Россия успешно отбивает наступление ВСУ, но у Украины остались козыри. О чём говорили эксперты 15 июня - 15.06.2023 Украина.ру
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Россия успешно отбивает наступление ВСУ, но у Украины остались козыри. О чём говорили эксперты 15 июня
Россия успешно отбивает наступление ВСУ, но у Украины остались козыри. О чём говорили эксперты 15 июня - 15.06.2023 Украина.ру
Россия успешно отбивает наступление ВСУ, но у Украины остались козыри. О чём говорили эксперты 15 июня
Украина.ру, 15.06.2023
2023-06-15T16:28
2023-06-15T16:28
эксклюзив
украина
всу
россия
наступление
контрнаступление
виктор баранец
запорожская область
алексей анпилогов
каховская гэс
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Какие козыри остались у ВСУСудя по сообщениям военкоров с мест, на Времевском выступе продолжаются локальные контратаки ВС РФ, а в районе Орехова и Гуляйполя противник перегруппировывается для нового наступления.Сколько продлится пауза, зависит от того, насколько быстро и Россия, и Украина произведут перегруппировку своих резервов, поясняет военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.Несмотря на то, что Киев ввел в бой ряд танковых и механизированных бригад, уже полностью подготовленных по стандартам НАТО (в частности, разгромленная под Ореховом 47-я бригада), он еще не использовал всех наступательных возможностей своих сил."Мы должны рассчитывать, что по логике наступательных операций эти резервы могут быть использованы. У нас нет оснований полагать, что Украина сейчас перейдет к стратегической обороне.Да, это был бы неплохой вариант для Киева. Но у него есть внешние центры принятия решений, для которых такой вариант смерти подобен. Он будет означать фактическую заморозку конфликта, а также неизбежный старт переговоров, от которых сейчас западные страны бегут как от чумного проклятия", – рассказал Анпилогов.При этом у ВСУ еще остаются козыри, отмечает политолог."Украинские войска могут использовать обмелевшее русло Днепра.Мы сейчас прошли пик наводнения в Днепровских плавнях ниже Каховки. В Новой Каховке, в Алешках и Голой Пристани уровень воды вернулся к нормальному состоянию. К тому же произошло обмеление Каховского водохранилища. Следовательно, у Украины появилась возможность провести управляемые амфибийные операции.Когда дамба Каховской ГЭС была цела, у ВСУ была только возможность использовать тяжелый механизированный мост, исходя из ширины Днепра. А сейчас это могут быть плавучие и понтонные мосты.Более того, обмеление Днепра на Каховке очень сильно оголило наши подготовленные позиции на левом берегу, добавив пока еще медленно высыхающее болото, но в перспективе песчаную пустыню, которая отошла на несколько километров к украинскому берегу", – сообщил Анпилогов.Для России, добавил он, оборона этого предполья станет нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке на наш берег и наведению понтонов."Поэтому я думаю, что Украина рано или поздно будет использовать вновь возникшую оперативную возможность, чтобы ударить во фланг нашей группировки, занимающей неподатливую и не рухнувшую от первых ее атак линию стратегической обороны.Эту линию Суровикина противник даже в бинокль не видит. Он к ней просто не подошел.Таким образом, в ближайшие недели мы увидим массу интересных событий на фронте. Я надеюсь, что эти события приведут к стратегическому поражению Украины в нашей Запорожской стратегической оборонительной операции", – подытожил политолог.Залог успешной обороны российских сил – качественная подготовкаСейчас враг накапливает силы, говорит военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Из Запорожской области поступает информация, что там сосредотачивается 100-200 тысячная группировка противника. К этому в любом случае надо отнестись серьезно."ВСУ по-прежнему пытаются давить наши позиции на том же Запорожском направлении, только они пообещали извлечь уроки. Еще есть два родственных направления – Донецкое и Южно-Донецкое. Но тут есть некоторые оговорки, на которые тоже нельзя не обратить внимание.Из украинского Генштаба просачивается информация, что у их полководцев есть намерение навалиться всей своей ордой на Артемовск и отбить его. Для них это дело принципа – им нужна там "перемога".Но самое серьезное – это Крымское направление. Украинское руководство же обещало пить кофе в Севастополе уже 9 мая, но это не получилось. Таким образом, мы должны быть готовы к ударам противника на любых направлениях", – сообщил Баранец.