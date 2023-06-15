Журналисты выяснили, насколько сильно поднялись цены на газ в Европе

Газ до потолка. Новый хитрый план Запада и его влияние на Россию После продолжительных дебатов Совет Евросоюза утвердил потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час — что составляет по текущему курсу около 2 тысяч долларов за тысячу кубометров