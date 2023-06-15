https://ukraina.ru/20230615/1047238391.html

Киевских учителей заставляют ночами дежурить в укрытиях

Киевских учителей заставляют ночами дежурить в укрытиях - 15.06.2023 Украина.ру

Киевских учителей заставляют ночами дежурить в укрытиях

Киевские власти заставляют учителей по ночам дежурить в укрытиях, расположенных в школах. Об этом сообщило 14 июня украинское издание Klymenko.Time со ссылкой на депутата Романа Грищука

2023-06-15T07:34

2023-06-15T07:34

2023-06-15T07:34

убежище

киев

школы

учителя

дежурство

новости

украина

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"Укрытия в школах не во время образовательного процесса должны быть доступны всем. Но! Заставлять дежурить в школах учителей – это прямой рабский труд", - возмутился Грищук.По словам депутата, каких-либо надбавок за дежурства нет.Власти стали заставлять школы держать укрытия открытыми по ночам после инцидента с закрытым убежищем, произошедшим в начале июня. В офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.

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убежище, киев, школы, учителя, дежурство, новости, украина