При этом сейчас Украина блефует, подчёркивает эксперт. Пытается убедить всех, что никакого "контрнаступа" вообще не было. Мол, были отдельные операции на отдельных направлениях. А некоторые договорились до того, что это так и нужно было делать, чтобы понять, где у россиян слабые места."Я хочу сказать, что для нас сейчас чрезвычайно опасно головокружение от успехов, которых мы добились во время этой фазы "контрнаступа". Нам тоже нужно сделать некоторые выводы из уроков, которые преподносит нам враг.Я сейчас произнесу фразу, которая не всем понравится. Российская армия становится взрослее и опытнее по мере того, как противник преподносит ей все более коварные уроки. Он учит нас воевать, учитывать ошибки, приспосабливаться к новой обстановке, а также менять стратегию и тактику.Любая война – хороший учитель. Особенно для тех войск, которые находятся на линии боевого соприкосновения", – заявил Баранец.Американские разборки и будущее УкраиныАмериканист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий рассказал, что происходит в США в преддверии выборов и как разборки между Байденом и Трампоммогут отразиться на помощи Украине.По словам Дробницкого, сложно ожидать, что на фоне внутреннего конфликта Америка забудет о том, что происходит снаружи и займется только своими делами. Такого с Соединёнными Штатами давно не было.Не в традициях нынешнего Вашингтона ослаблять внимание к внешнему контуру на фоне внутренних разборок — как раз наоборот: внешний контур становится менее предсказуемым. Системность определённого рода в этой политике имеется.Другое дело, отмечает американист, что внимание самых высоких лиц отвлечено от происходящего вне США, особенно сейчас, когда Джо Байден является не президентом, а аватаром.Нападки на него разыгрываются не только между республиканцами и демократами, но ещё и между различными кланами в вашингтонском истеблишменте, а именно — в самой демократической партии, в его администрации."Деньги на Украину на 2023 год, к сожалению, уже раскассированы. Единственная хитрость в том, что на 2024 год средств на Украину у США нет. Поэтому ястребы обеих партий надеются как-то протащить закон в обход достигнутой сделки о ликвидации потолка госдолга США.То есть в 2024 году будет отдельный билль, касающийся оборонных расходов и Украины, который будет обходить потолок в 1% роста расходов. Он ниже инфляции, и многие программы будут бороться уже осенью 2023 года.Такие планы есть у американских законодателей, а получится или не получится их осуществить, и что для это нужно — тут есть разные точки зрения", – сообщил Дробницкий.Есть также важный момент: существует определённого рода дефицит с боеприпасами. Оказывается, военно-промышленные комплексы (ВПК) так быстро не раскручиваются, победные реляции о быстром запуске оборонных предприятий не оправдываются. Это происходит по разным причинам."Думаю, в 2023 году американцы обойдут ограничение в 1% роста расходов. Там, конечно, будет большая битва, потому что инфляция сохраняется, а промышленная инфляция в смысле себестоимости производства товаров вообще двузначная.Но, скорее всего, никаких проблем с выделением дополнительных денег и стаскиванием на Украину дополнительной техники не произойдет", – прогнозирует эксперт.
https://ukraina.ru/20230615/1047231491.html
https://ukraina.ru/20230615/1047263935.html
https://ukraina.ru/20230615/1047256150.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, украина, всу, россия, наступление, контрнаступление, виктор баранец, запорожская область, алексей анпилогов, каховская гэс, дмитрий дробницкий, сша, джо байден, дональд трамп
Эксклюзив, Украина, ВСУ, Россия, наступление, контрнаступление, Виктор Баранец, Запорожская область, Алексей Анпилогов, Каховская ГЭС, Дмитрий Дробницкий, США, Джо Байден, Дональд Трамп

Россия успешно отбивает наступление ВСУ, но у Украины остались козыри. О чём говорили эксперты 15 июня

16:28 15.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" с закрытых огневых позиций в ЛНР
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Какие козыри остались у ВСУ
Судя по сообщениям военкоров с мест, на Времевском выступе продолжаются локальные контратаки ВС РФ, а в районе Орехова и Гуляйполя противник перегруппировывается для нового наступления.
