно поднялись цены на газ в Европе
В ЕС наблюдается стремительный рост цен на газ, сообщило агентство Bloomberg 15 июня