Сколько продлится пауза, зависит от того, насколько быстро и Россия, и Украина произведут перегруппировку своих резервов, поясняет военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
Несмотря на то, что Киев ввел в бой ряд танковых и механизированных бригад, уже полностью подготовленных по стандартам НАТО (в частности, разгромленная под Ореховом 47-я бригада), он еще не использовал всех наступательных возможностей своих сил.
"Мы должны рассчитывать, что по логике наступательных операций эти резервы могут быть использованы. У нас нет оснований полагать, что Украина сейчас перейдет к стратегической обороне.
Да, это был бы неплохой вариант для Киева. Но у него есть внешние центры принятия решений, для которых такой вариант смерти подобен. Он будет означать фактическую заморозку конфликта, а также неизбежный старт переговоров, от которых сейчас западные страны бегут как от чумного проклятия", – рассказал Анпилогов.
Алексей Анпилогов интервью
05:30
Алексей Анпилогов: ВСУ устали биться лбом о линию Суровикина, но готовят России опасный фланговый удар Обмеление Днепра на Каховке очень сильно оголило наши подготовленные позиции на левом берегу, добавив пока еще медленно высыхающее болото, но в перспективе песчаную пустыню, которая отошла на несколько километров к украинскому берегу
При этом у ВСУ еще остаются козыри, отмечает политолог.
"Украинские войска могут использовать обмелевшее русло Днепра.
Мы сейчас прошли пик наводнения в Днепровских плавнях ниже Каховки. В Новой Каховке, в Алешках и Голой Пристани уровень воды вернулся к нормальному состоянию. К тому же произошло обмеление Каховского водохранилища. Следовательно, у Украины появилась возможность провести управляемые амфибийные операции.
Когда дамба Каховской ГЭС была цела, у ВСУ была только возможность использовать тяжелый механизированный мост, исходя из ширины Днепра. А сейчас это могут быть плавучие и понтонные мосты.
Более того, обмеление Днепра на Каховке очень сильно оголило наши подготовленные позиции на левом берегу, добавив пока еще медленно высыхающее болото, но в перспективе песчаную пустыню, которая отошла на несколько километров к украинскому берегу", – сообщил Анпилогов.
Для России, добавил он, оборона этого предполья станет нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке на наш берег и наведению понтонов.
"Поэтому я думаю, что Украина рано или поздно будет использовать вновь возникшую оперативную возможность, чтобы ударить во фланг нашей группировки, занимающей неподатливую и не рухнувшую от первых ее атак линию стратегической обороны.
Эту линию Суровикина противник даже в бинокль не видит. Он к ней просто не подошел.
Таким образом, в ближайшие недели мы увидим массу интересных событий на фронте. Я надеюсь, что эти события приведут к стратегическому поражению Украины в нашей Запорожской стратегической оборонительной операции", – подытожил политолог.
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15:50
Украинское наступление: почему у ВСУ всё пошло так плохоУже неделю идет пресловутое украинское наступление, но кроме как овладением десятком давно оставленных сел на стыке Запорожской области и ДНР украинскому командованию похвастаться нечем
Залог успешной обороны российских сил – качественная подготовка
Сейчас враг накапливает силы, говорит военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
Из Запорожской области поступает информация, что там сосредотачивается 100-200 тысячная группировка противника. К этому в любом случае надо отнестись серьезно.
"ВСУ по-прежнему пытаются давить наши позиции на том же Запорожском направлении, только они пообещали извлечь уроки. Еще есть два родственных направления – Донецкое и Южно-Донецкое. Но тут есть некоторые оговорки, на которые тоже нельзя не обратить внимание.
Из украинского Генштаба просачивается информация, что у их полководцев есть намерение навалиться всей своей ордой на Артемовск и отбить его. Для них это дело принципа – им нужна там "перемога".
Но самое серьезное – это Крымское направление. Украинское руководство же обещало пить кофе в Севастополе уже 9 мая, но это не получилось. Таким образом, мы должны быть готовы к ударам противника на любых направлениях", – сообщил Баранец.
Виктор Баранец интервью
14:30
Виктор Баранец: ВСУ хорошо научили воевать Россию, и теперь она бьет их "бутербродом" и "сырыми флангами"
При этом сейчас Украина блефует, подчёркивает эксперт. Пытается убедить всех, что никакого "контрнаступа" вообще не было. Мол, были отдельные операции на отдельных направлениях. А некоторые договорились до того, что это так и нужно было делать, чтобы понять, где у россиян слабые места.
"Я хочу сказать, что для нас сейчас чрезвычайно опасно головокружение от успехов, которых мы добились во время этой фазы "контрнаступа". Нам тоже нужно сделать некоторые выводы из уроков, которые преподносит нам враг.
Я сейчас произнесу фразу, которая не всем понравится. Российская армия становится взрослее и опытнее по мере того, как противник преподносит ей все более коварные уроки. Он учит нас воевать, учитывать ошибки, приспосабливаться к новой обстановке, а также менять стратегию и тактику.
Любая война – хороший учитель. Особенно для тех войск, которые находятся на линии боевого соприкосновения", – заявил Баранец.
Американские разборки и будущее Украины
Американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий рассказал, что происходит в США в преддверии выборов и как разборки между Байденом и Трампоммогут отразиться на помощи Украине.
По словам Дробницкого, сложно ожидать, что на фоне внутреннего конфликта Америка забудет о том, что происходит снаружи и займется только своими делами. Такого с Соединёнными Штатами давно не было.
Не в традициях нынешнего Вашингтона ослаблять внимание к внешнему контуру на фоне внутренних разборок — как раз наоборот: внешний контур становится менее предсказуемым. Системность определённого рода в этой политике имеется.
Другое дело, отмечает американист, что внимание самых высоких лиц отвлечено от происходящего вне США, особенно сейчас, когда Джо Байден является не президентом, а аватаром.
Нападки на него разыгрываются не только между республиканцами и демократами, но ещё и между различными кланами в вашингтонском истеблишменте, а именно — в самой демократической партии, в его администрации.
Дмитрий Дробницкий интервью
03:18
Дмитрий Дробницкий: Оказалось, у русских есть ключики практически ко всему оружию НАТО
"Деньги на Украину на 2023 год, к сожалению, уже раскассированы. Единственная хитрость в том, что на 2024 год средств на Украину у США нет. Поэтому ястребы обеих партий надеются как-то протащить закон в обход достигнутой сделки о ликвидации потолка госдолга США.
То есть в 2024 году будет отдельный билль, касающийся оборонных расходов и Украины, который будет обходить потолок в 1% роста расходов. Он ниже инфляции, и многие программы будут бороться уже осенью 2023 года.
Такие планы есть у американских законодателей, а получится или не получится их осуществить, и что для это нужно — тут есть разные точки зрения", – сообщил Дробницкий.
Есть также важный момент: существует определённого рода дефицит с боеприпасами. Оказывается, военно-промышленные комплексы (ВПК) так быстро не раскручиваются, победные реляции о быстром запуске оборонных предприятий не оправдываются. Это происходит по разным причинам.
"Думаю, в 2023 году американцы обойдут ограничение в 1% роста расходов. Там, конечно, будет большая битва, потому что инфляция сохраняется, а промышленная инфляция в смысле себестоимости производства товаров вообще двузначная.
Но, скорее всего, никаких проблем с выделением дополнительных денег и стаскиванием на Украину дополнительной техники не произойдет", – прогнозирует эксперт.
 
ЭксклюзивУкраинаВСУРоссиянаступлениеконтрнаступлениеВиктор БаранецЗапорожская областьАлексей АнпилоговКаховская ГЭСДмитрий ДробницкийСШАДжо БайденДональд Трамп
 
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